Заявление главы турецкого управления оборонпрома Исмаила Демира о том, что Турция намерена сотрудничать с Российской Федерацией по программе производства собственных истребителей, стало поводом для бурной реакции в интернет-сообществе. Граждане поделились своим мнением по этому поводу 6 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Хотеть не вредно. Вредно не хотеть! А как со статусом Крыма? Вопрос ещё также для Турции ребром стоит?» — интересуется Хусейн Т.

Многие пользователи пришли в ужас только от одной мысли о том, что российские военные разработки утекут нашим потенциальным врагам, ведь никакого доверия к турецкому правительству среди российского народа давно уже нет, эта страна не раз уже «вставляла нож» в спину нашему государству.

«С турками нельзя! Они потом отдадут технологии НАТО и Америке. Пусть сами себе делают самолёты, без нас», — отмечает Anjela A.

Некоторые комментаторы отмечают, что сотрудничество между Россией и Турцией в области производства истребителей окажется выгодным только турецкой стороне.

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«Если это бизнес и сотрудничество в одном стакане, то почему бы тогда беспилотники и их совместное производство не Украине, а России продавать? А так это «сотрудничество» в одну дуду получается. Турки используют это ради своих целей, которые противоречат российским», — пишет Василий М.

Часть людей полагает, что сотрудничество России и Турции в данной области станет стратегической ошибкой нашего руководства, доверившего перспективные технологии потенциальному предателю.

«Турция создаёт альянс туркоговорящих стран, поставляет оружие Украине для убийства мирных жителей Донбасса и т. д. Цель Турции — это возрождение Османской империи. И Россия будет при всём при этом снабжать военными технологиями Турцию? Это была бы страшная ошибка», — поделился своим мнением Сергей Б.

«Политика Эрдогана показала, что турки хотят вытеснить Россию из кавказского региона. Нашему президенту пора дать по рогам Эрдогану, привести его в чувство и объяснить, что он сильно зарвался», — считает Artur Y.

Ряд пользователей указывает на то, что сотрудничество по данному направлению может сблизить Россию и Турцию, что станет для Североатлантического альянса сильным ударом.

«Подумайте о том, что Россия намеренно притягивает Турцию к себе. Если Россия отделит Турцию от НАТО, то это будет величайшая победа российской внешней политики за последние десятилетия. Тогда и Эрдоган будет вести себя более смирно, раз у него за спиной больше не будет американского хозяина», — написал Yasa A.

Нашлись и те, кто убеждены, что какую бы выгоду нам не сулили турки от такого партнёрства, тем не менее важно помнить, что эта республика не только наш конкурент на международной арене, но она также отметилась в убийстве российских военнослужащих.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

«А нам точно этого не надо! Сколько раз Турция нас подводила? Сколько раз уже нож в спину вставляла? Зачем вести совместные разработки с потенциальным врагом, нам с ним, вероятно, воевать ещё предстоит!» — указывает Катерина К.

Напомним, 5 декабря глава турецкого управления оборонпрома Исмаил Демир заявил о том, что Турция намерена сотрудничать с Российской Федерацией по программе производства собственных истребителей.