Азербайджан отказался проводить встречу между министром иностранных дел республики Джейхуном Байрамовым и его армянским коллегой Араратом Мирзояном в Стокгольме из-за незаконной поездки армянских депутатов в Карабах, сообщила в субботу пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Азербайджана и Армении

«Как известно, 2−3 декабря в Стокгольме прошло заседание СМИД ОБСЕ, в работе которого принимал участие и азербайджанский министр. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ предложили провести на полях этого мероприятия встречу между главами МИД Азербайджана и Армении, и наша страна всегда выступает за диалог. В то же время за несколько часов до намеченной встречи стало известно о совершенной армянской стороной провокации — незаконной поездке группы депутатов парламента Армении на территорию Азербайджана. В ответ на эти действия азербайджанская сторона посчитала проведение встречи двух министров нецелесообразным», — говорится в сообщении ведомства. В МИД подчеркнули, что военно-политические провокации Армении продолжаются, несмотря на предпринимаемые Азербайджаном шаги для нормализации двусторонних отношений. «Такая позиция Еревана наносит ущерб усилиям по установлению мира в регионе», — отмечается в сообщении.

Что думают об этом пользователи азербайджанских социальных сетей?

Абдуллах Казимов:Добрый день всем! Все к этому и шло, а если совсем честно, то я очень хочу, чтобы и наш президент не захотел встретиться с Пашиняном.

President.az Никол Пашинян и Ильхам Алиев на заседании Совета глав стран СНГ в Ашхабаде

Под постом с этой новостью в телеграм-канале Maira Baku пользователь под ником М. Рена такого же мнения:

M. Рена:Супер, еще если бы и наш президент отказался от встречи 15-го числа, потому что его визави не достоин даже рядом стоять.

Админ этого телеграм-канала отвечает:

Admin:Алиев поедет, чтобы Брюссель потом не сказал, Армения хочет мира, а вот Азербайджан нет.

@KokiBuro:Правильно и сделали. Это Армении больше всего нужны переговоры, чем нам. Нам то что, мы тихо-спокойно ещё 4 года подождем и выгоним сепаратистов. Часики тикают тик-так.

Руфат Кадымов поддерживает пользователя KokiBuro:

@Rufat_Kadimov:Азербайджан поступил правильно.

Пользователь с ником М_nokta_К задается вопросами, но они остались без ответа:

М_nokta_К: А почему никто не задаёт вопрос к российским МС, почему они пропустили провокаторов через вверенный им коридор? Почему азербайджанские власти на границе с Арменией в Лачинском коридоре в связи с нарушением пропускного режима российскими «миротворцами» и неконтролируемой ситуацией въезда в Азербайджан сами не установят пропускной пункт?

Рома Байрамов:И, как всегда, наш президент сделал ход конем! Прекрасный дипломат! Одним выстрелом убил кучу зайцев.

Nidjat Azimzadeh: Парламентарии не представляют исполнительную власть. Что за глупость? Конфликт нужно решить как можно быстрее, не отвлекаясь на такие глупости. Хотя, возможно, там была другая причина, а это лишь повод.

Курбан пишет под новостным видеороликом в соцсети YouTube:

Курбан Курбанов:Правильно сделали. Молодцы. Так держать. Пусть знают, что Азербайджан не будет вести (переговоры) с теми, кто не держит слова.

Mustafin Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

Икрам Абдуллаев:Армяне сами не знают, нужен ли им мир.

samed muradov:А кто их пускает туда, как может быть, что иностранцы едут в другую страну, где пограничники, вот и роль «МС». За что погибли азербайджанские солдаты, сколько это будет продолжаться? Не пора ли закрыть дорогу в Лачинский район и поставить пограничников Азербайджана?

leyla huseynova:После этой провокации Азербайджан освободил десять армянских военнопленных. После следующей провокации освободят оставшихся.

S Sharif:Ещё один случай в копилку casus belli…