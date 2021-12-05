США обеспокоены происходящим на границе России с Украиной и готовы предоставить украинской стороне всё необходимое для защиты своей территории. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Помощь

Соответствующее заявление Остин сделал, комментируя публикации СМИ, в которых со ссылкой на американскую разведку сообщается, что Россия в начале 2022 года якобы может вторгнуться на Украину, задействовав для этого 175 тысяч военных.

«Мы, конечно, привержены тому, чтобы помогать Украине в защите своей суверенной территории… Чтобы у Украины было что ей нужно для защиты своей суверенной территории», — приводит РИА Новости слова Остина, сказанные им на конференции в Калифорнии.

(cс) Spc. XaViera Masline Ллойд Остин

Заявление главы Пентагона обсудили в телеграм-каналах «Украина Сейчас» и Klymenko Time, а также на странице интернет-журнала «Новое Издание» в социальной сети Facebook. Многие указали на то, что помощь США может выражаться в предоставлении устаревшей и ненужной техники.

«Ага. Как драпали с Афганистана, мы видели. Это при том, что Афган был основным союзником вне блока!» — написал Sergey L.

«Самая главная поддержка от США и Европы с 2014 года — это «мы поддерживаем территориальную целостность Украины». 8 лет так говорят», — добавил «ромб».

»Скоро США введут санкции за то, что Россия не нападает на Украину», — иронизирует Дмитрий N.

«Ну понятно, всякий ненужный хлам давать будут», — смеется Андрей.

«Еще парочку надувных лодочек и Новый год встречаем на Рублевке», — пошутил Orbit.

«Это не тот ли [сказал]… который не знает, что СССР больше нет?» — спросил Dr Chen.

«Ну… [кто] верит в намеренное вторжение? Это государство само прекрасно… разлетится из-за внутренних проблем… А вот подыхать за это недогосударство под названием «Украина» мало кто захочет, особенно на юго-востоке [страны], а западэнцы (жители западной Украины — М. Р.) массово в Польшу побегут, как крысы с тонущего корабля. Но зато больше всех… [учат] как правильно жить. А США и НАТО… [плевать], им главное Китай утихомирить», — считает Vlad.

«Насосы и весла к резиновым лодкам дадут», — шутит один из комментирующих.

«Афганистану помогли уже. Очень», — добавил Alex.

«Пару контейнеров подгузников вышлют», — смеется Ирина М.

«Конечно, убивайте друг друга, солдат не дадим, но всячески поддержим. Партнёры…» — отреагировал Aleksandr L.

«Вы, дураки, бейтесь, а мы за вами будем наблюдать… С другого континента…» — пишет Ksenia G.

«Пентагон официально заявил, что для убийства славян на Донбассе предоставит все необходимое. Что скажешь, тушить в Украине «пожар войны» бензином США умеют», — написал в своем телеграм-канале украинский журналист Дмитрий Василец.

AlfaDesign Дмитрий Василец

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