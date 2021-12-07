Решение российского онлайн-сервиса по продаже и аренде недвижимости «Циан» запретить с февраля 2022 года размещать на сайте объявления, содержащие признаки дискриминации на национальной, расовой или религиозной почве, стало поводом для дискуссии среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение к этому 7 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Цитата из м/ф «Лиса и заяц». Реж. Юрий Норштейн. 1973. СССР В единственном жилье

"Велик и могуч русский язык, он найдёт способ обойти тупых «циановских» ботов», — указывает пользователь под псевдонимом «Зимняя Черешня».

Некоторые комментаторы считают, что такой запрет следовало ввести уже давно, ведь дискриминация по какому-либо признаку — зло, с которым необходимо бороться.

«Давно пора было это сделать. Такое ощущение, что хороший квартиросъёмщик определяется по национальному признаку. Бред же!» — пишет Николай А.

Другие отмечают, что данный запрет приведёт лишь к тому, что арендодатели будут постоянно давать отказы лично, просто потому что они не будут иметь права указать требования к желаемому квартиросъёмщику.

JesusManuel1 Аренда

«Ерунда какая-то. Если человек не хочет кому-то сдавать квартиру, он и не будет её сдавать таким людям. Только зря будут тратить нервы и время на показы, после которых всё равно этим арендаторам «без указания национальности» последует отказ», — считает Олег О.

Часть людей полагает, что данный интернет-сервис решил просто продемонстрировать свою заботу о клиентах, но это станет для людей большой проблемой.

«Странно, конечно. Если человек хочет сдавать свою собственную квартиру только славянам, например, он все равно другим будет отказывать. Почему он не имеет права сразу указывать свои предпочтения? Это всё показуха какая-то. Просто люди будут тратить кучу времени, как с одной, так и с другой стороны. Уверен, что есть куча людей, желающих поселить у себя, к примеру, мигрантов, потому что те работают и исправно платят, в отличие от каких-нибудь студентиков, которые могут квартиру спалить или просто угробить в ней ремонт. Ничего плохого тут не вижу», — отмечает Илья А

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Ряд пользователей указывает на то, что такими решениями «Циан» лишь создаст множество конфликтных ситуаций, и люди будут отказываться от услуг сервиса.

«Это законное желание арендодателя. Тут человек сам выбирает, с кем ему лучше ладится. Это же, в конце концов, его квартира! А если кому-то очень срочно надо квартиру снять, тогда что ему делать, если он будет получать отказ то тут, то там? Проще тогда уж чётко писать, кого бы хотел видеть в своей квартире хозяин этой квартиры. Я считаю, что это очередной ущербный запрет, который проблем доставит всем», — поделился своим мнением Ruslan R.

Отдельные комментаторы напоминают, что помимо дискриминации на национальной, расовой или религиозной почве, существует дискриминация по половому признаку.

«А я напомню, что многие сдают свои квартиры исключительно девушкам. А это, между прочим, притеснение по гендерному признаку! Я оскорблён! Я возмущён! Требую «Циан» запретить на сайте указывать пол!» — издевается Андрей У.

Напомним, 6 декабря российский онлайн-сервис по продаже и аренде недвижимости «Циан» опубликовал сообщение об изменениях правил публикации объявлений, согласно которым с февраля 2022 года на сайте будет запрещено размещать объявления, содержащие признаки дискриминации на национальной, расовой или религиозной почве.