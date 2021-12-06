Министр обороны Украины Алексей Резников 3 декабря 2021 года во время часа вопросов к правительству в Верховной раде сообщил о начале строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове: «Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договоренностей с Соединённым Королевством».

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Владимир Путин

Строительство данных двух военных объектов идёт на основании Меморандума о реализации проектов морского партнёрства между консорциумом промышленности Соединённого Королевства и ВМС Украины, подписанного 21 июня 2021 года в Одессе на борту британского ракетного эсминца Defender. Меморандум предусматривает совместное проектирование и строительство военных кораблей на Украине и в Великобритании, а также строительство двух баз ВМС Украины.

Важная деталь. 21 июня 2021 года на борту британского эсминца Defender подписывается Меморандум, а через два дня, 23 июня 2021 года, этот же эсминец нарушает российскую границу в Чёрном море и выдворяется за пределы территориального моря России. Сразу вырисовывается, против кого будет направлено сотрудничество Британии и Украины по развитию украинских военно-морских сил.

CPOA(Phot) Thomas McDonald Британский эскадренный миноносец «Дефендер»

Город Бердянск находится на побережье Азовского моря, а город Очаков — на побережье Чёрного моря, рядом с устьем Днепра. Получается, две военно-морские базы (ВМБ): одна — на Азовском море, а вторая — на Чёрном. Значит, в этих двух точках будет обеспечено военное присутствие Британии. Так бывшая «владычица морей» стремится воспроизвести своё былое величие в условиях современных реалий.

Из этих двух ВМБ выделим Очаков. Именно на острове Первомайский около города Очаков в советское время была развёрнута 17-я отдельная бригада специального назначения ГРУ ГШ, входившая в состав Черноморского флота. В настоящее время это 73-й морской центр специальных операций ВМС Украины. Единственно, в 2004 году он был перебазирован в сам город Очаков, на территорию одной из бывших воинских частей.

Ожидаемо, что Очакове со временем будут размещены боевые пловцы из Special Boat Service (SBS), подразделения специального назначения Королевского военно-морского флота Британии. По имеющейся информации, британцы уже готовят украинские диверсионные группы для действий как на полуострове Крым, так и на море. Таким образом, эта военно-морская база станет центром морских специальных операций, как разведывательных, так и диверсионных, Украины и Британии на Чёрном и Азовском морях.

И эту опасность не стоит недооценивать. Достаточно вспомнить судьбу советского линкора «Новороссийск» (ранее итальянского «Джулио Чезаре»), затонувшего на севастопольском рейде 29 октября 1955 года от внешнего взрыва.

Линкор «Новороссийск»

Следует заметить, что на нынешнем отрезке времени для России создание этих двух военно-морских баз на исход конфликта высокой интенсивности в Черном и Азовском морях с Украиной, пусть даже при поддержке НАТО (что весьма сомнительно), не повлияет. Данный конфликт будет однозначно разрешён в нашу пользу.

Вооружённые силы РФ в регионе обладают как качественным, так многократным количественным преимуществом. Остановимся на Чёрном море. Это море — закрытый театр военных действий, который и вдоль, и поперёк может простреливаться российскими наземными противокорабельными комплексами, а также российскими надводными кораблями и подводными лодками. Полуостров Крым — это непотопляемый авианосец, где к тому же создана очень современная и интегрированная система ПВО и ПРО.

Если говорить про Украину в целом, то на данный момент времени запредельные риски для военной безопасности России несёт только потенциальное развёртывание на украинской территории американских ракетных ударных комплексов меньшей и средней дальности.

Иван Айвазовский. Смотр Черноморского флота в 1849 году. 1886

На этом заострил внимание президент России Владимир Путин в ходе ответов на вопросы на форуме «Россия зовёт!» 30 ноября 2021 года: «Если на территории Украины возникнут комплексы какие-то ударные, подлётное время до Москвы будет семь-десять, а в случае размещения гиперзвукового оружия — пять минут».

Владимир Путин также озвучил возможный ответ России: «А нам что делать? Мы тогда должны будем что-то подобное создать в отношении тех, кто нам так угрожает. Представляете? А мы можем это сделать уже сейчас». Он напомнил, что наша страна в 2021 году испытала новые гиперзвуковые ракеты морского базирования, подлётное время которых «до тех, кто отдаёт приказы», составит около пяти минут.

Речь идёт о боевом дежурстве российских кораблей, несущих гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон», у побережья США. Ракета имеет уникальные характеристики: скорость полёта около 8−9 Махов и дальность полёта более 1000 км. Будет достаточно пяти минут, чтобы данными ракетами поразить центры принятия решений, находящиеся на континентальной части США.

Минобороны России Испытательная стрельба гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море

Таким образом, уровень военной угрозы от потенциального развёртывания американских ударных ракетных комплексов на территории Украины для России настолько велик, что военно-политическое руководство нашей страны готово пойти на создание ситуации, подобной Карибскому кризису 1962 года, когда Соединённые Штаты и Советский Союз стояли на грани начала тотальной ядерной войны.

Безусловно, Россия категорически против появления любой военной инфраструктуры иностранных государств на Украине. Центр подготовки ВСУ иностранными советниками, иностранная военная база, как морская, так и сухопутная, последующее развёртывание ракетных ударных систем являются шагами по постепенному превращению Украины в полностью враждебное России государство, в «анти-Россию», с целью её дальнейшего использования в вооружённом конфликте против нашей страны.

Поэтому Российская Федерация намерена в зародыше пресечь подобные действия Соединённых Штатов и их ближайших союзников, в первую очередь Британии, добиваясь письменных гарантий о невступлении Украины в НАТО и её нейтрального статуса. Очевидно, что эта тема займёт центральное место в предстоящих 7 декабря 2021 года переговорах по видеосвязи между президентами России и США.