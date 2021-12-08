Президенту США Джо Байдену не удалось удовлетворить представителей Республиканской партии объявлением дипломатического бойкота зимней Олимпиады в Пекине. Чиновники утверждают, что отказа администрации посещать Игры недостаточно и нужно перенести Олимпиаду из Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Олимпийские игры

«Хотя я призвал США и другие страны объявить дипломатический бойкот зимней Олимпиаде 2022 года, это лишь необходимый минимум. Президент Байден должен сделать больше, чтобы призвать к ответственности Коммунистическую партию Китая», — заявил сенатор Билл Хаджерти.

Хаджерти настаивает, что игры 2022 года должны быть полностью перенесены из Китая на фоне недавнего исчезновения китайской теннисистки Пэн Шуай. Комментарии Хаджерти появились на фоне того, как в понедельник, 6 декабря, администрация Байдена заявила, что не отправит официальную делегацию Штатов на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине, начав «дипломатический бойкот». Однако национальной сборной США будет разрешено участвовать в соревнованиях.

Конгресс США Билл Хаджерти- американский сенатор.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«И все американские спортсмены, которые отправятся в Китай, должны знать, что мы НЕ будем предпринимать никаких усилий, чтобы спасти их или заплатить за их освобождение. Они сами по себе. Пока», — категоричен reltiha123.

«Ни у кого нет проблем с проведением зимних Олимпийских игр в стране, которая подарила миру Ковид, а потом отвернулась? Конечно, никто не должен отказываться от Китая, особенно спортсмены», — комментирует Jagged44.

«То есть США не будут посылать правительственных чиновников, но пошлют спортсменов? Я правильно понимаю? Это все равно, что сказать ребенку, которого вы сильно боитесь: «Я не пойду на твой день рождения, но подарок пришлю!» Дело в том, что США теряют свою хватку в международных театрах Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки!» — восклицает blanco101.

«Дипломатический бойкот США международного спортивного мероприятия в Китае эквивалентен бойкоту IPO на российской бирже со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США», — считает faction_of 1 .

«У меня нет никаких проблем с тем, чтобы спортсмены ходили на соревнования. Для большинства из них это то, ради чего они тренировались всю жизнь, и именно здесь они зарабатывают свои деньги, поэтому я не могу винить их за то, что они едут», — пишет daveed489.

«А как насчет спортсменов, которые кричат о равенстве, дискриминации и социальной справедливости? Китай прямо сейчас совершает геноцид против своего мусульманского населения, но, за редким исключением, наши борцы социальной справедливости не произносят ни слова. Это повлияет на их прибыль. Поэтому у меня есть проблема по поводу их полного молчания насчет реального угнетения людей», — отвечает CGN-40.

«Бойкот, которого нет. Все едут, кроме нескольких административных людей из нашего правительства. Вот это жесткая игра!!! Вперед, Байден!» — иронизирует TomOkc.

«Я не думаю, что Олимпийские игры должны проводиться в Китае. Отмените все шоу или перенесите Игры в другую страну. Я действительно беспокоюсь за безопасность наших спортсменов, не говоря уже обо всех проблемах, которые Китай продолжает создавать для своего народа», — комментирует Wonderwhy?

«Это просто для шоу. Демократам нет дела до того, что происходит в Китае», — подчеркивает #LetsGoBrandon!

Напомним, ранее Китай призвал американских политиков прекратить призывы к дипломатическому бойкоту зимних Олимпийских игр в Пекине, чтобы не навредить двусторонним отношениям США и Китая.

США также были предупреждены о том, что Китай может принять контрмеры в случае необходимости.

«Те, кто призывает к бойкоту, должны остановиться, чтобы не навредить диалогу и сотрудничеству между Китаем и США в важных областях», — заявил Чжао Лицзянь, пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая.

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

«Если США настоят на том, чтобы добровольно придерживаться такого курса, Китай предпримет решительные контрмеры», — добавил Лицзянь во время конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси обратилась с призывом к международному сообществу бойкотировать Олимпийские игры в Пекине.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Поводом для такого заявления стала ситуация в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, где, по утверждению США, проводятся массовые репрессии в отношении уйгуров. Пекин все обвинения в свой адрес отвергает.