В Ростове-на-Дону хулиганы испортили только что благоустроенный сквер в переулке Университетском. Новые подвесные качели неизвестные изрисовали несмывающимися маркерами, высаженную голубую ель — украли. Пользователей социальных сетей возмутил вандализм.

Иван Шилов ИА REGNUM Вандалы

«Остановитесь, нехристи!» — обратились к хулиганам авторы паблика «Ростов Главный».

Большинство участников оживлённой дискуссии не удивлены произошедшим, отмечая, что в Ростове-на-Дону процветает бескультурье. Подобные инциденты, говорят комментаторы, происходят регулярно.

«А что вы хотели от быдлограда?» — задаёт вопрос Антоний К.

Irishka1990 Вечерний Ростов

«Понты безмасочников ловят, им некогда порядок охранять! А казакам грант на организацию дружины выделили. И что? Где деньги, Зин?» — привёл пример Александр Б.

«Может, лучше займётесь своими детьми, чтоб они не выросли такими отморозками?» — предложил альтернативу Кирилл Б.

«Пока в стране относятся с презрением к трудящимся, так же с презрением будут относиться к результатам их труда. Многие не знают, сколько сил и времени было вложено в какую-то вещь, но готовы портить её или выкидывать. Пока человек не познает ручного искусства и труда, не будет вкладывать свои силы в развитие города, вандализм будет процветать и буйствовать на улицах», — считает Глеб В.

«Это малолетки всё пачкают своими каракулями по всему городу. Модно у них это, видимо», — предположил Виктор С.

«У меня племянник один из таких. Сказал, что увижу, где его каракули, то дам «леща» и тряпку», — написал Толясик Н.

(сс) LEXSN Вандализм

«Заниматься нужно детьми своими и к нравственности приучать!» — уверена Stacy P.

«Автору надписи гореть в аду! А вообще надо по камерам найти и заставить оттирать пальцами без каких-либо тряпок и средств. Может, хоть так дойдёт», — придумал наказание хулиганам Антон М.

«Научите своих детей любить свой город!» — призвал интернет-пользователей Валерий Х.

ИА REGNUM отмечает, что в последние годы в Ростове-на-Дону открылось много общественных пространств, которые уже успели стать точками притяжения горожан.