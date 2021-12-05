В Ростове-на-Дону продолжается борьба за кресло руководителя АО «Ростовводоканал». Бывший генеральный директор предприятия Дмитрий Кубрак около двух недель не покидает кабинет в здании на улице Максима Горького. При этом юридически он лишён этой должности. Справиться с сопротивлением муниципальные власти пока не могут. Сотрудники предприятия, также находящиеся внутри здания, одну из таких попыток отразили струей ржавой воды. Ростовчанам ситуация кажется абсурдной.

Василий Григорьевич Перов. Дворник, отдающий квартиру барыне. 1865 (фрагмент)

«Я не понял, а где полиция, Росгвардия? Им пофиг, что происходит?» — задаёт вопрос участник паблика «Ростов Главный» Игорь Е.

«Прикипел к месту рыбному душой и телом», — иронично отметил Евгений К.

«Я правильно понимаю, органы власти принудительно запирают в здании своих граждан? Что за бред происходит, может, кто-то объяснит? А то я не понимаю», — пытается разобраться в ситуации Игорь Р.

«Беспредел творится в городе на глазах народа и зевающей полиции. Всё нормально. Так и живём. Ведь можно было вытащить его силком, это работа полиции, если у него уже прав нет там заседать», — написала Ангелина С.

Дарья Антонова ИА REGNUM Старая и новые водосточные трубы в одном месте, сток на удалении

«Ржавой воды у них много», — иронично отметил Александр Н.

«Дайте ему пулемет, пусть отстреливается. Надо обороняться по-взрослому!» — шутит Соната М.

«А говорят, 90-е закончились. Сначала рынок отжали, теперь до водоканала добрались. Что следующее? Данью всех обложат?» — задаётся вопросом Денис С.

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Большинство комментаторов уверены, что прошлое руководство предприятия пытается замести следы и уничтожить документы, которые могут лечь в основу уголовных дел.

«Ещё не все документы съели?» — заметил Дмитрий Д.

«Плохо то, что весь этот жабогадюкинг отразится на наших, граждане, кошельках. Каждый кусок заградительных блоков и прочих игрушек будет отражен в увеличенной плате за воду в наших квитанциях», — уверена Соната М.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Счетчик воды

«Как нас вонючей водой поить и бешеные расценки на водопользование устанавливать, так они первые! Как от кормушки оторваться — сил нет», — прокомментировала Алла М.

Напомним, что в июне 2021 года Ростовский водоканал возглавил Сергей Кабанов, сменивший Алексея Тейге. Затем в октябре 2021 года временно исполняющим обязанности генерального директора АО «Ростовводоканал» был назначен Дмитрий Кубрак.