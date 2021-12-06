Великобритании, Канаде и США нужно разместить военных инструкторов на тех территориях Украины, «которые могут стать позициями на передовой в случае крупномасштабного нападения России». Об этом заявил украинский министр обороны Алексей Резников в интервью изданию The Globe and Mail.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Было бы хорошо, если бы канадских инструкторов… разместили в Харькове, Мариуполе, Краматорске, Одессе и на острове Змеиный… Вместе с ребятами из Соединенного Королевства, с ребятами из США, в рамках двусторонних платформ, без НАТО. Три флага… должны развеваться у этих территорий. Это будет хороший знак русским, что вы здесь», — сказал глава оборонного ведомства Украины.

Заявление Резникова обсудили в украинском телеграм-канале Klymenko Time. Многие раскритиковали призыв министра обороны Украины.

«Давайте говорить прямо, он хочет, чтобы какого-нибудь канадского инструктора грохнули на линии фронта и развязалась война…» — написал Viktor.

U.S. Army Europe Images Американские и украинские военные в ходе совместных учений на Яворовском полигоне в районе Львова

«Чем ближе инструкторы к линии огня, тем больше шансов, что их… [убьют]. А потом орать будут на весь мир», — добавил Yegor.

«Сдаются даже без объявления войны. Главное, сдаться в правильную сторону. И пусть не забудет назначить гауляйтеров», — с сарказмом отметил Не Скажу.

«Позвольте! Разве не за обращение к РФ с просьбой помочь войсками Януковича засудили как предателя Родины?» — задался вопросом Дмитрий М.

«Скромняга. Звездно-полосатый флаг нужно вывесить над Верховной радой и ОП (офисом президента Украины — О. П.). Поверьте, особо никто не удивится», — добавил Виктор.

«На этих территориях должны развеваться три флага — флаг Канады, флаг США и флаг Британии». Странно, что украинского нет в списке», — задумался Е. В. Гений.

«Да походу они и хотят, чтобы на Украине всюду развевались три флага, — США, Канады и Британии. Чего хозяевам стесняться?» — отреагировала Лизанька.

«Ну правильно… [нечего кричать] из-за забора — вперёд на передовую», — пишет Ihor.

«Какой-то черт раздает территории нашей страны под чужие флаги», — написал Zsamoan.

«Ага, а трио сидит и думает, какой ещё мусор впарить Зеленскому…» — добавила Kateryna.

«Запад нам поможет. Недогетьманы надеются, что в случае опасности успеют… [сбежать], как 100 лет назад на «германском бронепоезде», — отреагировал Евгений.

«Надо его переименовать в министр капитуляции Украины. Кадровый голод все хуже!» — с сарказмом добавил R Ro.

Y27 Алексей Резников

«Афганистан… пример… Вся американско-канадскобританская троица деру давала так от грязных мужиков в шлепанцах, что и флаги забыли. Ещё раз такого позора вряд ли переживут… Резников… хочет опозорить «партнёров»…» — написала Alisa Fox.

«Легли под англосаксов полностью… Неужели этого не видно? Или лучше с Канадой заокеанской, чем с Россией?» — не понимает Владимир У.

«Статья 17 Конституции Украины запрещает размещение на территории Украины иностранных военных баз… Но министр Зеленского запросто так, открыто, грубо нарушает Конституцию Украины и приглашает Канаду, США и Британию к антиконституционной военной оккупации Украины. Кому служит этот галицкий нацист, этот пособник натовских оккупантов? Кому служит Зеленский, который его назначил министром? Надеюсь, придёт то время, когда вся эта зелёная обслуга натовских оккупантов Украины понесёт уголовную ответственность за государственную измену, за превышение власти и нарушение требований Конституции», — подытожил в своем телеграм-канале украинский политолог Александр Скубченко.