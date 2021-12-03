Новость о том, что в третьем квартале 2021 года в России сократилось число бедных, телеграм-каналы восприняли скептически. Данные Росстата, согласно которым количество людей с низкими доходами в РФ сократилось до 16 млн человек, кто-то объяснил статистическими манипуляциями, а кто-то сезонностью. Но ни один из популярных ТГ-каналов не счел приведенные цифры доказательством роста благосостояния населения.

Эмиль Фриан. Скромность

«Росстат избавился от двух миллионов бедняков. Для этого в России установили новые границы бедности. Служба госстатистики рассчитала «границы бедности» и сразу же ловким движением руки сократила число бедняков на Руси на 2,8 млн человек. Люди не то чтобы сильно разбогатели, просто на саму тему бедности власти теперь смотрят под другим углом», — написал телеграм-канал «Временное правительство».

По мнению телеграм-канала «Мастер пера», снижение числа бедных до 16 млн человек является результатом коллективного труда целого ряда правительственных ведомств, которые решили вопрос оптимального расчета социально-экономических проблем. Сделано это среди прочего из-за приближающегося нового года, полагает автор поста. Дескать, власти считают, что зимние праздники лучше встречать с осознанием того, что трудный год завершается на мажорной ноте.

«Однако прежде столь радикальных подходов к статистическим новациям не наблюдалось, а теперь вдруг на фронт социально-экономической статистики брошены буквально все имеющиеся силы», — отмечает «Мастер пера».

ТГ-канал предполагает, что происходящее можно объяснить или тем, что ситуация не поддается иным рычагам регулирования, или преддверием масштабного политического проекта, перед которым полагается «пригладить» сложные цифры.

«Вполне вероятно, что власть столкнулась и с той, и с другой проблемой, решать которые приходится буквально экспромтом и почти в авральном режиме. Похоже, наверху уже наметили серьезные планы, под которые теперь и подгоняется восприятие суровой действительности», — написал телеграм-канал.

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Это означает, что субъективная оценка гражданами качества жизни страны не то чтобы уже не принимается в расчет, но и не сильно учитывается в новой статистической формуле. Отсюда автор поста делает вывод, что в России наступает новый период, когда цифры становятся гораздо важнее фактов.

«Конечно, такие периоды случались и раньше, например во время подведения итогов выборов. Но сейчас арифметика еще более сконцентрирована и мобилизована, что только подчеркивает беспрецедентность задач, намеченных к исполнению», — подытожил «Мастер пера».

Наиболее обстоятельно к позитивным результатам статистики подошел телеграм-канал «СерпомПо». Его автор выдвинул сразу несколько объяснений, обильно снабдив каждое из них различными доводами и аргументами.

«Чудо чудное, диво дивное! Это случилось: бедность в России снижается ударными темпами… или кто-то снова заврался. Правительство России приняло постановление о «границе бедности». И Росстат опубликовал первые данные. Они, конечно, потрясли. Оказалось, что население страны невиданными темпами богатеет. Всего за каких-то полгода численность бедных в стране сократилась на четверть! С 20,8 млн чел. до 16 млн», — написал автор поста.

ТГ-канал призвал своих подписчиков не списывать произошедшее на чудо и привёл несколько факторов, которые объясняют снижение числа бедных. К первому из них он отнес сезонность. Автор публикации отметил, что в первом и втором квартале доходы населения традиционно ниже из-за праздников, но затем они подрастают. В четвертом же квартале они, как правило, самые высокие в году из-за премий. Цены же, из-за удешевления плодоовощной продукции нового урожая к осени, наоборот сдерживаются. Так, в предыдущие годы в августе-сентябре иногда даже фиксировалась дефляция. Другим фактором роста доходов населения «СерпомПо» назвал разовые выплаты.

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«Помните августовские «школьные»? 10 тыс. рублей на ребенка от 6 до 18 лет. Не то чтобы они были очень велики, но ведь главный фактор бедности в России именно дети. Поэтому, несмотря на небольшой размер, эти выплаты могли заметно повлиять на статистику именно третьего квартала, оказавшись точно локализованы по кругу населения и времени», — сообщил своим читателям автор поста.

По его мнению, Росстат не дает возможности нивелировать влияние указанных факторов и не делает этого сам, возможно, потому, что ведомству неинтересна реальная картина реального уровня благосостояния в стране. Поэтому, не стоит пока праздновать победу над бедностью.

«Впервые сказать что-то серьезное по этому поводу можно будет только в апреле-мае будущего года, когда появится возможность сравнить по новой методике данные за I кв. 2022 и 2021 годов. А до того просто не обращайте внимания на новую статистику бедности. Это не статистика, а информационный мусор, не значащий ничего. Это же надо умудриться так запутать элементарные данные, сделать их несопоставимыми, ничего не значащими, но зато позволяющими бодро отчитываться об успехах… Усилиями правительства и Росстата мы всё меньше знаем о своей стране», — подытожил ТГ-канал.