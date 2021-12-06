* Талибы — запрещённая в России организация

Афганский филиал террористической группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (ИГИЛ-Х (организация, деятельность которой запрещена в РФ)) превзошел в очередной раз все другие отделения организации как по числу проведенных операций, так и по числу их жертв, заслужив честь называться наиболее мощным ответвлением группировки в мире.

Иван Шилов ИА REGNUM Терроризм

Несмотря на то, что официальные лица радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по-прежнему с неувядающим оптимизмом заявляют западным СМИ о том, что группировка не угрожает Афганистану, а также указывают на то, что, если бы в республике были бы решены все административные и экономические проблемы, ИГИЛ-Х (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не стало бы в стране за 15 дней, в действительности же радикальная группировка демонстрирует со все большей четкостью свою устойчивость и потенциал распространения, пишет Овед Лобель в статье, вышедшей 6 декабря в The Strategist.

«Когда-то не распространяющаяся дальше нескольких провинций и столицы, ИГИЛ-Х (организация, деятельность которой запрещена в РФ), похоже, теперь присутствует почти во всех провинциях и начинает проводить все более активный курс», — заявила недавно Совету Безопасности ООН Дебора Лайон, специальный представитель генерального секретаря ООН по Афганистану.

Unama.org Дебора Лайон

Действительно, с 2020 года количество нападений по всей стране заметно увеличилось. Такое развитие событий отметил и заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль, выступая перед конгрессом.

«[ИГИЛ-Х (организация, деятельность которой запрещена в РФ)] может достигнуть этого потенциала [для совершения терактов за рубежом] где-то в срок между полугодом или годом», — подчеркнул он, добавив, что пока не ясно, может ли «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бороться с этой группировкой.

США недавно выявили и наложили санкции на высокопоставленных должностных лиц ИГИЛ-Х (организация, деятельность которой запрещена в РФ), включая ее лидера. Группировка ежедневно совершает нападения на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по всему Афганистану. Радикалы устраивают засады, диверсии и покушения на его членов «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе ликвидировали высокопоставленного представителя движения Хамдуллу Мохлиса, главу службы безопасности Кабула и командира спецподразделения «Бадри».

Группировка также продолжает совершать теракты, жертвами которых становятся десятки человек. Их целями становятся прежде всего представители хазарейского шиитского меньшинства, но не только: в транспорте закладываются взрывные устройства, в шиитские мечети в Кундузе и Кандагаре проникают террористы-смертники. Десятки талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты и ранены в результате взрыва бомбы возле мечети Эйдгах, где проходила церемония похорон матери официального представителя талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиуллы Муджахида. Хорошо спланированное нападение с участием нескольких боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на военный госпиталь в Кабуле также привело к многочисленным жертвам.

Цитата из видео на YouTube Забиулла Муджахид

В ответ боевики «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводят кампанию неизбирательного насилия, задержав и похитив около 1,5 тыс. человек в одной лишь провинции Нангархар. Недавно сюда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) направили более 1000 боевиков и стали проводить еще более насильственную политику. Были убиты сотни тех, кого подозревали в связях с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Их тела, в том числе обезглавленные, были выброшены на улицу или повешены публично в качестве предупреждения.

Война талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) принимает настолько ожесточенный характер, что в ноябре в больнице в Джелалабаде, столице провинции Нангархар, оказалось больше раненых, чем во время войны между «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), НАТО и афганским правительством. Учитывая, что многие из исчезнувших и убитых не являются боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), кампания радикального движения может лишь посодействовать вербовки боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, почти ничего не говорит о том, что проводимый «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) курс в какой-либо мере влияет на группировку.

В самом деле, ИГИЛ-Х (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действует настолько эффективно, насколько может, совсем недавно обезглавив нескольких боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Кандагаре. Это, вместе с октябрьским терактом в одной из мечетей там, указывает на то, что даже опорный пункт талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не может считаться на 100% защищенным. Представители разведки радикального движения в Кабуле тайно признают, что один район Нангархара стал для них «запретной зоной» и «стопроцентно» контролируется ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Несмотря на поддержку талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) со стороны России, Ирана, Китая и особенно Пакистана — и на то, что США, скорее всего, делятся с движением разведданными на фоне повторяющихся сообщений о неопознанных беспилотных летательных аппаратах, летающих над Афганистаном, — всё указывает на то, что в республике сложились благодатные условия для значительного увеличения боевиками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) численности и потенциала группировки. Уже появились достоверные сообщения о том, что группа открыто вербовала как боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), так и бывших сотрудников афганских спецслужб и спецподразделений в нескольких провинциях.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

Через три месяца после захвата власти талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане наблюдается полный экономический коллапс, а страна оказалась на грани гуманитарной катастрофы и голода. В то время как у «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет средств, чтобы даже заплатить своим бойцам, ИГИЛ-Х (организация, деятельность которой запрещена в РФ) якобы предлагает от $300 до $1000 США за новобранцев, заманчивое предложение для голодающего населения. Жестокость самого «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по отношению к афганскому населению и полное отсутствие интереса к управлению, вероятно, будет способствовать вербовке или, по крайней мере, сокращению рядов тех, кто желает предоставлять информацию радикальному движению.

Более того, ИГИЛ-Х (организация, деятельность которой запрещена в РФ) играет на теплых и публичных отношениях «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с Китаем, который по соседству ведет кампанию геноцида против уйгурских мусульман. Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) позаботились о том, чтобы предать гласности тот факт, что террорист-смертник, участвовавший в теракте в Кундузе, уйгуром.

Такой пропагандистский шаг мог бы привлечь значительное количество уйгуров, сражающихся под эгидой «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рядах Исламской партии Туркестана (организация, деятельность которой запрещена в РФ). ИГИЛ-Х (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подчеркнуло, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подконтрольно Пакистану и его партнеру США. Кроме того, ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) указывает на более вопиющий для потенциальных новобранцев факт: «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) защищает шиитов, а не убивает их.

Если не считать финансовых, религиозных и идеологических факторов, рядовым талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) просто скучно. В основе движения лежат мученичество и джихад, поэтому многие боевики движения, возможно, вступают в ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), помимо финансовых стимулов, просто чтобы иметь возможность продолжать вести джихад бесконечно и иметь шанс стать «мучениками».

Кроме того, помимо сильной поддержки со стороны некоторых проживающих в городах таджиков, которой способствует то, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), по сути, является пуштунским движением, группировка ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) поглотила кадры, перебежавшие из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других исламистских организаций, в том числе из «Техрик-е Талибан Пакистан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Благодаря этому группировка смогла расширить свою деятельность в Пакистане. ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) настолько глубоко проникло в «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ТТП (организация, деятельность которой запрещена в РФ), что эмир радикального движения Хайбатулла Ахунзада недавно предупредил эту группу в редком обращении. Боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) чуть не убили Ахунзада в Пакистане в 2019 году в рамках масштабной охоты на талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) по Афганистану и Пакистану.

Исламисты

В теории на стороне «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) все преимущества против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако на практике нет никаких свидетельств того, что жестокая кампания талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) против из противников из ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в какой-либо значительной степени повлияло на группировку. Хотя ИГИЛ-Х (организация, деятельность которой запрещена в РФ), скорее всего, в ближнесрочной перспективе не сможет угрожать контролю талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) над Афганистаном, в скором времени боевики смогут бросить вызов новым властям Афганистана в большом числе районов, как уже было в Нангархаре. Надежды США на контртеррористическое партнерство с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для предотвращения нападений со стороны ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) всегда были надуманными: «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не может даже защитить себя.