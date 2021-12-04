«Это он сильно. Не отпускает их СССР» — глава Пентагона перепутал РФ с СССР
Министр обороны США Ллойд Остин 2 декабря в ходе визита в Южную Корею призвал предотвратить нападение Советского Союза на Украину. Об этом сообщает Reuters.
«В лучшем случае — мы не увидим вторжение Советского Союза на Украину», — приводит ИА Красная Весна слова американского министра.
Оговорка главы Пентагона, перепутавшего СССР с Россией, была замечена журналистами. Остин отвечал на вопрос о содержании ответа со стороны Соединенных Штатов в случае нападения России на Украину.
Заявление главы Пентагона обсудили на украинских телеграм-каналах «Бородатая Бабушка», Klymenko Time, VESTI и «Запрещенная Украина». Многие усмотрели в оговорке Остина повод не только для критики, но и — иронии.
«Он случайно прочитал темник 1973 года», — иронизирует Oleg.
«СССР спустя 30 лет мерещится», — добавил Vitaliy Т.
«Не отпускает их СССР. И да — СССР нападать сам на себя не будет. Это точно», — пишет Екатерина.
«Все смешалось кони, люди», — смеется Name.
«И это глава Пентагона… Сами придумали вторжение, сами испугались, сами отменили, тем самым победили», — написал Nushma.
«Оговорочка по Фрейду?» — спросила Елена Х.
«По Фрейду», — добавила Татьяна Т.
«Немедленно вспоминается Задорнов… «Ну тупые!» — иронизирует Alex.
«Россия ввела войска в Российскую Федерацию. Неслыханная дерзость, срочно ввести санкции и выкачать всю нефть и газ», — шутит Artem.
«Как СССР может вторгнуться на Украину… если Украина была частью СССР?» — недоумевает один из комментирующих.
«Ну, если Россия, по его словам, СССР, то вторжение СССР в УССР и не вторжение вовсе», — добавил Янко.
«Даёшь красное знамя в едином государстве!!! Ведь амеры так просят, что порой кажется, что они сами нарываются», — написала Светлана.
«Это он сильно», — отреагировал Владимир Н.
«У них там у всех о*еренное образование», — отметил So What.
«Да они там все полудурки, отчего и опасно», — отметил Анатолий.
«Какой тупизм…» — отреагировала Юлия.
«Не судите его строго, просто достал старые методички, не пропадать же!» — смеется R Ro.
«По ходу чувак застрял в 1980 году», — пишет Yaroslava.
«СССР живее всех живых? Ну ок», — написала Наталья.
«И санкции на Советский Союз!» — шутит Александр Р.
«2021 год. Шло 277-е вторжение СССР, России и бронеконно-бурятских дивизий на Украину», — пошутил Роман К.
«США вторгнутся в штат Калифорния — одно и то же», — заметил «Греческий огонь».
«И чего? СССР не вторгнется на Украину и будет объявлено о блистательной победе через усмирение «агрессора». Кому там нужны будут всякие детали?» — иронизирует Дмитрий К.
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