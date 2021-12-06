Информация, согласно которой директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями компании «Оператор ГТС Украины» Ольга Белькова сообщила в докладе, подготовленном по просьбе Европейского парламента, о том, что Европейский cоюз недооценил «скрытые опасности» российского газопровода «Турецкий поток», стала поводом для обсуждения в интернете. Граждане выразили своё мнение 6 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ Украины

«Интересно, а кто они такие, чтобы что-то требовать от Европы? Видно, попутали, кто холоп, а кто барин», — считает Николай Д.

Многие пользователи были крайне удивлены тем, что украинские власти вдруг заинтересовались «Турецким потоком» — газопроводом, который не имеет никакого отношения к Украине.

Gazprom.ru «Турецкий поток»

«Газ — российский, поток — турецкий, покупатель — немецкий. Где здесь Украина? Пусть добывают своё топливо и продают его в Европу, никакого дела до наших дел быть им не должно. Так что вперёд и с песней», — пишет Андрей У.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина страдает от того, что потеряла основной источник пополнения бюджета страны, поэтому всеми силами киевские власти пытаются убедить Европу в том, что они являются единственными кандидатами на транзит российского газа.

«У оператора ГТС на Украине задача одна — как можно больше заработать на транзите. Украина никак не хочет смириться, когда кто-то другой зарабатывает, но с ней не делится. А так хочется, чешется. Пускай сами начинают деньги зарабатывать. Пора уже и Европе этих дармоедов со своей шеи скинуть», — написал Игорь Н.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ

Часть людей полагает, что Украина слишком сильно зазвездилась и искренне считает, что с её мнением кто-то считается.

«Во всём, что делает Россия для Европы, Украине видится опасность. Украинским политикам всё время мерещится их мессианское предназначение спасителей Европы», — отмечает Хайруллах К.

Ряд пользователей указывает на то, что Украина решила, судя по всему, помешать Турции зарабатывать свою часть пирога с транзита газа, это не может не иметь последствий во взаимоотношениях двух стран.

«Да! Именно скрытые опасности, так как Турция получает ежегодно от транзита $5,5 млрд, и если бы она не получала, турецкая лира бы сейчас вовсе исчезла! Украинским политикам бы подумать о том, под кого они копают. В следующий раз к Эрдогану лучше за помощью им не обращаться — укусит за бочок», — указывает Inter T.

President.gov.ua Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Украины Владимир Зеленский

Отдельные комментаторы отмечают, что украинским политикам пора отстать от окружающих и начать заниматься своей страной, поднимать её экономику, создавать производства и, наконец, добывать свой природный газ, как это делает Российская Федерация.

«Всё ноют и ноют. Как в детском саду. Этому пожалуются, тому пожалуются. А может хватит уже жаловаться и стоит начать думать? Или что, мыслей уже нет? Я не думаю, что это правда. Многих умных, добрых и гостеприимных украинцев знаю лично, так что и среди политиков украинских такие должны быть. Хотя, может быть, в семье не без урода», — подозревает Ирина Б.

Напомним, 5 декабря издание Euractiv опубликовало информацию, согласно которой директор по вопросам взаимодействия с госорганами и международными организациями компании «Оператор ГТС Украины» Ольга Белькова сообщила в докладе, подготовленном по просьбе Европейского парламента, о том, что Европейский союз недооценил «скрытые опасности» российского газопровода «Турецкий поток».