«Дайте ему пулемёт!» — водоканал Ростова-на-Дону погряз в скандалах
В Ростове-на-Дону продолжается борьба за кресло руководителя АО «Ростовводоканал». Бывший генеральный директор предприятия Дмитрий Кубрак около двух недель не покидает кабинет в здании на улице Максима Горького. При этом юридически он лишён этой должности. Справиться с сопротивлением муниципальные власти пока не могут. Сотрудники предприятия, также находящиеся внутри здания, одну из таких попыток отразили струей ржавой воды. Ростовчанам ситуация кажется абсурдной.
«Я не понял, а где полиция, Росгвардия? Им пофиг, что происходит?» — задаёт вопрос участник паблика «Ростов Главный» Игорь Е.
«Прикипел к месту рыбному душой и телом», — иронично отметил Евгений К.
«Я правильно понимаю, органы власти принудительно запирают в здании своих граждан? Что за бред происходит, может, кто-то объяснит? А то я не понимаю», — пытается разобраться в ситуации Игорь Р.
«Беспредел творится в городе на глазах народа и зевающей полиции. Всё нормально. Так и живём. Ведь можно было вытащить его силком, это работа полиции, если у него уже прав нет там заседать», — написала Ангелина С.
«Ржавой воды у них много», — иронично отметил Александр Н.
«Дайте ему пулемет, пусть отстреливается. Надо обороняться по-взрослому!» — шутит Соната М.
«А говорят, 90-е закончились. Сначала рынок отжали, теперь до водоканала добрались. Что следующее? Данью всех обложат?» — задаётся вопросом Денис С.
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Большинство комментаторов уверены, что прошлое руководство предприятия пытается замести следы и уничтожить документы, которые могут лечь в основу уголовных дел.
«Ещё не все документы съели?» — заметил Дмитрий Д.
«Плохо то, что весь этот жабогадюкинг отразится на наших, граждане, кошельках. Каждый кусок заградительных блоков и прочих игрушек будет отражен в увеличенной плате за воду в наших квитанциях», — уверена Соната М.
«Как нас вонючей водой поить и бешеные расценки на водопользование устанавливать, так они первые! Как от кормушки оторваться — сил нет», — прокомментировала Алла М.
Напомним, что в июне 2021 года Ростовский водоканал возглавил Сергей Кабанов, сменивший Алексея Тейге. Затем в октябре 2021 года временно исполняющим обязанности генерального директора АО «Ростовводоканал» был назначен Дмитрий Кубрак.