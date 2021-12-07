В мире разгорается грандиозный скандал, связанный с решением администрации США подвергнуть так называемому «дипломатическому бойкоту» предстоящие зимние Олимпийские игры в Пекине. Уже объявлено, что официальной американской делегации в китайскую столицу направлено не будет; как уточнила «говорящая голова» Белого дома Джен Псаки, не поедет в Пекин и американское руководство, хотя Джо Байден, помнится, обещал Си Цзиньпину приехать и даже акцентировал, что будет на Играх единственным официальным представителем Вашингтона. Теперь понятно, что это была уловка для отвода глаз, чтобы прикрыть плохую игру некоей «хорошей миной». Одновременно США откровенно давят на своих сателлитов; в СМИ уже появилась информация о рассмотрении перспектив «бойкота» спортивными властями Великобритании. Австралии, Канады. Без сомнения, подвергнутся давлению и спортсмены как самих США, так и стран, которые Вашингтон, выкрутив им руки, присоединит к «бойкоту». Формально объявлено, что спортсмены вольны поступать «как знают» — хотят, пусть едут. Только умалчивается об одной важнейшей детали: не каждому из потенциальных олимпийцев эта поездка по карману, ибо раз «бойкот» и нет официальной делегации, значит, нет и финансового обеспечения олимпийского участия. «Кошка бросила котят…». Еще Вашингтоном держится в уме создание тем, кто пожелает поехать, препятствий другого рода. И чужими руками. Например, не будет перерыва в регулярном сезоне той же НХЛ, и хоккеисты, собравшиеся в Пекин в составе сборных США и Канады, которые традиционно находятся в числе фаворитов, столкнутся с неминуемым ультиматумом со стороны клубов. Дескать, если не откажетесь от этой затеи — потеряете многомиллионные контракты и получите «волчий билет», с которым ни в один приличный клуб не возьмут.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Угроза

Поразительно, но на защиту откровенно провокационной американской позиции встали чиновники МОК, которые, оказывается, «с пониманием» относятся к «праву» каждой стороны принимать решение об участии или неучастии в официальных мероприятиях. Хотя на самом деле это вопиющий пример двойных стандартов. С одной стороны, в МОК все время подчеркивают, что спорт вне политики, и ратуют за соблюдение не только буквы, но и духа Олимпийской хартии, а именно духу «бойкот» противоречит прежде всего. С другой стороны, руководство международного олимпийского движения откровенно «стреляет себе в ногу» (или «пилит сук, на котором сидит»). Ибо само это движение выстроено на принципе объединения, а не разъединения, которое МОК в данном случае по сути поощряет. И мотив этого поощрения более, чем двусмысленный: стремление насолить Китаю, проучив его за строптивость к мнению и требованиям «мирового гегемона». Но, во-первых, это спорт, а не война; в Древней Греции, подарившей миру Олимпиады, даже войны прекращались на время Игр; во-вторых, поступая таким образом и уходя с территории спорта на территорию политики, комитет г-на Томаса Баха резко понижает свой международный статус. И слушаясь мнения официального Вашингтона, превращается из высшей спортивной инстанции в вассала или филиал НОК США. МОК это приятно, или у него нет выбора? И некие секретные обязательства, которые существуют, скажем, в НАТО или в американо-германских отношениях, стало быть, распространяются и на МОК? Красноречивое признание!

Китайский МИД в ответ предупредил США об ответственности за антиолимпийский демарш, и понятно, что мировой спорт ждут достаточно суровые времена раскола. Никакой вины Пекина в этом нет: когда тебя ударили по щеке, негоже подставлять другую, иначе уважать себя перестанешь и сам, и другие. Вина всецело на Вашингтоне, и мы еще вернемся к теме, что за прецедент этим создается, и к чему все это ведет. Пока же отметим, что у любого человека с советским прошлым, в памяти сидит точно такой же прецедент с «дипломатическим бойкотом» американской стороной, а за ней и всем коллективным Западом летних Олимпийских игр 1980 года в Москве. По иронии судьбы, тоже XXII, как и порядковый номер предстоящей зимней пекинской Олимпиады. Ответом СССР и стран социалистического лагеря тогда был встречный «бойкот» следующей летней Олимпиады 1984 года в Лос-Анджелесе. Спираль напряжения, закрученная Вашингтоном, «свернулась» только с окончанием холодной войны, но нельзя забывать, что произошло это в результате трагедии распада СССР, тридцатую годовщину которой мы переживаем именно в эти дни. В противном случае, очень похоже, что эта спираль закрутилась бы дальше, и неизвестно, на каком рубеже остановилась бы. И был бы оттуда возврат или все закончилось бы разрушением международного олимпийского движения и/или его разделом на две полностью изолированные друг от друга половины?

(сс) Derzsi Elekes Andor Москва 1980 год

Тогда, в 1980 году, поводом к «бойкоту» был ввод советских войск в Афганистан; в 2014 году, на подступах к сочинской зимней Олимпиаде, уже постсоветскую Россию подвергли жесткой обструкции за фактическое непризнание бандеровского государственного переворота на Украине, и это чудо, что Олимпиада тогда все-таки состоялась. Однако Запад руками МОК в лице того же г-на Баха реализовал свои угрозы позже, когда поддержал бездоказательную клевету на Москву с помощью беспринципных перебежчиков и ввел против российских спортивных федераций санкции, которые действуют и сегодня. С помощью этих санкций и последовавших дисквалификаций МОК позорно пересмотрел итоги Олимпиады в Сочи, явочным порядком, за пределами спортивных арен, лишив нашу страну честно завоеванного первого места в «золотом» зачете тех Игр.

Сегодня на наших глазах разворачивается третий прецедент с грязными нападками уже на Китай. Обратим внимание. Тема якобы «притеснений» мусульман-уйгуров в Синьцзяне, которую спортивные коновалы из США выбрали на роль подрывающего олимпийский процесс «политического вируса», обсуждается не первый год. Все максимально убедительные доказательства лживости американской пропаганды китайской стороной представлены. Международное сообщество приняло и поверило им по трем причинам. Во-первых, на дворе не Средневековье, отмеченное бушевавшей на Западе инквизицией, а просвещенный XXI век. На виду все и вся. И как объяснить ту коллизию, что нападают на Китай за Синьцзян и мусульман секуляризованные страны бывшего христианского Запада, а заступаются за него как раз мусульманские страны, причем такие религиозно-ортодоксальные, как монархии зоны Персидского залива? Этому очевидному противоречию нет объяснения. Потому что американские претензии — ложь и клевета. Во-вторых, фактом непреходящей очевидности является победа в Китае над бедностью. И наибольшие усилия в ходе этой многолетней кампании были сосредоточены именно в наиболее бедных и ранее отсталых национальных автономиях страны, прежде всего в Синьцзяне. Истинную причину американского «бойкота» пекинских Игр следует искать не в горах китайского северо-запада, а в глобалистских интересах верхушки Демпартии и политического истеблишмента США, рассчитывающих добиться таким вот примитивным шантажом от Китая уступок совсем в других вопросах. Например, с допуском к пакетам акций китайских IT-гигантов, от ворот поворот по которым от Пекина получил еще Дональд Трамп. Или с принуждением Поднебесной к ограничению своего несопоставимого с США ядерного потенциала, который Вашингтон очень хочет, чтобы не увеличивался, ибо это мешает достижению американцами подавляющего военно-стратегического преимущества. И т.д. Biden & Co ищут пропажу отнюдь не там, где потеряли. А под фонарем, где светлее. В-третьих, если американцам мешает ситуация в Синьцзяне, то почему она не помешала полтора десятилетия назад, когда в Пекине с полноценным американским и в целом западным участием успешно прошли летние Олимпийские игры? В США тогда никто не заикался ни о каком «бойкоте». Одно из двух. Или Вашингтон тогда «пошел на сделку с собственной совестью», хотя о какой совести можно говорить после Ирака, Югославии, «арабской весны» и Афганистана, поводом к вторжению в который послужила грандиозная провокация? Или США «наводят тень на плетень» уже сейчас, что, впрочем, отчетливо видно любому непредвзятому взгляду.

Colegota Мечеть в Хотане. Синьцзян-Уйгурский автономный район Китайской Народной Республики

Обо всем этом и шла речь в ходе состоявшейся в посольстве КНР в Москве олимпийской пресс-конференции, в которой вместе с китайской стороной приняли участие и ответили на вопросы журналистов, включая автора этих строк, представители Олимпийского комитета России. Как китайские, так и российские участники этого яркого мероприятия, в ходе которого в эфире прозвучала замечательная песня ленинградского композитора Владимира Воробьева, написанная специально к пекинской Олимпиаде, были едины в том, что объявленный Вашингтоном «дипломатический бойкот» подрывает основы олимпийского движения. И что он не имеет ничего общего с олимпийским духом и отражает узкие эгоистические даже не интересы, а комплекс неполноценности части американской элиты, который она старается удовлетворить. Как всегда за счет международного сообщества, спорта и спортсменов, мира и стабильности в мире. Открывая мероприятие, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй от имени гостеприимного китайского народа пригласил всех участников Игр непременно приехать в Пекин и в обстановке всеобщей олимпийской дружбы продемонстрировать свои спортивные достижения. «Добро пожаловать в Пекин!» — подчеркнул дипломат, отметив, что идеи мира и спорта, объединяющие людей всех стран и народов, — величайшее завоевание человеческой цивилизации, которое должно быть сохранено и передано грядущим поколениям.

(сс) N509FZ Часы в Пекине, отсчитывающие время, оставшееся до начала Зимних Олимпийских игр

И последнее. В России наши симпатии и поддержка в этой ситуации всецело и исключительно на стороне наших китайских друзей, которые проделали колоссальную работу для успешного проведения Игр, вложив в нее знания, умение, силы, душу и сердце. И пусть олимпийский огонь, который будет зажжен в Пекине 4 февраля, в праздник Весны — Новый год по китайскому календарю — принесет народам планеты замечательный, незабываемый спортивный праздник. Несмотря на то, что кто-то очень хочет этому помешать.