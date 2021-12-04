«Москитному флоту стало тесно!» — Украина строит две военно-морские базы
Украина начала строительство двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове. Об этом 3 декабря рассказал украинский министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.
«Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством», — сказал он.
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Новость обсудили в телеграм-канале «Новое Издание», а также на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». По словам многих комментирующих, база строится для США и Британии. Многие комментирующие также добавили, что Украина, по их мнению, — колония Британии и США.
«Длянадувных лодок инедоледокола?» — поинтересовался TesterOnOff.
«России меньше строить», — иронизирует Viola B.
«Ну что ж, так тому и быть. Автоматически Бердянск и Очаков становятся мишенями», — добавила Eugenia T.
«Чтобы потерять Крым, одной хватило. Что еще планируется отдать?» — поинтересовался Максим Я.
«Две базы будут полностью невидимы для противника», — смеется Patrick.
«Где? На Киевском море?» — пошутил Ярп.
«Очаков — допустим… Но в чём смысл базы в Бердянске?» — не понимает ArkadyS.
«Ну хорошо, что у Соединенного Королевства, как с благоговением произносят кулебы (Кулеба — глава МИД Украины. — О. П.) всякие, есть такая вот Украина. В обществе представителей украинской «власти» англичанам можно себя вновь ощутить белыми сахибами (сахиб — вежливое название европейца в колониальной Индии. — О. П.) в пробковых шлемах и красных мундирах, которым туземцы готовы льстить и ботинки лизать», — добавил Михаил М.
«Более логично создавать речные флотилии. Более безопасно, никто гонять не будет, после войны рыбакам продать можно. И хорошо бы канал прорыть прямо в Европу… Если что, можно успеть смыться. Если, конечно, Европа не «смоется» раньше», — иронизирует Виктор К.
«Кранты всем морским государствам!» — смеется Федя М.
«Украина — владычица морей», — шутит один из комментирующих.
«Москитному флоту стало тесно. Некуда складывать старые катера и надувные лодки», — написал Al GL.
«Резиновых лодок на все базы не хватит…» — отметил Vovan N.
«Тока слышу, как чемоданы с деньгами шуршат в сторону офшора», — пошутил Евгений К.
«Дети на берегу моря тоже строят замки из песка, видимо, тут будет так же!» — добавил Сергей С.
«Забыли дописать: для американцев», — добавил Вадим М.
«Чайки» (чайка — беспалубный плоскодонный чёлн запорожских казаков
«Для надувных лодок нужны лодочные станции», — смеется Игорь Т.
«А базы тожерезиновые будут?» — шутит Олег Л.
«Очередное громкое кукареку. Денег на проект взяли, а значит, про*рут их. Через год возьмут ещё кредиты уже на саму постройку, но там окажется, что проект не готов и нужны ещё деньги…» — пишет Стас К.
«Хозяева осваивают колонию?» — поинтересовался Кирилл Д.
«Конституцией опять подтерлись», — отметил Сергей Н.
«Не Украина начала, а… [Америка] строит свои базы вокруг России. Для этого им нужен был Крым, но теперь за неимением будут строить где осталось», — подытожила Анастасия С.
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