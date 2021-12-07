



Иван Шилов ИА REGNUM Демократия

Соединенные Штаты пригласили на демократический саммит страны, которые вряд ли можно назвать демократическими. Пакистан, например, более десятка раз нарушал права человека, одобряя внесудебные убийства, торговлю людьми, игнорируя исчезновения политических заключенных, а также ограничивая религиозную свободу. Но 8 декабря Пакистан присоединится к 110 другим государствам в рамках двухдневного «Саммит за демократию», организованного главой Белого дома Джо Байденом якобы с целью сплотить народы мира против сил авторитаризма.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократия

Составив список приглашенных, США, похоже, разделили мир на хороших и плохих парней. Вашингтон спровоцировал напряженность и гнев со стороны неприглашенных, ведь хотя некоторые из участников саммита и имеют неоспоримые демократические полномочия, другие явно авторитарны.

По мнению Госдепартамента США, правительства Пакистана и Филиппин, еще одного приглашенного государства, понесли ответственность за незаконные убийства. В то же время приглашение не получили Турция и Сербия, Россия и Китай, но получил Тайвань.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The Washington Post.

«Вместо того чтобы пытаться навязать миру новую холодную войну с Китаем, папа Джо должен учиться у них и немедленно создать столь необходимые лагеря демократического перевоспитания в пустынных пустошах нашей великой страны», — пишет Jason 54.

«Что нам срочно необходимо в Америке, так это содержательный Национальный саммит по демократии. Но с дряхлым семидесятилетним папой Джо во главе этого не произойдет. А вот на президентских выборах 2024 года…» — отмечает Jason54.

«В этой статье перечислены не все «демократические страны», приглашенные правительством США на «Саммит демократий». Очень интересно посмотреть на некоторые латиноамериканские страны, которые НЕ приглашены на «демократическую» вечеринку нашего правительства: Куба, Гондурас, Боливия, Никарагуа и Венесуэла. В Гондурасе в прошлом месяце прошли президентские выборы, которые даже проигравший действующий президент признал свободными и справедливыми; так почему же Гондурас не был приглашен? В Боливии в прошлом году прошли президентские выборы и выборы в Конгресс, которые не были оспорены как мошеннические или нерегулярные; так почему же Боливия не была приглашена? В Никарагуа недавно прошли президентские выборы, которые широко критиковались как нечестные (потому что несколько основных политических оппонентов действующего президента были дисквалифицированы от участия в выборах), поэтому приглашение Никарагуа не имеет смысла. Все эти латиноамериканские страны объединяет одно: нашему правительству США не понравились результаты демократических выборов в каждой из этих стран, потому что народы этих стран предпочли проголосовать за представителей, которые выступают против политики и практики правительства США. Для нашего правительства США первым принципом «демократии» в другой стране является подчинение интересам США — и это работает на нашем латиноамериканском «заднем дворе», — размышляет rlyoug311.

«Совершенно очевидно, что речь идет не о демократии или Трампе. Если вы можете что-то сделать для США или если вы можете поднять достаточно большую вонь, то вы приглашены. В противном случае, вы не приглашены», — отвечает gorenrocks.

«Довольно претенциозно, хотя намерения, возможно, благие. США не пригласили ни одну из стран Центральной Америки, где демократия пытается выжить, но пригласили Филиппины, где президент — заклятый убийца», — обращает внимание inviernos48.

Kami.com.ph Родриго Роа Дутерте

«Америка начинает копировать один из аспектов апартеида Южной Африки: правление ультраправой партии, в которой доминируют белые, подчиняющей себе волю людей всех рас», — комментирует One and Free.

«Теперь все стали экспертами по иностранным делам. Пусть президент делает свою работу», — советует Wiseman.

«Учитывая успешные шаги коалиции Трампа по разрушению демократических институтов, я думаю, что США должны забрать приглашение на конференцию у самих себя», — шутит ybarra.

«Приглашение президента Филиппин на саммит демократических стран превращает все мероприятие в фикцию. Если они есть, то почему нет Венгрии? Но если не Венгрия, то почему приглашена Польша? Неужели организаторы не следят за новостями?» — задается вопросом a concerned citizen.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров на «правительственном часе» в Совете Федерации заявил, что западные страны продолжают выстраивать порядок ведения международных дел, альтернативный тому, который сформировался по итогам Второй мировой войны.