Пока малый и средний бизнес Подмосковья на фоне пандемии и ограничений подсчитывает убытки, одна из торговых компаний региона за этот период получила пачку многомиллионных госконтрактов. Совладельцем «НАК Машинери» является Сергей Леонидович Воробьев, чьи данные совпадают с данными родного дяди губернатора этого же региона Андрея Воробьева. ИА REGNUM проанализировало активы этой части семьи Воробьевых.

Иван Шилов ИА REGNUM Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Читайте также: На фоне коррупционных скандалов: об активах губернатора Воробьёва

Ранее ИА REGNUM уже сообщало о бизнесе родного брата губернатора — Максима Воробьева, который является крупным акционером ПАО «Русская аквакультура». Последнее занимается производством форели и атлантического лосося. Также осенью 2021 года он обзавёлся 10,15% акций группы «Русагро», в которую входят девять сахарных заводов России.

Читайте также: Кровавые реки Карелии: актив губернаторской семьи — фигурант скандала?

А также: «Продовольственная кормушка» — брат губернатора рванул в миллиардеры?

Дарья Антонова ИА REGNUM Радужная форель

Максим Воробьев не единственный бизнесмен в семейном клане. К примеру, в ЕГРЮЛ в октябре 2021 года появилось ООО «МК» (покупка и продажа собственного недвижимого имущества), которое принадлежит Марку Типикину, чьи данные совпадают с данными зятя губернатора Воробьева.

Но, пожалуй, самые многочисленные активы — у Сергея Леонидовича Воробьева и его сыновей, чьи данные совпадают с данными родного дяди губернатора и его сыновей.

Активы Воробьева и их госконтракты

Сергей Воробьев, судя по данным ЕГРЮЛ, владеет долями в трёх действующих ООО, а также имеет статус ИП в сфере недвижимости.

Так ему принадлежит 50% в торговом ООО «Маркон» (оптовая торговля пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями). Эта фирма в 2020 году указала выручку в размере 594,124 млн рублей против 702 млн рублей годом ранее.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кухня ресторана

Компанией «Маркон» Сергей Воробьев владеет совместно с Дмитрием Сергеевичем Воробьевым. Вероятно, своим сыном.

С 2003 по 2009 год Сергей Воробьев владел долей в ООО «Рузская кондитерская фабрика» (совместно с Рустамом Сулеймановым, который является совладельцем банкротящегося банка «Рублевский»). Фабрика на сегодня ликвидирована. Также Воробьев является соучредителем ассоциации «Объединение гольфистов-любителей «Тур десяти».

Среди соучредителей «Тура десяти» отметился московский бизнесмен Александр Павлов, который совместно с Сулеймановым и Дмитрием Воробьевым владеют кондитерской фабрикой «Верность качеству», а также торговой компаний «Восточный» в подмосковной Рузе, рязанским ООО «Шоколатье».

Помимо этого, с мая 2021 года Сергей и Дмитрий Воробьевы являются владельцами более 66% в торговой компании «Технология питания». Совладелец — Александра Шевцова.

Самый интересный актив Сергея Воробьева — это 10% в ООО «НАК Машинери», которое с 2010 года занимается оптовой торговлей машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения. Компания является официальным дилером брендов Bobcat Earthforce by Bobcat, Mitsubishi, DISD by Doosan и Bomag, прописана в подмосковном Красногорске. Позиционируется актив как «крупный поставщик спецтехники для дорожно-строительных, коммунальных и сельскохозяйственных работ, а также подъемной и складской техники».

Наталья Шарапова ИА REGNUM Экскаватор

По открытым данным, фирма выступала поставщиком более 100 госконтрактов на общую сумму более 417 млн рублей. Среди заказчиков — ГУП Москвы «Автомобильные дороги» (к примеру, в декабре 2020 года подписан контракт на 98 млн рублей), дорожные госпредприятия Псковской области, Сахалина, муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие Ханты-Мансийска, АО «Мосводоканал», госорганы и госучреждения Татарии, Санкт-Петербурга, МУПы Подмосковья и многие другие.

К примеру, в декабре 2020 года МУП «Служба Благоустройства» Талдомского городского округа Московской области приобрело у компании спецтехнику за 6,4 млн рублей. При этом вторым участником тендера было некое ООО «СК-Обь», предложившее цену чуть-чуть побольше. В ЕГРЮЛ есть подобная компания, которая принадлежит Ивану Андрееву. Тот, в свою очередь, был соучредителем ЗАО «Юс Приватум», в числе создателей которого отметился и Сергей Леонидович Воробьев.

Однако, какие успешные родственники у некоторых губернаторов и никакого тебе конфликта интересов.