В октябре 2021 года в Польше легально трудоустроилось рекордное количество иностранцев, при этом большая часть из них (636 тысяч) — граждане Украины. Кроме работников, среди них есть и владельцы собственного бизнеса. Об этом 4 декабря со ссылкой на компанию по международному трудоустройству Gremi Personal сообщает издание «СтранаUA».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

»Подсчеты проводились по количеству уплаченных страховых взносов. Такое количество украинцев — на 23,8% больше, чем в 2019 году, до начала пандемии», — сообщает Gremi Personal.

Новость обсудили в социальной сети Facebook на странице украинского правозащитника и политолога Михаила Чаплыги. Многие отметили, что люди массовой выезжают с Украины в страны ЕС и СНГ не от хорошей жизни.

«Большинство друзей и родственников уехали и продолжают уезжать, люди разбегаются, кто куда может, и еще никто не вернулся и не собирается возвращаться. Останутся здесь одни пенсионеры, инвалиды, наркоманы и алкаши», — написала Татьяна Ч.

«Люди здесь не нужны. Украина ценна как территория с полезными ископаемыми, лесами, реками (пресная вода), с/х угодьями и без местного населения», — добавила Марина Н.

Николай Иванович Фешин. Беженцы. Сер. 1900-х

«Наши дети Украины бегут в другие страны на заработки, чтобы прокормить свои семьи, а наше правительство восемь лет ждёт вторжения России и ничего не делает для развития своей страны», — отметила Люба Т.

«Причём выезжают лучшие кадры — как в Европу, так и в СНГ. Кстати, о последних принято почему-то умалчивать. Власть импотентна», — отреагировал Александр О.

«На передовую в январе депутатов пошлем?» — с сарказмом спросила Светлана С.

«Народ просто удирает из страны, а власть этого не замечает», — пишет Надя Ч.

«Пол-лимона в месяц, ужас», — написала Елена С.

«Это только миграция, и многие из них мечтают остаться там на ПМЖ! А если к ним еще добавить естественную убыль населения (когда смертность в два раза превышает рождаемость), то о каких 45 млн населения Украины нам там наверху рассказывают?» — ответила Елене С. Нонна А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Миграция

«А нашим правителям пофиг, куда народ свалит от нищеты и голода!» — добавила Наталья Б.

«В 22-м году ещё больше уедут. Часть больниц и школ закроют, куда людям деваться? Только ехать и останется», — написала Елена С.

«В правительстве праздник. Это сколько же бабок поступит в страну!» — с сарказмом пишет Константин Г.

«Они нас таки взяли. Не войной, а по-тихому!!!» — отреагировала Лена С.

«Ждут, наверно, когда вся страна уедет…» — добавила Ленчик А.

«Огромная просьба — последний, кто будет выезжать отсюда, пусть выключит свет», — иронизирует Андрей Ч.

«Его и так вырубят до того, как последний уедет!» — ответила ему Юлия Б.

«Украина нужна только как территория, а людей утилизируют либо выгоняют всеми силами», — резюмировала Марина П.

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