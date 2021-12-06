Канада не будет увеличивать свой военный контингент на Украине. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 5 декабря в интервью The Globe & Mail заявил начальник штаба обороны Канады Вейн Эйри.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На старт!

По словам Эйри, военный контингент Канады на Украине «показывает долгосрочную приверженность Украине».

Он также добавил, что одновременно с этим, размещая войска на Украине, Канада не хочет нарушить некий баланс: «Но следует быть очень осмотрительными касаемо баланса между воздержанием и эскалацией, а также восприятием с другой стороны (речь о России — О. П.)».

Начальник Штаба обороны Канады при этом подчеркнул, что его страна делает ставку на дипломатию: «В этом случае ведущую роль обязательно должна играть дипломатия».

Заявление начальника Штаба обороны Канады обсудили на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Новость также обсудили в социальной сети Facebook на страницах депутата Рады Вадима Рабиновича, канала «Первый независимый» и издания «Страна.ua». Многие отметили, что одно дело поддерживать Киев на словах, а второе — военным присутствием.

«Дали понять, что воевать будут сугубо руками лохов могутньої (могущественной. — О. П.) армии», — написал один из комментирующих.

USFK Public Affairs Уэйн Эйр

«Зеленский же сказал, что наша армия самая сильная в мире», — с сарказмом добавил Nikholas.

«Истерия от власти Зеленского — втянуть все страны в конфликт и развязать мировую войну…» — пишет Tatyana Z.

«Канадцы умнее оказались, чем Резников и Зеленский», — добавила Nadeshda К.

«Что и требовалось доказать», — смеется Ирина Г.

«Это пилюля «антизакотина» для тех, кто раскатал губень, что за Украину будут все воевать, помогать и т. д. Угомонитесь наконец и прозрейте, что только сами себе вы можете помочь и никакой Америке, Европе вы и на *рен не нужны, да и России — тоже», — добавила Надежда В.

«Смешно: вы начинайте, а мы, если что, свалим», — смеется Борис Х.

«Неужели разум проснулся?» — спросил «Чел Норм».

«Он был, только Украине не говорили», — ответил ему Алексей Л.

«Им еще бежать до канадской границы», — пошутил Игорь С.

«Хоть у кого-то нормально с головой — у канадцев», — написал Sergei R.

«Ненормально там с головой, просто жить хотят и не хотят отвечать за идиотов», — ответила ему Elena G.

«Правильно! Подстрекают — и в сторону. А то попадут под раздачу. И там, уже в стороне: пидтрымують, турбуются, зауважують, пышаются, хвылюются (поддерживают, заботятся, обращают внимание, гордятся, волнуются. — О. П.). И наблюдают…» — написала Людмила С.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Они морально лучше поддержат. Язык-то без костей», — отметил Виктор В.

«[Министр обороны Украины Алексей] Резников раскатал губу. Они могут похлопывать дебилов по плечу. Но открытое участие в геноциде населения Донбасса — это чревато внутриполитическими разборками. Думать надо, прежде, чем предлагать», — добавил «Зёма Земелевич Миллионов».

«На такие предложения министра обороны [Украины] следом за «глубокой озабоченностью» может последовать «искреннее сочувствие», а там и до соболезнования недалеко», — подытожила Людмила Х.

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Напомним, ранее украинский министр обороны Алексей Резников призвал Великобританию, Канаду и США разместить военных инструкторов на тех территориях Украины, «которые могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России».