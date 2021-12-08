Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство украинского прокурора о задержании бывшего прокурора Крыма и нынешнего посла России в Кабо-Верде Натальи Поклонской, которую на Украине подозревают в государственной измене. Об этом 7 декабря говорится в сообщении пресс-службы суда.

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«Удовлетворено ходатайство прокурора офиса генерального прокурора о предоставлении разрешения на задержание подозреваемой гражданки П. (Поклонской. — О. П.) с целью ее привода для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», — сообщает источник.

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Новость обсудили в социальной сети Facebook на страницах каналов 112.ua и «Первый независимый», а также в телеграм-каналах Klymenko Time и «Новое Издание». Многие порекомендовали украинской стороне обратить внимание на преступников, которые находятся на территории Украины. Иные также восприняли решение суда несерьезно.

«А у себя всех задержали?» — задалась вопросом Татьяна Л.

«У себя неинтересно», — ответила Татьяне Л. Людмила В.

«И опасно», — добавила Людмила Г. в ответ Людмиле В.

«Таперича все разведки мира, Интерпол будут ее ловить», — с сарказмом отметил Юрий Я.

Kremlin.ru Наталья Поклонская

«И на Марсе будут яблони цвести!!!» — смеется Иван К.

«По сути, она, как и ДНР и ЛНР — единственные, кто сохранил присягу Украине, не поддержав государственный переворот», — написал Yuri A.

«КВН продолжается», — отметил Александр К.

«Это те же люди, что «таскали» на допрос Шойгу?» — смеется Вадим Л.

«Может, хватит выставлять на посмешище народ Украины?» — поинтересовался один из комментирующих.

«Ого, как разошелся наш суд. То Януковича уже «посадили», теперь Поклонскую. Работают не покладая рук», — с сарказмом добавил Valera S.

«Че мелочиться? Сразу Путину и Лаврову по повестке высылайте. И Шойгу подтянется», — смеется Галина С.

«Не смешили бы людей», — пишет Elina M.

«Симуляция активной деятельности — наше всё», — иронизирует Юля Н.

«Типа Крым «возвращают», — отметил Валерий.

«А слабо вычислить всех крымчан, кто на референдуме проголосовал за Россию, и всех задержать за госизмену?» — пошутил «Не обязательно».

«Бутафорская активизация, не имеющая реальных перспектив», — отреагировал R Ro.

«Хотят понравиться электорату Порошенко. Пиарятся перед ними так», — считает Лизанька.

«Не смешите, хватит уже… [Януковича] судят уже восьмой год за то, чего он не совершал… Нынешние правители натворили-то уже покруче… [Януковича]. Их судить надо», — пишет @tolik64.

Interpolit.ru Виктор Янукович

«Необходимо в рамках диджитализации сделать виртуальную тюрьму и пересажать на фиг всіх злочинців (всех преступников. — О. П.), пусть страдают!» — шутит один из комментирующих.

«И попытка захватить посла государства на территории третьей страны в качестве casus belli (повод для объявления войны. — О. П.)», — написал Andrew K.

«Цирк, как и большинство действий власти», — отреагировал Александр.

«Ого, как сурово. Она испугалась», — смеется «Вайгач Остров».

«Какие они клоуны. Мало того, что свое население смеётся… так теперь ещё и за границей стебать (насмехаться. — О. П.) будут клоунов», — подытожил «Kіевлянинъ».

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