Папа Римский Франциск попросил прощения за ошибки католиков, передает Vatican News (Ватикан). «Благодать вам и мир от Бога»: этими словами святого апостола Павла, которыми он приветствовал с греческой земли римских верующих, понтифик начал свое обращение к архиепископу Афин и всей Эллады Иерониму, с которым встретился в субботу 4 декабря в греческой столице. Франциск упомянул о корнях, которые объединяют католиков и православных: «Они сокрыты под землей и нередко забыты, но они есть, и на них все держится. Что же это за общие корни, прошедшие сквозь века? Это корни апостольские». К сожалению, со временем они стали расти вдали друг от друга: «Нас отравили мирские яды, сорняки подозрительности увеличили расстояние между нами, и мы перестали взращивать сопричастность. <…> Со стыдом признаю — в отношении Католической церкви — что действия и решения, немного или совершенно ничего общего не имеющие с Иисусом и с Евангелием, продиктованные прежде всего жаждой прибыли и власти, ослабили общение. Таким образом мы допустили, чтобы плодотворность была поставлена под угрозу разделениями. История имеет свой вес, и сегодня здесь я чувствую потребность вновь попросить прощения у Бога и у братьев за ошибки, совершенные многими католиками».

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Папа Франциск предупредил о том, что в Европе «демократия отступает», а сам континент «раздирают популизм и национализм», сообщает Vatican insider (Турин, Италия). В Греции понтифик выступил с речью, имеющей большое политическое значение. Его тревогу вызвало наступление авторитаризма, а также «националистически-популистские недомогания» в европейских странах. По словам папы, нельзя не отметить с беспокойством, что сегодня в Европе наблюдается «отступление демократии», которая «сложна, в то время как авторитаризм тороплив, а легкие решения, предлагаемые популизмом, кажутся заманчивыми». Франциск отметил, что многие общества испытывают своего рода «скептицизм к демократии». Лечение этого синдрома, подчеркнул понтифик, заключается в политике общего блага. Он выразил беспокойство за Евросоюз: «Европейское сообщество, раздираемое националистическим эгоизмом, вместо того чтобы быть движущей силой солидарности, иногда кажется находящимся в ступоре и нескоординированным». Если в свое время «идеологические расхождения препятствовали наведению мостов между востоком и западом континента, то сегодня миграционный вопрос открыл бреши между югом и севером».

Немецкий кардинал Райнхард Маркс раскритиковал обращение с беженцами на внешних границах Европейского союза, информирует KatolickaAgencjaInformacyjna (Варшава, Польша). Недопустимо, чтобы люди умирали на границе с Белоруссией, в проливе Ла-Манш или Средиземном море, заявил он в Мюнхене. Также недопустимо, по словам кардинала, чтобы беженцы не имели возможности просить убежища, будь то в Польше или в другой стране — члене ЕС. Правовым нормам противоречит и то, что «гуманитарным организациям и независимым средствам массовой информации предоставляется очень ограниченный доступ к беженцам. Маркс обратился к правительству Германии с призывом выработать решение о квотах на прием беженцев совместно с Польшей и другими европейскими странами. При этом архиепархия Мюнхена и Фрайзинга, которой он руководит, перечислит 50 тысяч евро католической благотворительной организации Caritas для улучшения положения беженцев, прибывающих в Польшу из Белоруссии.

Michael Thaidigsmann Райнхард Маркс

AsiaNews (Рим, Италия) анализирует предстоящий «саммит демократий», запланированный Вашингтоном. Список приглашенных содержит сюрпризы и противоречия, что делает его, возможно, более интересным, чем само мероприятие. Администрация президента США Джо Байдена пригласила 110 государств (плюс ЕС) на саммит 9—10 декабря, от которого не ожидается существенных результатов. Главными темами встречи станут «противодействие авторитаризму, борьба с коррупцией и поощрение соблюдения прав человека»: по сути, по мнению американцев, модель того, что продвигают Пекин и Москва. Вашингтон утверждает, что составил список приглашенных на основе параметров, принятых ООН для определения государства как демократического. Однако внешние наблюдатели указывают на двойные стандарты: в число приглашенных были включены как «эффективные демократии», так и «несовершенные, которые являются союзниками или партнерами Вашингтона, особенно в противостоянии с Китаем и Россией». Так, вряд ли можно назвать поборником демократии Индию под руководством Нарендры Моди, которую отличает сильный индуистский национализм, нетерпимый к другим конфессиям, особенно к мусульманам. В Пакистане, которым правит Имран Хан, по-прежнему доминируют военные и спецслужбы. Ожидаемым было исключение Турции, на Западе ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана считают диктатором, который к тому же слишком сильно завязан на Кремль. Однако турецкая демократия, безусловно, не уступает по качеству демократии Ирака, единственной ближневосточной страны, приглашенной Байденом. Ясно, почему пригласили Филиппины, это ведущая страна в планах сдерживания Китая. Но против филиппинского президента Родриге Дутерте выступают многие западные правительства и гуманитарные организации из-за его жестоких методов в борьбе с преступностью.

Мохаммед бен Салман (МБС), наследный принц Саудовской Аравии, выходит из «чистилища», где он оказался три года назад после убийства журналиста Джамаля Хашогги, пишет La Croix (Париж, Франция). Об этом говорит запланированная встреча с МБС президента Франции Эммануэля Макрона во время его визита Эр-Рияд. Итак, мы живем в эпоху, когда журналист может быть разрезан на куски, а виновный в этом продолжает оставаться достойным собеседником, констатирует издание. Мохаммед бен Салман, конечно, уже был принят в Пекине Си Цзиньпином и тайно встречался в прошлом году с Биньямином Нетаньяху, тогдашним премьер-министром Израиля. Но Макрон станет первым главой государства на Западе, который нарушит табу на рукопожатие с лидером, несущим большую ответственность за одно из самых жестоких убийств последнего времени. Плотина рухнула. Каковы уроки этой истории? Первый: безнаказанность торжествует. Второй: если близкий союзник США и Франции может без последствий убить диссидента в изгнании, то какой вес имеет критика Путина или других автократов? Нельзя иметь разные стандарты для друзей и противников. Третий: баланс сил в современном мире имеет значение, Саудовская Аравия уже не так зависят от своего американского спонсора, как раньше, а судьба одного журналиста не имеет большого веса.

Амман пытается вернуться в игру, рассказывает Terrasanta.net (Милан, Италия). Для иорданского короля Абдаллы II начался напряженный дипломатический сезон. Настоящее наступление, целью которого, похоже, является возвращение Аммана в регион. Маргинализированный Дональдом Трампом, который переносом посольства США в Иерусалим и соглашениями Авраама хотел сместить внимание от Иордании к Персидскому заливу, король очень доверяет новому американскому президенту Джо Байдену, которого он поздравил в июле этого года, став первым арабским правителем, принятым в Белом доме. Монарх уже несколько месяцев курсирует от Вашингтона до Катара, от европейских столиц до Москвы, вплоть до встреч с членами нового израильского правительства, включая премьер-министра Нафтали Беннета. Последняя встреча выявила некоторые важные вещи: увеличение почти вдвое поставок воды, которую Израиль продает Иордании, страдающей от сильнейшей засухи. К этому добавляется соглашение, которое увеличивает иорданский экспорт в Палестину со 150 миллионов долларов в год до более чем 700 миллионов долларов. Однако экономические договоренности не решают глубоких политических проблем. Ранее было много спекуляций относительно Аммана, самая интересная их них — возможность маргинализации Иордании как хранительницы святых мест в Иерусалиме и будущее, в котором Саудовская Аравия может получить право голоса в делах мечетей в этом городе.

European Union 2020 Абдалла ибн Хусейн

Грузинский патриарх Илия II полагается на московского патриарха Кирилла, считает KATHPRESS (Вена, Австрия). Предстоятель Грузинской православной церкви направил официальное письмо предстоятелю Русской православной церкви с благодарностью за то, что Московский патриархат поддерживает канонический статус Абхазии и Южной Осетии. «Еще раз хочу выразить благодарность вам и Русской православной церкви за официальное признание нашей исконной земли — Абхазии и Цхинвальского региона — неотъемлемой частью Грузинской православной церкви, вопреки политическим интересам, но с уважением церковных канонов», — написал Илия II. Он также поблагодарил главу Русской православной церкви за постоянную поддержку в освобождении грузинских граждан, «взятых в плен за нарушения при пересечении временных границ».

Глава Украинской греко-католической церкви архиепископ Святослав Шевчук сообщил, что папа Франциск планирует посетить Украину, передает Crux (Денвер, США). «Несколько недель назад я имел возможность лично общаться с понтификом, — заявил Шевчук на Киевском форуме безопасности. — У нас есть хорошие новости. Мы ожидаем, что его визит на Украину состоится. Об этом еще не объявлено, но мы уже живем в предвкушении и подготовке. Это был бы очень мощный сигнал поддержки нашего народа и нашего государства». Они встретились в Риме 12 ноября, когда папа Франциск приветствовал архиепископа в Ватикане.

Апостольский нунций отпраздновал память святого апостола Андрея вместе с минскими греко-католиками, сообщает Catholic.by (Минск, Белоруссия). 28 ноября апостольский нунций в Белоруссии архиепископ Анте Йозич посетил греко-католический приход святого и праведного Иосифа в Минске. Обращаясь к верующим и их пастырям, нунций подчеркнул: «Каждый имеет право на существование! Никто не лишний для Господа!»

Что будем делать с Польшей, полной неверующих? Таким вопросом задается Polonia Christiana (Краков, Польша). Согласно последнему опросу CBOS, опубликованному 24 ноября, молодые поляки не хотят иметь ничего общего с Церковью. Исследование показало, что в группе людей в возрасте 18—24 лет воцерковленные верующие составляют лишь 23%. Это заметное снижение по сравнению с 30 годами назад, когда таковых насчитывалось около 69%. Среди 30-летних ситуация не намного лучше — 26% воцерковленных верующих. Отказ от веры быстрее всего происходит в крупнейших городах, где только 27,4% всех поляков исповедуют религию (в целом по стране — 40%). Неудивительно, что среди комментаторов преобладает мнение, пророчащее исчезновение Церкви в Польше. В конце концов, процессы, происходящие в стране, не являются чем-то исключительным. Фактически они являются частью матрицы секуляризации всего западного мира.

Diego Delso Базилика Богоматери Лихенской. Старый Лихень. Польша

В культурном центре «Покровские ворота» в Москве прошла встреча с председателем Папского совета по межрелигиозному диалогу кардиналом Мигелем Анхелем Аюсо Гиксотом, информирует Рускатолик.рф (Москва, Россия). Рассказывая о том, для чего вообще нужен диалог между религиями, кардинал заметил, что «Церковь не может оставаться замкнутой в своих стенах. Она должна открыться всему, что происходит в мире среди различных социальных и религиозных групп». Прелат обратил внимание собравшихся на то, что самыми преследуемыми в мире на религиозной почве сегодня являются христиане, но в мире существует также немало исламофобии и антисемитизма. «Можно сказать, что наравне с желанием забыть о Боге в современном мире существует своеобразная религиофобия. Есть случаи, когда попирается не только религиозная свобода, но и свобода совести. Поэтому у нас много работы». Отвечая на вопрос, как соотносится межрелигиозный диалог с миссией возвещения Евангелия, кардинал уточнил, что в диалоге нет места прозелитизму, но есть место проповеди, потому что «прозелитизм не уважает свободу совести, а мы хотим свободы совести, свободы культа». Однако в диалоге мы можем проповедовать Евангелие через наше свидетельство веры, диалог и проповедь не мешают друг другу.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».