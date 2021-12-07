Появившаяся информация о том, что Денис Паслер хочет уйти с поста губернатора Оренбургской области, наделала много шума. Пользователи соцсетей неоднозначно отреагировали на возможную отставку. А некоторые оренбуржцы потенциальное увольнение восприняли как реальное.

Иван Шилов ИА REGNUM Чиновник

Подписчики разных пабликов разделились в своих мнениях относительно того, насколько хорош губернатор и стоит ли сожалеть об отставке.

«Лично мне Паслер понравился. Много же хорошего сделал для Оренбурга. Одна набережная чего стоит. Как будто Берг (экс-губернатор Юрий Берг. — ред.) что-то сделал… Мне лично жаль, если уйдёт», — отметила оренбурженка в аккаунте orenburgochevidec в Instagram.

«Неплохой губернатор, многое сделал… Недострой в центре Оренбурга разобрали, «Атриум», наконец, закопают. Сколько дорог сделано, новых садиков и школ! Почему наш народ видит только плохое?! Человек по крайней мере старается», — оставил комментарий подписчик страницы «Новости Оренбурга» в Instagram.

«Печально. Много сделал для нашего города. А Оренбуржцы, как всегда, вечно злые и недовольные… Сюжет, как в той сказке про золотую рыбку. Сколько для вас ни сделай, все бубните да бубните, как бабки. Очень агрессивный у нас народ, эта злость — как эпидемия…» — считает подписчица аккаунта «Подслушано Оренбург».

Orenburg-gov.ru Денис Паслер

Люди называют отставку Паслера с сожалением потерей, словно уход с должности уже состоялся. Оппоненты, напротив, говорят, что это будет подарком к Новому году для оренбуржцев, и оставляют множество слов критики. Они звучат как в адрес губернатора, так и в адрес членов его команды, приехавших из Екатеринбурга. Люди указывают, что от областного центра остаются руины. Дороги, которые защитники губернатора записали в заслуги, по мнению критиков, благоустраиваются спустя рукава, а деньги выделяются по нацпроекту колоссальные. Недобрым словом попутно вспоминают и «дело Ильиных». Когда свердловский приятель главы региона Владимир Ильиных попал в Госдуму, не участвуя в избирательной кампании и несколько месяцев отсутствуя на рабочем месте главы Оренбурга.

«Он [Денис Паслер] пришёл к нам исключительно из благих целей и великой миссии поднять с колен наш город! Построить великолепную набережную, закрыть эти никому не нужные больницы и роддом и, конечно, показать, что значит дороги в стране», — иронизирует Наталья Б.

Между тем официально о факте отставки нет ни слова. РБК ранее информировало лишь о возможности отставки.

«Да нету никакого подтверждения, что он точно уходит. Сейчас бы всяким источникам верить, которые наврут и не покраснеют», — сказала Мила А.

В правительстве Оренбургской области о планах Дениса Паслера покинуть пост губернатора ничего не знают. Заместитель министра региональной и информационной политики региона Инна Аверкова подчеркнула, что график работы главы Оренбуржья расписан на ближайшие две недели. Официальных заявлений сам Паслер по поводу отставки не делал, сообщает портал ural56.ru.

Некоторые интернет-пользователи посчитали и информацию о потенциальном уходе Паслера с должности губернатора вбросом. Это породило новые размышления о том, кто заказчик, и предположения, что этот инфоповод заказал сам глава региона в рамках большой политической игры. По мнению ряда оренбуржцев, желание Паслера уехать в Москву понятно. Когда его в марте 2019 года назначили врио губернатора, а затем после выборов он занял вакансию, то уже тогда жители области предполагали, что варяг надолго не задержится на оренбургской земле.

Наталья Хомутова ИА REGNUM Денис Паслер даёт присягу

Политолог Дмитрий Фетисов в телеграм-канале, комментируя возможную отставку Дениса Паслера, сказал: «Его нельзя назвать провальным руководителем. Не передовик, но и значимых провалов не было». В числе негативных факторов он назвал слабую команду губернатора и личное нежелание работать в Оренбургской области.

«Но есть два фактора. Первый — очень слабая команда, отсюда и появление сомнительных личностей вроде Ибрагимовой (глава минархитектуры Наталья Ибрагимова. — ред.) с её проектами на Ставрополье, и нелепая история с экс-мэром Ильиных и его бегством в Госдуму от силовиков, и откровенно провальная работа медийного блока. Если бы не первый зам Балыкин (вице-губернатор Сергей Балыкин. — ред.), вывозивший почти всю работу регионального правительства на себе, то ситуация была бы намного хуже. Второй — по всей видимости, личное нежелание Паслера работать в регионе. Отсюда и его регулярное отсутствие в Оренбурге. Екатеринбург и Москва были для него гораздо ближе и приятнее», — отметил политолог.

Главный редактор сетевого издания «Оренбург Медиа» Игорь Комиссарчик считает, что далеко не все публикации в РБК по отставкам сбываются. Впрочем, учитывая уровень информированности и близости РБК к администрации президента России, вероятность подобных консультаций сейчас или в перспективе крайне высока.

«Желания Дениса Владимировича могут не совпадать с возможностями Кремля, которому бывших губернаторов нужно повышать, иначе в чем смысл практики таких назначений. А повышать его пока некуда — система встала, притом встала крепко. А потому исполнить желание губернатора может только новогоднее волшебство», — прокомментировал журналист и добавил, что если подобная публикация произошла по инициативе Кремля, значит, кадровое решение уже есть.