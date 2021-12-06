Политическое будущее зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева может оказаться для многих неожиданностью, полагает ряд сообществ в Telegram. Еще вчера его фигуру считали списанной из большой политики. По-новому взглянуть на ситуацию телеграм-каналам позволили события 4 декабря. В тот день на заключительном этапе съезда «Единой России» в Москве Медведев был переизбран председателем «Единой России» еще на пять лет. Эти новости побудили ряд популярных ТГ-каналов не только вернуть фигуру Медведева в публичную плоскость, но и строить теории относительно его будущего.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Якобы «ушедший из политики» Дмитрий Медведев, во-первых, единогласно избрался председателем «Единой России» на следующую пятилетку. Во-вторых, он поучаствовал в открытии памятника жертвам Кронштадтского восстания, где в короткой, но пламенной речи от души оттоптался на большевиках» (до 1991 года Д.А. Медведев был членом КПСС — ИА REGNUM), — написал телеграм-канал «REDACTED P6 (КОТËЛ #6)».

Gov.spb.ru Открытие памятника жертвам Кронштадского восстания

К исторической части заявления есть претензии, отмечает автор поста. Однако как знаковая акция «кронштадтская речь» Медведева, по мнению ТГ-канала, демонстрирует ценности, которые тот планирует защищать в публичном поле.

«Большой интерес еще представляет мегалит, заброшенный Дмитрием Анатольевичем в огород Сергея Шойгу: «Мы должны, создавая будущее нашей страны, говорить правду о ее прошлом. Без искажений, без умолчания, полную правду». Как известно, министр обороны — главный в РФ любитель «секретить архивы» и «удалять» документы советского периода. Нормально же общались», — высказался канал.

Еще дальше в своих рассуждениях пошел телеграм-канал «Мастер пера». По его мнению, «обнуление» Медведева на посту председателя «Единой России» укладывается в задачу не только недопущения преждевременных изменений системы, но и не дать повода для любых разговоров о каких бы то ни было переменах или важных перестановках.

«Медведев хоть и давнишняя, но часть тандема, а потому поменяй его сегодня на руководстве ЕР — и тут же поползут слухи о том, что дан старт кадровой революции в верхах, от которой один шаг до трансфера, а это прямо противоречит президентскому запрету «рыскать глазами». Конечно, Медведева один раз и не так давно уже отставляли, причем с не менее важной позиции председателя правительства, однако тогда была другая ситуация, вопрос о переменах столь остро не стоял, запрос на изменения только еще формировался, застой не был так очевиден, а кризис только подступал», — написал «Мастер пера».

В сегодняшних же реалиях обстоятельства диктуют необходимость крайне осторожных подходов к любым знаковым рокировкам — стабильность важнее целесообразности обновлений, отсюда и консервативные сценарии. Автор поста полагает, что Медведев может досрочно покинуть партийный пост, поскольку события в России, вероятно, скоро начнут развиваться стремительно, а политическая повестка будет меняться, подталкивая к новым решениям и пересмотру старых.

В то же время переназначение Медведева на пост председателя партии «Единая Россия» вовсе не означает, что руководство страны довольно качеством его работы, отмечает телеграм-канал «Незыгарь».

"ОколоКремля обсуждают, что накануне съезда ЕР Кремль отказался давать оценку работе Медведева. Слухи ходят, что если бы экс-президентом были бы довольны, то оценка прозвучала бы положительная. А не странная позиция — некорректно», — написал автор поста.

Er.ru Съезд «Единой России»

Это обстоятельство дает пищу для разного рода слухов. Например, о том, что должность председателя партии могут упразднить. Якобы идея эта обсуждается уже несколько месяцев. В качестве причины, вынуждающей пойти на такой шаг, называется беспрецедентно низкий рейтинг Медведева. Однако идея эта пока находит поддержку не у всех.

По информации «Незыгаря», оппоненты этой инициативы говорят, что список лидеров ЕР времен избирательной кампании в Госдуму не обеспечил роста рейтинга самой партии. Следовательно, тот факт, что институт сопредседателей может качественно изменить позиционирование партии, вызывает сомнения. При этом несколько источников утверждают, что Медведев сохранит свои позиции как председатель ЕР.

«Сам экс-президент не отказывается от участия в транзите, при том, что его позиции не совсем достаточны для этого. Медведева активно пытаются сдвинуть в Конституционный суд и отправить в Питер, но он против этого. Статус председателя партии — это легитимация его публичного статуса. Медведев привел на место главы исполкома Александра Сидякина; он опирается на ресурс Совбеза, у него выстроен контакт с Патрушевым и Грызловым, взаимодействует с Сурковым, который консультирует его. Плюс тактически Медведев готов взаимодействовать с Тимченко, Махмутовым, Фридманом. Не случайно так публично было зафиксировано посещение Тимченко суда по делу Магомедовых, аффилированных с Медведевым», — написал «Незыгарь», не исключив при этом, что бывший председатель правительства может предпринять попытки заключить и другие политические союзы.