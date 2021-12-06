



Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Министр культуры, спорта и по делам молодежи Грузии Теа Цулукиани, выступая в парламенте страны в рамках «министерского часа», сообщила сенсационную новость. По ее словам, из 117 экспонатов, переданных посольствам до 2012 года (то есть до прихода к власти партии «Грузинская мечта»), которые представляют собой дорогие и ценные полотна, вероятно, пропали 53. Действительно, одно время практиковалось вывешивать в посольствах Грузии картины художников и дарить их. Есть даже письмо президента США Джорджа Буша младшего, в котором он благодарит грузинского посла за врученную ему картину «Старый Тбилиси». Сейчас она висит в Белом доме.

Parliament.ge Теа Цулукиани

Поэтому можно предполагать, что такие дары грузинские дипломаты преподносили и представителям других государств, причем речь идет не только о современных грузинских художниках. Как выясняется, многие картины изымались из Коллекционного фонда Грузии, где собраны произведения, и не только грузинских мастеров. Там хранятся коллекции художников из Европы, России, Востока. Многие из них не были пассивными свидетелями происходящих процессов, активно участвовали в формировании нового грузинского искусства, развитии его основных тенденций. Не случайно в Европе к картинам на кавказскую тематику относятся с повышенным интересом. К тому же в свое время из Государственного музейного фонда СССР, Третьяковской галереи, Эрмитажа и Русского музея в музеи Тбилиси было передано множество произведений искусства, тематика которых была связана с Грузией и Кавказом.

Цулукани наверняка располагает списком исчезнувших из посольств Грузии картин, но не указывает, о каких именно ведется речь. Есть снования предполагать, что полотна были вывезены из запасников фонда. В данном случае можно рассуждать только методом допущения. В сентябре нынешнего года удалось вернуть в страну четыре из одиннадцати картин, которые были вывезены в посольство Грузии в Чехии в 2010 году. Это «Натюрморт» Ираклия Сутидзе, «Картли» Тенгиза Цхондия, «Ранняя весна» Омара Качкачишвили и «Возрождение» Гурама Наврозашвили. В середине ноября вернули шесть картин, застрявших в Российской академии художеств. Это полотна Бориса Фогеля «Телави» (1936) и «Духовная семинария» (1934), Евгения Лансере «Хевсурети» (1926), Григория Гагарина «Грузинские женщины» (1854), Льва Лагорио «Портрет Анастасии Орбелиани-Гагариной» (1850) и Карла Жуковского «Портрет Ивана Андроникашвили» (1850).

Mostafameraji Национальный музей Грузии

Каждый случай возвращения культурной ценности абсолютно уникален, а иногда те проблемы, которые были успешно разрешены, имеют беспрецедентный характер. Цулукиани сообщила, что сейчас проводится инвентаризация фондов Национального музея Грузии и после завершения этого процесса по факту исчезновения картин будет начато расследование. Но проблема еще и в том, что у Коллекционного фонда Грузии не так много способов заявить о своих правах на ту или иную картину. Это либо акты передачи и паспорт, которые сохранились в музее еще с советских времен, либо инвентарный номер, который был присвоен ей после 1991 года. К тому же поиском картин в Тбилиси стали заниматься только недавно. Не удивительно, что до настоящего времени в стране нет составленного «Каталога предметов искусства и антиквариата, находящихся в розыске» с изображением картин.

Если предмет искусства окажется в этом списке, преступнику будет очень сложно его продать, выставить на аукционе «Сотбис». Но, скорее всего, эти картины могут оказаться или уже оказались в каких-то частных коллекциях, а новый владелец шедевра имеет шанс продать картину под другим названием — именно так часто происходит на практике, когда становятся известными случаи обнаружения уже за пределами Грузии вещей, которые были украдены из музеев в конце 1980 — начале 1990-х. Другое дело, если сообщение Цулукиани о пропаже художественных ценностей приурочено к судебному процессу по делу Саакашвили, которого, кроме всего прочего, обвиняют еще и в растрате госсредств. Теперь может прибавиться ее один пункт обвинения.

Кстати, на судебном процессе прокурор Амиран Гулуашвили указал, что в период президентства Саакашвили купил картину, нарисованную женской грудью. За нее из бюджета заплатили порядка 10 тысяч долларов. Сотрудники Национального музея били тревогу и в связи с тем, что охрана Саакашвили вынесла одну из лучших картин художника Пиросмани, «Храмовый праздник в Болниси», для того чтобы украсить ею администрацию главы государства. По оценке специалистов, при Саакашвили в Грузии был практически снят контроль над антикварным рынком и вывозом за ее пределы художественных ценностей в обход официальных каналов. Урон, нанесенный таким образом стране, еще только предстоит оценить. При этом раскрываемость краж предметов искусства крайне низка: по данным ФБР, возвращают всего около 10%.

Нико Пиросмани. Храмовый праздник в Болниси (фрагмент)

Даже если грузинским властям удается найти похищенное, картины за это время могут пройти через столько рук, что трудно бывает установить, кто действительно их украл. Сложно также оценить, кто и сколько денег заработал на пропавших полотнах.