Сегодня имеет смысл поговорить о некоторых аспектах напряженности межнациональных отношений, неизбежной в отсутствие охраняемых границ с «дружественными государствами», и о коррупции как одном из её и последствий, и причин. Для соблюдения корректности рассмотрим одно из недавних — нетяжких, но, увы, типовых событий в одном из самых благополучных по большинству параметров субъекте Федерации, всколыхнувших общественное мнение читающей публики. А именно — в Самарской области, волею исторических судеб оказавшейся пограничным регионом и перекрёстком потоков среднеазиатской миграции.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

И о проблемах региона, и о его достоинствах, написано уже немало. В числе достоинств Самарской области до недавних пор наиболее часто упоминалось мирное и гармоничное сосуществование представителей многих народов этой земли, как столетиями на ней проживающих, так и вновь прибывших в периоды новой и новейшей истории нашей страны. Так, практически в каждом крупном населенном пункте региона оборудованы «дома дружбы народов», «в сентябре 2021 года в Самарской области был открыт Парк Дружбы народов — уникальный этнографический комплекс, где представлен быт, традиции и культура народов, населяющих губернию, в том числе и узбекское подворье», не без гордости сообщает одно из самых популярных местных интернет-изданий. Данные новации, вне всякого сомнения, помогают взаимному ознакомлению представителей разных народов, чьим домом оказался регион, с культурой и бытом друг друга. Но сиюминутно и кардинально на внезапные изменения в ситуации повлиять не могут. По этой причине годятся они, новации те, разве что для заполнения отчётов в федеральный центр, где и прочтены будут с улыбкой умиления и последующим вопросом: «Так, а то по делу?».

По делу же в регионе, как и прочих субъектах Федерации, одними из точек формирования межнациональной напряженности являются бесчисленные нелегальные рынки, на которых приезжие «высокопрофессиональные строители, которых в России не хватает» (усредненная цитата профильных чиновников. — А. С.) торгуют овощами и фруктами, закупленными на местных базах. Не регистрируясь не только в качестве ИП или хотя бы «самозанятых», но часто — и вообще не вставая на учет ни в ФНС, ни в миграционной службе. Налогоплательщиками не являются, но ведь торговли без налогов не бывает, и «налоги» те платятся. Но — не государству.

Дарья Драй ИА REGNUM Рынок

Логично предположить причастность к «крышеванию» подобных площадок некими криминальными структурами, которых день ото дня всё меньше. Как по причине слаженной и кропотливой работы правоохранительных структур, так и ввиду взросления их лидеров, старающихся легализовать финансово-хозяйственную деятельность былых ОПГ. Что в последнее десятилетие и происходило. Другой особенностью реалий Самарской области в части оптово-розничной торговли сельскохозяйственной продукцией всегда были сильные позиции крупнейшего в области (помимо славянского) татарского истеблишмента. Который вполне удовлетворен контролем над официальными местами торговли товарами сельского хозяйства и которому нелегальные рынки мешают даже больше, чем остающимся без налогов муниципалитетам и государству в целом. Но даже и это влиятельное этническое сообщество не смогло привести пришлых в чувство — по причине неких «обстоятельств непреодолимой силы».

При этом вокруг мест нелегальной торговли каждый день проезжают и наряды полиции, и «Росгвардии», да и чиновники. Любой участковый в курсе положения дел в этих местах «истинно рыночных» отношений. Соответственно, в курсе «оперативной обстановки» на нелегальных рынках и руководство подразделений полиции общественной безопасности.

То есть всё как всегда: все всё знают, но так получилось, что — «молчание — золото». О том прекрасно осведомлены и в полицейском УСБ, и в УФСБ — структурах, которые без повода не действуют.

Повод же ждать себя не заставил, но оказался, по-видимому, недостаточно убедительным для силовых надзирающих органов. Так, 13 октября в Самаре на улице Стара-Загора возле дома № 133 юный торговец-мигрант ради забавы швырнул в старика-пенсионера фруктом и травмировал его, попал прямо в глаз. Соотечественники очумевшего от безделья (как следует из объяснений фигуранта) брюнета с ваххабитской бородкой пытались запугать прохожих, вступившихся за старика, но тщетно. О происшествии через соцсеть Telegram узнал депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн и потребовал«привлечь к ответственности и выдворить прочь из страны» нарушителя спокойствия. Свою просьбу депутат продублировал личным обращением к начальнику ГУМВД по Самарской области Александру Винникову. О происшествии узнал губернатор Дмитрий Азаров и тоже подключился к действу. В результате «чиновники при силовой поддержке полицейских разогнали этот уличный рынок… Документов на торговлю здесь ни у кого не было и нет», сообщил 25 ноября (через полтора месяца после происшествия) новостной портал «Блокнот-Самара». Той же публикацией до читателей доводится не вселяющая оптимизма новость о том, что незаконный рынок снова вернулся на место.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Азаров

«Больше десятка торговцев снова развернули свои прилавки. — Пожаловались в соцсетях местные жители. — Ну, как прилавки… Поставили коробки друг на друга, старые столы и ящики, разложили товар. Снова продают всё подряд — одежда, обувь, очень много продуктов».

Обидчик старика, заявивший в своём извинении, что кинул в него просто виноградиной (которой, чтобы травмировать, надо не кинуть, а выстрелить. — А. С.), был оштрафован на 4 тысячи рублей и на днях силами ФССП выслан из России. В том числе и потому, что уже несколько лет проживал в стране вообще без всяких документов, легализующих его пребывание в РФ. Живя на заработки, подобные упомянутому «рыночному», — не напрягаясь и помирая со скуки…

Крайне забавным предстаёт упорное нежелание правоохранителей, местных СМИ и даже авторов постов в соцсетях называть национальность правонарушителя и его соплеменников — соучастников пусть и пренеприятного, но всё-таки не смертельно-тяжкого деяния. Лишь в единственной публикации, «провисевшей» в интернете лишь короткое (менее суток) время, было сказано, что правонарушитель — таджик, как и его коллеги по «рыночной торговле», с указанием полных их установочных данных.

Поэтому не исключено, что «метатель винограда» скоро вновь осчастливит нас своим трудолюбием, правда, скорее всего, под чужим именем. Ведь за «последние несколько лет из России было депортировано 272 тысячи граждан Таджикистана. А с 2014 года по 2021 год 234 тысячи ранее депортированных граждан Таджикистана сменили имена, чтобы вновь вернуться в Россию на заработки», сообщает сайт Ridus.ru.

За что бюджет Таджикистана в качестве госпошлины за услуги получил с 2014 года больше 31 миллиона долларов, сообщает тот же интернет-портал. Правда, министр юстиции Таджикистана Музаффара Ашуриён утверждает, что имена меняют чиновники, якобы отказываясь от русифицированных имен в пользу традиционных. То есть налицо, пусть и косвенные, но признаки национальной нетерпимости по отношению к русским — государствообразующему народу России, дающему гордому бывшему брату возможность заработать на хлеб насущный.

Но в целом лёд, возможно, уже тронулся: как сообщает популярный местный новостной портал «СитиТрафик», «в Самарской области хотят увеличить штрафы для стихийных торговцев». Решение об этом приняли депутаты Самарской губдумы 2 декабря 2021 года. «Депутаты согласились, что недобросовестные уличные торговцы перебивают цены самарских производителей. К тому же продавцы-перекупщики не платят налоги, не платят за аренду торгового места, не имеют сертификатов качества продаваемой продукции и санитарных книжек продавцов». Также местные законодатели решили исключить для стихийных торговцев такую норму воздействия, как предупреждение. Что усложнит возможности правоохранительного манёвра для местных недобросовестных правоохранителей, если такие всё-таки будут выявлены. Интуиция в совокупности с закипающим потоком новостей подсказывает, что выявлены и наказаны они всё-таки будут. Причём — прицельно и системно, не размениваясь на стрелочников.

50.мвд.рф Полицейские РФ

Самарская область, похоже, выбрана руководством страны как пилотный регион в намечающемся сотрудничестве с Узбекистаном по аренде последним земель и их обработке работниками из той страны.

Так, ещё 17 ноября текущего года на II форуме межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном Владимир Путин назвал Самарскую область одним из ключевых регионов страны в сотрудничестве с Узбекистаном. Похоже, регион попал в число тех субъектов Федерации, где Узбекистан намерен арендовать сельхозугодья, о чём ещё 1 октября 2021 года говорилось на видеоконференции министра сельского хозяйства Узбекистана Джамшида Ходжаева и представителей Минсельхоза России. В будущем Узбекистан планирует арендовать до одного миллиона гектаров. Выращивать узбеки своими силами будут несколько культур — с вывозом на родину. То есть в регионе будет расширяться ещё и присутствие узбекских граждан. Чьи отношения с приезжими из Таджикистана, судя по сообщениям в соцсетях о массовых драках между мигрантами из этих стран (особенно — в Москве), дружескими назвать сложно. А на самарских рынках они — узбекские сельхозрабочие и таджикские торговцы — встретятся обязательно… К этому моменту начинать готовиться надо прямо сейчас. Для чего уверенность в готовности силовых структур на местах подобного «межнационального общения» должна быть как можно более полной.