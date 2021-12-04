С некоторых пор большее значение приобретают не сами статьи в японских СМИ, посвященные нашей стране и японо-российским отношениям, сколько комментарии читателей, которые становятся все более русофобскими и агрессивными.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Японские власти усматривают «угрозу» уже не только с островов, на которые Токио объявил свой самодельный «суверенитет», но и из любых дальневосточных территорий России, где размещается оборонительное вооружение. На сей раз недовольство вызвал ракетный комплекс «Бастион», призванный защищать все Курильские острова. Размещены ракеты на острове Матуа в центральной части Большой Курильской гряды.

«Расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион» Тихоокеанского флота впервые развернуты и заступили на боевое дежурство на острове Матуа. На этом отдаленном острове в центральной части Курильской гряды ракетчики Тихоокеанского флота будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами», — цитирует пресс-релиз Восточного военного округа РФ японское информационное агентство «Дзи-дзи цусин».

Сообщается, что дальность стрельбы противокорабельных ракет «Бастион» составляет 500 километров. Ранее в 2016 году такое ракетное подразделение было развернуто на острове Итуруп. Теперь зона покрытия этими ракетами в Японском и Охотском морях значительно расширяется. На территории острова Матуа развернут автономный военный городок. В городке уже завершились работы по благоустройству помещений, которые предназначены для круглогодичного несения службы.

Mil.ru Остров Матуа

Несмотря на то, что ракеты противокорабельные и не предназначены для ударов по территории Страны восходящего солнца, японские читатели в очередной раз перевозбудились и требуют от правительства для противостояния нашей стране отбросить пацифизм и «мирную» конституцию, увеличить в пять раз военный бюджет, накопить с избытком ядерный арсенал, создавать в глубокой секретности самые современные виды вооружений, включая атомный флот, прекратить всяческую торговлю и переговоры с Россией и готовиться к неизбежной войне с русскими.

Ниже публикуются в переводе ИноСМИ эти и другие призывы сынов «священной нации Ямато»:

kaz: «Постепенно наши острова Сэнкаку, Такэсима и северные (Курилы) переходят под контроль Китая, Южной Кореи и России соответственно. Япония молча на это смотрит.

Россия превратила северные острова в неприступную крепость. Неужели у экономически мощной Японии нет сил для того, чтобы построить мощный оборонительный щит для того, чтобы противостоять всем этим посягательствам?!»

ｂ: «Северные острова — это суверенная территория Японии! Если мы пошлем туда японские силы самообороны и поднимем над ними японский флаг, то никакого нарушения японской конституции в этом не будет!»

rlh: «Ведь русские уже имеют подразделение «Бастионов» на острове Итуруп. Теперь забираются дальше на север по архипелагу Тисима. Для чего? Для того чтобы окончательно взять под контроль Японское и Охотское моря!»

kak: «Размещением противокорабельных ракет дальнего радиуса действия «Бастион» в центре северных территорий Россия дает нам окончательно понять: ее главными противником здесь является Япония.

Видимо, на Россию тезис «дипломатия лучше войны» не действует!»

ham: «Нам нужно развивать не оборонительный потенциал, а потенциал возмездия против Китая, Южной Кореи и России. Напрячь все наши научные силы, использовать нарабатываемый на АЭС плутоний для создания компактных атомных бомб. Если наши враги будут знать, что в случае нападения на нас их ждет суровое возмездие, они не сунутся.

Mil.ru Курильские острова

Все наши стратегические военные объекты нужно спрятать под землю. А ядерных боеприпасов нужно произвести с избытком, чтобы хватило на всех!»

kis: «Больше никаких переговоров с Россией, Китаем и Южной Кореей!

Призвать мировую общественность к их бойкоту! Не позволять агрессивные действия по отношению к Японии! Нельзя примирить капитализм с социализмом!»

azu: «У Китая и России есть сверхзвуковое оружие, а у Японии с ее огромным экономическим потенциалом оно есть?

Япония все носится со своим пацифизмом и мирной конституцией.

А Китай и Россия приступили к агрессивным акциям против нас и будут их только наращивать!

Тут еще к ним присоединится и Северная Корея. Думаю, в нашем регионе в 5 ближайших лет нужно ждать большой войны!»

gun: «Ну, вот оно и случилось. Теперь Японии уже не до систем противоракетной обороны ПРО. Теперь нужно что-то посерьезнее. Если мы не создадим угрозу Китаю и России, будет плохо.

Нам нужно создать свой ядерный потенциал, атомный подводный флот и попросить американцев разместить на нашей территории ядерное оружие!

Даже если его не придется использовать, само наличие такого потенциала будет служить мощным инструментом сдерживания для агрессора!»

t_j: «Новый премьер Кисида и его приспешники Мотэги, Хаяси и Фукуда все настроены прокитайски. Я думаю, что Россия прекрасно это видит и считает, что между Японией и США начинает расти трещина. Потому Москва так и действует.

Kremlin.ru Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Если срочно не выгнать из власти Кисиду, то мы очень быстро потеряем Окинаву (а, может быть, и Кюсю), которые у нас отберет Китай, и северные острова, которые окончательно отнимет у нас Россия!»

hto: «Что мы все выражаем да выражаем «сожаления»?! Прекратить всякие отношения с Россией! Не покупать у нее энергоносители. Не продавать автомобили! России нужно нанести настоящий экономический урон, а не выражать «сожаления»!»

djs: «Господин Кисида, признайте, что главными нашими противниками являются Китай, Северная Корея и Россия. Мы расположены от них на очень малом удалении, и это опасно!

Японское правительство должно в обстановке глубокой секретности приступить к разработке самых современных видов вооружений!

Разве наш технологический потенциал не позволяет этого?»

leica: «Бастион» — опасная ракета. Имеет скорость около 2,5 Маха, дальность 500 километров, боевой заряд 250 кг. Одного попадания этой ракеты хватит, чтобы потопить крупный корабль.

Илья Иванов ИА REGNUM Ракетный комплекс «Бастион»

Подразделения «Бастионов» превращают Курилы в неприступную крепость. Подойти к ним на близкое расстояние невозможно».

zsa: «Японии нужно пойти на выделение 5% ВВП на военный бюджет. Срочно необходимо разрабатывать ядерное оружие и сверхзвуковые ракеты!»

dlh: «Если Россия так укрепляет северные острова, превращая их в неприступную крепость и размещая ракеты «Бастион» в уязвимой для Японии зоне, то и нам нужно разместить свои ударные ракеты на самых северных и восточных точках Хоккайдо. Действовать нужно симметрично!»