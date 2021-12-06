Бизнес-клан губернатора Воробьева — госконтракты для своих?
Пока малый и средний бизнес Подмосковья на фоне пандемии и ограничений подсчитывает убытки, одна из торговых компаний региона за этот период получила пачку многомиллионных госконтрактов. Совладельцем «НАК Машинери» является Сергей Леонидович Воробьев, чьи данные совпадают с данными родного дяди губернатора этого же региона Андрея Воробьева. ИА REGNUM проанализировало активы этой части семьи Воробьевых.
Справка: уроженец Красноярска Андрей Воробьёв до прихода на госслужбу занимался бизнесом. В частности, в его активе было ЗАО «Русская рыбная компания». С 2000 года он состоит на государственной службе: работал в аппарате правительства РФ, был сенатором от Адыгеи, депутатом Госдумы (фракция «Единая Россия»). С ноября 2012 года является главой Московской области. По итогам 2020 года задекларировал доход — 79 842 223,67 рубля. При этом в собственности губернатора нет ничего — ни недвижимости, ни автомобилей. Всё это числится в пользовании, в том числе и дом общей площадью 976,8 кв. м. Супруга в декларации не фигурирует. Судя по признанию самого Воробьева в одном из интервью, мать его детей, с которой он совместно проживает, юридически женой не числится. А в этом случае её доходы и активы закон не обязывает указывать. Прям как у его коллеги — губернатора Приморья Кожемяко. Из открытых источников известно, что гражданской супругой Воробьева является Екатерина Богдасарова, которая числится президентом благотворительного фонда социальных программ Московской области «Исток», прописанного по одному адресу с санаторием «Пушкино», подведомственным минздраву Московской области. Фонд «Исток» учредил бизнесмен Владимир Александров. С октября 2021 года Богдасарова также — президент созданного тогда же АНО содействия развитию гражданского общества «Патриотизм. Участие. Творчество». Вице-президент АНО — Майра Перова.
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Ранее ИА REGNUM уже сообщало о бизнесе родного брата губернатора — Максима Воробьева, который является крупным акционером ПАО «Русская аквакультура». Последнее занимается производством форели и атлантического лосося. Также осенью 2021 года он обзавёлся 10,15% акций группы «Русагро», в которую входят девять сахарных заводов России.
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Максим Воробьев не единственный бизнесмен в семейном клане. К примеру, в ЕГРЮЛ в октябре 2021 года появилось ООО «МК» (покупка и продажа собственного недвижимого имущества), которое принадлежит Марку Типикину, чьи данные совпадают с данными зятя губернатора Воробьева.
Справка: Марк Типикин — сын акционера лопнувшего «Руссобанка» Павла Типикина. С августа 2021 года некий Павел Типикин владеет долей в свежесозданной строительной компании Подмосковья. Совладелец — Борис Гурович.
Но, пожалуй, самые многочисленные активы — у Сергея Леонидовича Воробьева и его сыновей, чьи данные совпадают с данными родного дяди губернатора и его сыновей.
Активы Воробьева и их госконтракты
Сергей Воробьев, судя по данным ЕГРЮЛ, владеет долями в трёх действующих ООО, а также имеет статус ИП в сфере недвижимости.
Так ему принадлежит 50% в торговом ООО «Маркон» (оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями). Эта фирма в 2020 году указала выручку в размере 594,124 млн рублей против 702 млн рублей годом ранее.
Обществу «Маркон» также принадлежат доли в четырёх ресторанных компаниях Москвы, тремя из которых управляет компания «Стардогс менеджмент» Сергея Филиппова. Совладелец трёх — Ольга Дворецкова, четвёртой— Ярослав Кайденков.
Компанией «Маркон» Сергей Воробьев владеет совместно с Дмитрием Сергеевичем Воробьевым. Вероятно, своим сыном.
Справка: Дмитрий Воробьев — руководитель и собственник доли в ООО «Академия хоккея», среди совладельцев которого есть и Мирей Воробьева. Последняя, предположительно, супруга другого сына Сергея Воробьева — Артёма, который владеет двумя ресторанными фирмами совместно с Максимом Опети.
Дмитрий Воробьев — владелец долей в восьми компаниях Подмосковья, Рязанской области, Москвы. В частности, ему принадлежит 49,8% доли в кондитерской фабрике «Верность качеству». По открытым данным, фабрика была поставщиком продукции как минимум по 14 госконтрактам на общую сумму свыше 16 млн рублей.
С 2003 по 2009 год Сергей Воробьев владел долей в ООО «Рузская кондитерская фабрика» (совместно с Рустамом Сулеймановым, который является совладельцем банкротящегося банка «Рублевский»). Фабрика на сегодня ликвидирована. Также Воробьев является соучредителем ассоциации «Объединение гольфистов-любителей «Тур десяти».
Среди соучредителей «Тура десяти» отметился московский бизнесмен Александр Павлов, который совместно с Сулеймановым и Дмитрием Воробьевым владеют кондитерской фабрикой «Верность качеству», а также торговой компаний «Восточный» в подмосковной Рузе, рязанским ООО «Шоколатье».
Помимо этого, с мая 2021 года Сергей и Дмитрий Воробьевы являются владельцами более 66% в торговой компании «Технология питания». Совладелец — Александра Шевцова.
Самый интересный актив Сергея Воробьева — это 10% в ООО «НАК Машинери», которое с 2010 года занимается оптовой торговлей машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. Компания является официальным дилером брендов Bobcat Earthforce by Bobcat, Mitsubishi, DISD by Doosan и Bomag, прописана в подмосковном Красногорске. Позиционируется актив как «крупный поставщик спецтехники для дорожно-строительных, коммунальных и сельскохозяйственных работ, а также подъемной и складской техники».
За 2020 год ООО «НАК Машинери» указало выручку 3,801 млрд рублей против 3,6 млрд рублей годом ранее, чистую прибыль — 159,972 и 130 млн рублей, соответственно.
По открытым данным, фирма выступала поставщиком более 100 госконтрактов на общую сумму более 417 млн рублей. Среди заказчиков — ГУП Москвы «Автомобильные дороги» (к примеру, в декабре 2020 года подписан контракт на 98 млн рублей), дорожные госпредприятия Псковской области, Сахалина, муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие Ханты-Мансийска, АО «Мосводоканал», госорганы и госучреждения Татарии, Санкт-Петербурга, МУПы Подмосковья и многие другие.
К примеру, в декабре 2020 года МУП «Служба Благоустройства» Талдомского городского округа Московской области приобрело у компании спецтехнику за 6,4 млн рублей. При этом вторым участником тендера было некое ООО «СК-Обь», предложившее цену чуть-чуть побольше. В ЕГРЮЛ есть подобная компания, которая принадлежит Ивану Андрееву. Тот, в свою очередь, был соучредителем ЗАО «Юс Приватум», в числе создателей которого отметился и Сергей Леонидович Воробьев.
Однако, какие успешные родственники у некоторых губернаторов и никакого тебе конфликта интересов.