До и после разговора с президентом России Владимиром Путиным президент США Джозеф Байден намерен переговорить с главой Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщают 6 декабря американские и европейские СМИ со ссылкой на неназванные источники в Белом доме. Уточняется, что, кроме президента Соединенных Штатов, с президентом Украины также пообщается и глава Госдепа США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Джозеф Байден

По другим данным, Блинкен поговорит с Зеленским до встречи президентов России и США, а Байден побеседует со своим украинским коллегой уже по итогам переговоров с Путиным.

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Информацию обсудили в украинском телеграм-канале «Крокодил» и в телеграм-канале главного редактора одесского издания «Таймер», журналиста и публициста Юрия Ткачева. Многие обратили внимание на сообщение о том, что президент США переговорит со своим украинским коллегой после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

«В Белом доме заявили, что после беседы с Путиным Байден позвонит Зеленскому. Проще говоря, даст инструкции о том, как дальше жить Украине, в зависимости от того, на чём «сторгуются» с Путиным. Ну т. е. можно было бы ожидать, что президент США сначала поговорит со своим союзником, выработает, так сказать, согласованную позицию и уже потом будет отстаивать её в беседе с Путиным. Но это так не работает. Украина не союзник. Украина колония. Её позиция никого не волнует. И сценарии переговоров с ней не обсуждают. Ей доводят инструкции по факту. Под роспись и к исполнению», — отреагировал на сообщение главный редактор одесского издания «Таймер» Юрий Ткачев.

skeeze Белый дом

«Методичку озвучит», — добавил Vlad S.

«Дадут указания», — написал Алексей Л.

«Первым делом самолёты, ну, а девушки потом», — отреагировал Александр.

«Зеленский отчитается перед хозяином», — с сарказмом отметил Vadim.

«Деда проведет беседу с внуком…» — смеется Тарас Григорович.

«Естественно, поговорит. Они с В. В. [Путиным] о чём-то договорятся, а потом Байден зелебобе (Зеленскому. — М. Р.) даст команду — что делать», — добавила Марина.

«Никаких переговоров об Украине без Украины! Говорили они…» — иронизирует Анжелика.

«Зеленский получит «два», и родителей в «школу» вызовут…» — пошутил Ivan.

«Ну да, обычно после родительского собрания старшие разговаривают с… [ребенком]», — шутит 5ergey.

«Позвонит и сообщит: я принёс вам мир, Путин «испугался» и «нападать не станет». И рухнут мечты отъесться в плену», — смеется Михаил А.

«Короче, домашнее задание», — отреагировал Александр В.

«Байден поработает связным между Путиным и Зеленским. Ибо с ним разговаривать Путину не о чем. Всё сказано», — написала Анжелика.

«К сожалению, Байден просто сообщит Зе, что ничего не изменилось: он по-прежнему на страже «территориальной целостности», будет дальше строить базы и поставлять оружие», — подытожил «Джо Кролик».

President.gov.ua Владимир Зеленский и Джо Байден

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Напомним, вечером 6 декабря стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном предстоящие переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джозефа Байдена.

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