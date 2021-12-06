В Южной Корее обеспокоены поведением школьниц, издевавшихся над одноклассницей-иностранкой.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Южная Корея

По сообщениям южнокорейских СМИ, 3 июля четыре ученицы средней школы в южнокорейском городе Янсан провинции Кёнсан-Намдо, на протяжении шести часов издевались над 14-летней девочкой, которая 10 лет назад приехала в Южную Корею из Монголии.

Жертве связали руки и ноги, ударили несколько раз по голове, написали на лбу оскорбления, заставили выпить алкоголь и съесть выкуренные сигареты, а также надели на голову её нижнее бельё. Свои действия школьницы снимали на камеру, а запись продавали одноклассникам по 5000 вон (~$4,2).

Бернард Кейль. Дерущиеся дети

Известно, что дело двух школьниц было передано в прокуратуру 28 октября. Ещё двое нападавших не достигли 14-летнего возраста, поэтому их дела переданы в отделение по делам несовершеннолетних.

2 декабря на сайте Голубого дома появилась петиция с требованием раскрыть информацию о школьницах и сурово наказать их, а если это никак не удастся сделать юридически, петиционер требует наказания для их родителей.

По состоянию на 5 декабря петицию подписали более 177 тыс. человек.

«Их нужно изолировать от общества!» — призывает kgkg***.

«Личности школьниц должны быть раскрыты! Они должны получить наказание!» — пишет oh_b***.

«А почему тогда в СМИ широко не освещали инцидент, когда 69 иностранцев изнасиловали 16-летнюю школьницу?» — интересуется mnhl***.

«Неважно, что они школьницы. Они совершили ужасный поступок, поэтому должны быть наказаны», — отмечает tkft***.

«Если родители не научили своих детей, как следует вести себя в обществе, то пусть они ответят за поступки своих детей!» — предлагает shal***.

«Неважно, сколько подобных инцидентов произошло или произойдет в будущем, наше правительство не намерено менять законы», — пишет soju***.

«Их нужно исключить из школы!» — рекомендует skym***.

«В наши дни дети стали такими бесчеловечными…» — отмечает ruid***.

«Мне страшно даже подумать о том, что эти изверги станут чьими-то женами и матерями…» — пишет 43gr***.

«Необходимо принять закон, согласно которому можно будет отправить в тюрьму родителей за проступки своих детей», — призывает smy5***.

«Это слишком жестоко», — отмечает care***.

«Неважно, кто виноват, иностранцы или корейцы. Такое поведение недопустимо!» — пишет feue***.

«Дети уже не боятся законов», — отмечает love***.