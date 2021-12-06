Информация, согласно которой глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко назвал «издевательством» решение Федерального сетевого агентства Германии позволить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую дочернюю компанию, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение на данный счёт 6 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ГТС Украины

"Мне интересно, насколько Украина соответствует требованиям Евросоюза, чтобы заявлять подобное?» — интересуется Валера Т.

Многие пользователи пришли к выводу, что не Украине говорить о том, что сертификация российского газопровода не может быть осуществлена из-за якобы несоответствия «Северного потока — 2» европейским требованиям, ведь та же украинская ГТС не соответствует любым разумным требованиям.

«Издевательство — это десятилетиями не модернизировать свою ГТС и требовать при этом от других стран осуществлять по ней свой транзит. По европейским нормам украинская труба никогда никакую сертификацию не пройдёт», — уверен Валентин А.

Некоторые комментаторы отмечают, что Украина ведёт себя словно настырный торгаш, который пытается втюхать свой товар и поливает грязью чужой.

«Это типа как на рынке, кто-нибудь так бы сказал: «Эй, ты у него не бери, ты у меня бери!» На кого рассчитан этот трёп? Кто в здравом уме после всего пройденного пути станет с Украиной вообще считаться? Она заноза в задней точке, а не партнёр, чьё мнение стоило бы учитывать», — поделился своим мнением Владимир С.

President.gov.ua Юрий Витренко

«Европейские страны, наверное, сейчас думают про Украину: «Господи, с кем мы связались? Мало нам своих проблем было, так теперь и эти нам мозги сверлят», — подозревает Panda L.

Часть людей полагает, что украинские политики пребывают в нескончаемой истерике из-за того, что они теряют ощутимый источник пополнения бюджета своей страны.

«Ещё насколько долгосрочных контрактов на поставку газа в обход Украины, и украинская ГТС не нужна будет вовсе. Вот они за халяву и переживают», — считает Игорь К.

Ряд пользователей указывает на то, что США хотят вновь повесить Украину на шею России, чтобы та сосала из нашей страны соки, не дав при этом российским компаниям снабжать Европу дешёвым газом по обходному пути.

«Украина не хочет лишаться дармовых денег за транзит газа по своей территории — вот и весь секрет их истерики. А Соединённым Штатам Америки надо, чтобы кто-то кроме них содержал Украину. Пакостить будут они, а платить за это должны мы. Поэтому они и не хотят запуска «Северного потока — 2», — указывает Ольга В.

Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin Газопровод «Северный поток — 2»

Отдельные комментаторы отмечают, что России пора бы уже вести себя более решительно в отношении Украины, отказав ей в поставках голубого топлива и электроэнергии. Кроме того, следовало бы прекратить любой товарооборот с Украиной, чтобы тем самым принудить эту страну к ведению адекватного уважительного диалога с нашей страной.

«Когда уже будет введён тотальный запрет на экспорт и транзит всего и вся на и через Украину?! Это крайне враждебное и уродливое государство, которое только беды нам приносит. Додавливать надо эту гадину, иначе она при поддержке Америки нас придушит рано или поздно», — предупреждает Евгений П.

Напомним, 5 декабря издание Euractiv опубликовало информацию, согласно которой глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко назвал «издевательством» решение Федерального сетевого агентства Германии позволить оператору Nord Stream 2 AG создать немецкую дочернюю компанию.