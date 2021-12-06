Грубейшей халатностью со стороны властей целого ряда стран стало то, что они в своих расчетах сдерживания распространение коронавирусной инфекции не учитывали привитых, которые зачастую становятся активными разносчиками опасного патогена, об этом пишет доктор Гюнтер Кампф из немецкого Института гигиены и медицины окружающей среды в статье, вышедшей 29 ноября в The Lancet.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Ожидалось, что при высоких показателях вакцинации от COVID-19 распространение коронавируса должно было сократиться благодаря сокращению числа возможных источников заражения и тем самым привести к облегчению эпидемиологической ситуации», — указывает Кампф.

Тем не менее, как показали полученные недавно данные, эпидемиологическая значимость привитых от коронавируса людей все выше. В Соединенном Королевстве, как утверждалось, показатель вторичной пораженности в домохозяйствах, где источником патогена выступает полностью привитый, заражающий домочадцев, схож с распространением вируса в домохозяйствах, где таким источником является непривитый — 25% для вакцинированных против 23% для не сделавших прививку.

В 12 из 31 случая заражения коронавирусом внутри одного домохозяйства, где все члены были привиты, источник заражения можно увязать с полностью привитым первоначальным носителем. При этом пиковая вирусная нагрузка не менялась ни в зависимости от статуса вакцинации, ни от штамма патогена.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

В качестве подтверждения своих слов эксперт сослался на вышедшую 29 октября статью в The Lancet, в которой целый ряд медиков указывал на то, что темпы распространения коронавирусной инфекции в британских домохозяйствах были лишь ненамного ниже в среде привитых, чем у непривитых. В связи с этим, отметили эксперты, что «хотя существующие вакцины по-прежнему эффективны для предотвращения тяжелых заболеваний и смертей от COVID-19», как показали результаты их работы, «одной вакцинации недостаточно для предотвращения всех случаев передачи варианта «Дельта» в домохозяйствах, где соприкосновение с вирусом носит близкий и продолжительный характер».

Читайте также: Одних вакцин мало для остановки пандемии — The Lancet

Так, в Германии, пишет Кампф, ссылаясь на сведения Института Роберта Коха, с 21 июля 2021 года данные о симптоматическом заражении коронавирусом среди полностью вакцинированных граждан (так называемые вакциноассоциированные инфекции) собираются. На момент начала наблюдения они находились на отметке 16,9% среди пациентов в возрасте 60 лет и старше.

Такое соотношение возрастало с каждой неделей и 27 октября составило 58,7%, что очевидным образом свидетельствовало о все большей релевантности полностью вакцинированных людей в качестве возможного источника передачи патогена.

The Lancet Темпы вакцинации и соотношение полностью вакцинированных среди случаев COVID-19, в которых заражение проходило с симптомами (в возрасте 60 лет и старше) в Германии между 21 июля и 27 октября 2021 года, на основании еженедельных данных Института Роберта Коха

Схожая ситуация наблюдалась и в Соединенном Королевстве. Там между 39-й и 42-й неделями среди граждан 60 и более лет выявлено в общей сложности 100 тыс. 160 случаев заражения коронавирусом. Из них 89 тыс. 821 человек (89,7%) были вакцинированы, тогда как не сделали прививку 3 тыс. 395 (3,4%), отметил Кампф, сославшись на данные Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства.

Неделей ранее заболеваемость COVID-19 на 100 тыс. была выше в подгруппе вакцинированных в сравнении с подгруппой невакцинированных во всех возрастных группах от 30 лет и старше.

В Израиле, как сообщалось, произошла внутрибольничная вспышка, поразившая 16 медработников, 23 пациента и двух членов их семей. Ее источником был полностью вакцинированный от коронавируса пациент. При этом степень вакцинации среди тех, кто оказался подвержен этому заражению (151 медработников и 97 пациентов), составляла 96,2%. Жертвами вспышки стали пятеро человек, остальные привитые в большинстве случаев перенесли болезнь в тяжелой форме. При этом у двух невакцинированных заразившихся болезнь протекала в мягкой форме.

Кроме того, американские Центры по контролю за заболеваемостью относят четыре из пяти стран с наибольшими показателями вакцинации населения (99,9 — 84,3%) к странам с высокими показателями распространения вируса.

«Многие лица, принимающие решения, полагают, что вакцинированных можно не считать источником распространения коронавируса. То, что вакцинированное население не учитывается как возможный и значимый источник распространения патогена при принятии решения о мерах контроля общественного здравоохранения, кажется грубейшей халатностью», — заключил Кампф.