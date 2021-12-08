Заявление главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина о том, что любой из 85 субъектов мог бы обойтись без мигрантов на стройках, но для этого нужно подготовиться и обучить кадры, что «за один день не сделаешь», стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане оставили свои комментарии 8 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Мигранты

«Новость из серии майских указов или «Стратегии 2020». Можно пару лет в СМИ погонять, а потом забыть и не вспоминать до следующих выборов. Перед голосованием можно достать, помахать и снова забыть», — написал Che P.

Многие пользователи пришли к выводу, что к гражданам России уже давно не обращались с предложением построить свою карьеру в качестве непосредственного строителя. Теперь же, когда государство решило вспомнить про свой народ, оказалось, что обученных специалистов в данной области можно по пальцам пересчитать.

«Сначала коренных жителей вытеснили с работы, а теперь хотят, чтобы они вернулись? Типа всё хорошо? А зарплаты высокие как платить будут? А обученных строителей где брать? Не архитекторов и инженеров, а непосредственно рабочих, которые понимают, как в современном мире строится дом?» — задаётся вопросами Елена Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что большинство мигрантов, участвующих в российских стройках, вообще никакого опыта в области строительства не имеют, не говоря уже о профессиональном образовании.

Дарья Антонова ИА REGNUM Трудовые мигранты

«Можно подумать, что среди мигрантов одни квалифицированные работники. Как строили тяп-ляп, так и продолжают это делать. Наши тоже так могут. Так что пускай отправляют домой мигрантов, мы тут сами как-нибудь справимся», — пишет Василий Р.

Часть людей полагает, что люди охотно пойдут на работу строителями, но для этого потребуется серьёзно поднять уровень заработной платы в данной сфере.

«Коренных жителей не загнать на стройку за смешные деньги! Нужно пересматривать формирование зарплат! У нас сперва всё срежут до копеек, а потом заставляют быстро строить. Не получится, не найдёте дураков таких, которые вместо мигрантов будут рабским трудом заниматься», — указывает Павел Г.

Ряд пользователей заподозрил нечто неладное в том, что высшие чиновники вдруг заговорили о том, что рабочие места, занятые мигрантами, следует освободить ради коренных жителей.

«Интересно, чего это они вдруг мигрантами стали недовольны? Гонят их в Россию сотнями тысяч, если не миллионами, а теперь, оказывается, не нужны. Странное, мутное это дело. Кто-то что-то там делит наверху, только нам никакие крошки не достанутся. Это точно», — считает Николай Г.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Рабочие на стройке

Отдельные комментаторы отмечают, что, пока власти что-то там крутят-вертят, следовало бы уже давно перебрать чиновников и пересмотреть весь подход к рынку труда в России.

«Вот это новость-то! Мы ещё и без депутатов можем обойтись, нескольких министерств и многочисленных фондов, включая пенсионный. Да и сам Минстрой несильно нужен, ведь большинство строительных организаций — частные, и чхать они хотели на какие-либо нормы и уставы», — отмечает Игорь К.

Напомним, 6 декабря глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин заявил о том, что любой из 85 субъектов мог бы обойтись без мигрантов на стройках, но для этого нужно подготовиться и обучить кадры, что «за один день не сделаешь».