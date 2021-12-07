



Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Спустя два месяца после того, как председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион намекнул в интервью итальянской газете Corriere della Sera о готовящейся новой встрече патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска, такую информацию подтвердил сам понтифик. Он сделал это на борту папского самолета, возвращавшегося из Афин в Рим в понедельник, 6 декабря.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС Веры Щербаковой, папа сказал: «Встреча с патриархом Кириллом не за горами. Я думаю, что на следующей неделе Иларион придет ко мне, чтобы договориться о возможной встрече, потому что патриарх должен уехать — я не знаю, куда он едет… он едет в Финляндию, но я не уверен. Я всегда готов, я также готов поехать в Москву: нет протоколов для диалога с братом». Через несколько часов последовали разъяснения главы ОВЦС. «В двадцатых числах декабря запланирована моя встреча с папой Римским Франциском, — заявил митрополит. — Я предполагаю поздравить его от имени патриарха Кирилла с 85-летием, а также обсудить с ним широкий круг вопросов, касающихся двусторонних отношений между нашими Церквами. В числе этих вопросов — возможная в дальнейшем встреча папы Франциска с патриархом Кириллом. Ни место, ни дата этой встречи пока не определены… Относительно визита папы в Москву могу сказать, что данный вопрос на двустороннем уровне не обсуждался. Надеюсь, что встреча, запланированная на 20-е числа декабря, позволит обсудить все вопросы, представляющие взаимный интерес». При этом Иларион уточнил, что подготовка визита предстоятеля РПЦ в Финляндию приостановлена.

То есть Хельсинки из мест предполагаемой встречи Франциска и Кирилла лучше вычеркнуть. На наш взгляд, второго личного общения папы и патриарха можно, скорее, ожидать на полях VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, который состоится в сентябре следующего года в Казахстане. Хотя если вспомнить обстоятельства первой встречи Франциска и Кирилла, которая состоялась в феврале 2016 года в Гаване, от анонса ее до проведения прошла всего неделя. Такой минимальный разрыв был сделан, как можно судить, в интересах российской стороны. Если католический мир спокойно воспринял известие о переговорах папы и патриарха, то российско-украинский православный заволновался. То же самое происходит и сейчас, что заставляет задаться вопросом, почему на этот раз обсуждение планов новой встречи было растянуто по времени. Возможно для того, чтобы заранее вскрыть аргументацию противников диалога между Русской православной церковью и Католической церковью. Тем более что они не заставили себя ждать.

о. Игорь Палкин. Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Папа Римский Франциск, патриарх Кирилл и митрополит Иларион

Со стороны консервативных православных комментаторов посыпались заявления о том, что «слова папы Франциска о возможном скором визите в Москву, безусловно, являются провокацией. Формально, как глав карликового государства Ватикан, «понтификов» неоднократно приглашали посетить Россию. Но нужно понимать и иметь в виду религиозную составляющую этого визита. То, что для миллионов русских православных христиан это будет восприниматься как вызов, как попытка внешнего вторжения, римско-католической экспансии». Также было сказано, что понтифик «в последние годы регулярно делает «реверансы» леволиберальным «хозяевам» этого мира». А в адрес патриарха Кирилла пошли упреки в том, что «в церковной Москве сейчас усиленно думают о том, как выстроить внешнюю церковную политику и не отстать в экуменических контактах от патриарха Варфоломея, однако куда более важным может оказаться то, что из-за этой погони за Фанаром в самой РПЦ продолжит расти разобщение между верующими и священноначалием». При этом указывается, что «духовный авторитет патриарха Кирилла и до пандемии был крайне невысок — все знали его как хорошего церковного управленца и дипломата, но ни как духоносного подвижника. Однако поначалу у верующих еще была надежда, что, как и патриарх Алексий II, патриарх Кирилл со временем завоюет любовь и полное доверие своей паствы», но «этого не случилось».

Начнем с того, что обвинения Франциска в «реверансах» леволиберальным «хозяевам» этого мира» не являются оригинальным изобретением консервативных православных консерваторов. Они в данном случае пользуются наработками американских правых католических кругов, недовольных курсом папы. В бытность президентом США Дональда Трампа такие католики сомкнулись с белыми евангелистами, поддерживающими политику тогдашнего хозяина Белого дома. В июле 2017 года об этом писал влиятельный журнал итальянских иезуитов La Civilta Cattolica, обративший внимание на «удивительный экуменизм» части американских евангельских фундаменталистов и католиков. После избрания президентом США Джо Байдена, с которым Ватикан быстро нашел общий язык, Франциска стали обвинять в игре на стороне демократической администрации и глобалистов, а критики понтифика, особенно архиепископ Карло Мария Вигано оказался любимым персонажем как консервативных американских католических ресурсов, так и некоторых русскоязычных православных. В данный контекст пытаются вписать и Русскую православную церковь, хотя эта конфронтационная ситуация не является ее внутренней повесткой.

(сс) USCapitol Папа Римский Франциск во время посещения Капитолия. США

Несостоятельными выглядят также попытки приписать патриарху Кириллу какое-то «соревнование» с Фанаром в «экуменических контактах». Если где патриархи и «соревнуются», то на православном поле. Наибольшее раздражение у Константинополя вызывает созданный при участии Московского патриархата Амманский формат, объединяющий ряд православных Церквей, а не общение РПЦ со Святым престолом. Проблема в другом. Московский патриархат после прорывной встречи в Гаване так и не решился развивать православно-католический диалог, опасаясь своих внутренних консерваторов. Однако в последнее время значительно активизировались межгосударственные контакты между Ватиканом и Россией. На их фоне внешнеполитическая деятельность РПЦ выглядит «замороженной». Это может привести к тому, что Московский патриархат будет выведен за скобки российско-ватиканских отношений. После чего папу Франциска в качестве государственного деятеля пригласит посетить Москву российское руководство, отметая церковные доводы о «нежелательности» такого визита как несущественные и носящие признаки внешнего влияния.