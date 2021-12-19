Информация, согласно которой министр иностранных дел республики Владимир Макей заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1» о том, что из-за санкционного давления Евросоюз может навсегда потерять возможность нормальных отношений с Белоруссией, а сама республика — лишиться государственности, вызвала реакцию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 5 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Не знаю, может, Макей проговорился? Похоже на последний крик утопающего: «Братцы, возьмите нас к себе, в ваше буржуинство!» — отмечает Natalia B.

Многие пользователи пришли к выводу, что таким провокационным заявлением министр иностранных дел Белоруссии намекает своим западным партнёрам на то, что санкции подталкивают республику в сторону объединения с Российской Федерацией.

Nina Zambrano Díaz Владимир Макей

«Макей тот ещё дипломат, конечно. Угрожает Европе потерей государственности Белоруссии. Он имеет в виду, что Белоруссия станет частью России, если европейцы не перестанут давить на Минск своими санкциями. Это уже не предупреждение, получается, а самая настоящая угроза. Ну, пускай угрожает, его в Европе всё равно уже никто не слушает», — пишет Андрей Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что Макей заявляет такое как будто бы со скорбью в душе, потому что Белоруссия окончательно и бесповоротно отплывает от вожделенного западного берега и прибывает в братскую российскую бухту.

«Макей как бы говорит западным коллегам: «Если вы ещё введёте санкции, то меня снимут, и я не смогу больше сдерживать Батьку в его интеграции с Россией, не смогу объяснить ему, что лучше с Европой дружить», — написал Михаил К.

«Белоруссия если и потеряет государственность, то только в пользу России. Но для таких, как Макей, конечно, это трагедия! Им охота на Запад! Там бабки и ровные лужайки. Пускай уезжает, нам с белорусским народом куда важнее быть вместе», — указывает Никита В.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Александр Лукашенко

Часть людей считает, что лучшим для Белоруссии будет нахождение в единстве с Россией, которая защитит белорусский народ от любых западных нападок.

«Надо объединяться с Белоруссией. Наша цель — собрать территории всего бывшего Советского Союза в одно целое государство и жить счастливо в безопасности. Каким-то Великобританиям, Даниям, Нидерландам, Швейцариям и прочим мелким государствам нас не понять, они сотни лет грызли друг другу глотки и шли по головам. У нас всё иначе было. Любые братоубийственные войны для нас — трагедия, для них — радость и выгода. Они не понимают, какое это счастье — жить в великой единой и дружной стране», — считает Александр Х.

Ряд пользователей указывает на то, что Запад сам своими недальновидными действиями толкает Белоруссию в руки Российской Федерации.

«Евросоюз сам ускоряет народы России и Белоруссии к объединению в единое государство. А потом их же и обвинять будут, и визг будет стоять на весь мир. Что бы ни происходило — всё к лучшему», — поделилась своим мнением Тамара С.

Напомним, 4 декабря на сайте МИД Белоруссии появилась информация, согласно которой министр иностранных дел республики Владимир Макей заявил в интервью телеканалу «Беларусь 1» о том, что из-за санкционного давления Евросоюз может навсегда потерять возможность нормальных отношений с Белоруссией, а сама республика — лишиться государственности.