Заявление бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о том, что Казахстан не стал признавать Крым в 2014 году, потому что тогда бы ему пришлось признавать независимость Южной Осетии, Абхазии и Косово, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 5 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

»Потому, что не хочет за такое «признание» получить пакет санкций. Ему от Крыма ни холодно ни жарко, а от санкций можно и прифигеть, если учитывать, что Казахстан устремлён на отдаление от России», — указывает Дмитрий Ш.

Многие пользователи пришли к выводу, что политическая система Казахстана очень сильно отдалила эту республику от России, местные элиты предпочитают вести самостоятельные игры без оглядки на интересы Москвы.

«Да потому, что Назарбаев хочет быть баем, а не каким-то там народноизбранным президентом с ограниченным сроком правления. Его последователи такие же. Им очень нравится феодальная Средняя Азия. Граждане — рабы, и прочие сопутствующие вводные данного типа строя. И самое главное, что на такую вершину его занесло благодаря Советскому Союзу. Иначе бы не ему быть баем, а какому-то другому случайному казаху, который дорвался до власти благодаря грубой силе», — отмечает Виктор Г.

Elbasy.kz Нурсултан Назарбаев

Некоторые комментаторы отмечают, что Казахстан очень многим должен был бы быть обязан России, но его больше интересуют позитивные отношения с Западом, нежели с нашей страной.

«Потому что духу не хватает. Их вытащили из юрт, построили комфортабельные города, читать и писать научили, государство им настоящее, в конце концов, построили, промышленность дали, медицину сделали, всё дали. Вся Средняя Азия по гроб жизни обязана России и русским. И вот она — благодарность», — возмущается Роман Г.

Часть людей полагает, что такие страны, как Казахстан, не хотят быть с Россией, им больше по душе дружба с Западом.

«Потому что у России такие «союзники». Союзники США, такие как Литва, Канада, Австралия, Польша, Украина, Грузия и Эстония, признают всё совершённое американцами раньше, чем это успевают совершить сами США. Нам же достались те, кто хотят, очевидно, быть, как Литва, Канада, Австралия, Польша, Украина, Грузия и Эстония», — поделился своим мнением Евгений П.

Ряд пользователей указывает на то, что элита Казахстана с удовольствием предложила бы себя в качестве российского противовеса, но такая участь выпала Украине.

«Назарбаев строит Казахстан, основываясь на концепции «Антироссии». Это яркая черта практически всех стран СНГ, элиты которых не хотят считаться с большой Россией, им очень нравится самим снимать все сливки с народов, проживающих на вверенных им территориях», — считает Андрей Б.

Нашлись и те, кто убеждены, что российские союзники вновь станут нашими настоящими соратниками только тогда, когда сама Россия определиться с тем, куда она движется: на Запад или в сторону самостоятельности.

«Назарбаев признает Крым российским сразу же, как только Россия проявит свою силу. Пока мы сами пытаемся со всеми вокруг договориться, пока в Крыму нет большинства крупных российских компаний, пока не решена судьба Донбасса, до тех пор наши «союзники» будут смотреть издалека и не решаться встать на нашу сторону», — пишет Артём В.

Цитата из дф «Казах. История золотого человека». реж Оливер Стоун. 2021. США Нурсултан Назарбаев и Оливер Стоун

Напомним, 4 декабря бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил в интервью американскому кинорежиссеру Оливеру Стоуну о том, что Казахстан не стал признавать Крым в 2014 году, потому что тогда бы ему пришлось признавать независимость Южной Осетии, Абхазии и Косово.