Украина начала строительство двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове. Об этом 3 декабря рассказал украинский министр обороны Алексей Резников во время часа вопросов к правительству в Верховной раде.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Мы переходим к практической стадии строительства двух военно-морских баз в Бердянске и Очакове и другим контактам в рамках договоренностей с Соединенным Королевством», — сказал он.

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Новость обсудили в телеграм-канале «Новое Издание», а также на страницах издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». По словам многих комментирующих, база строится для США и Британии. Многие комментирующие также добавили, что Украина, по их мнению, — колония Британии и США.

Ministry of Defense of Ukraine ВМС Украины

«Длянадувных лодок инедоледокола?» — поинтересовался TesterOnOff.

«России меньше строить», — иронизирует Viola B.

«Ну что ж, так тому и быть. Автоматически Бердянск и Очаков становятся мишенями», — добавила Eugenia T.

«Чтобы потерять Крым, одной хватило. Что еще планируется отдать?» — поинтересовался Максим Я.

«Две базы будут полностью невидимы для противника», — смеется Patrick.

«Где? На Киевском море?» — пошутил Ярп.

«Очаков — допустим… Но в чём смысл базы в Бердянске?» — не понимает ArkadyS.

«Ну хорошо, что у Соединенного Королевства, как с благоговением произносят кулебы (Кулеба — глава МИД Украины. — О. П.) всякие, есть такая вот Украина. В обществе представителей украинской «власти» англичанам можно себя вновь ощутить белыми сахибами (сахиб — вежливое название европейца в колониальной Индии. — О. П.) в пробковых шлемах и красных мундирах, которым туземцы готовы льстить и ботинки лизать», — добавил Михаил М.

«Более логично создавать речные флотилии. Более безопасно, никто гонять не будет, после войны рыбакам продать можно. И хорошо бы канал прорыть прямо в Европу… Если что, можно успеть смыться. Если, конечно, Европа не «смоется» раньше», — иронизирует Виктор К.

«Кранты всем морским государствам!» — смеется Федя М.

«Украина — владычица морей», — шутит один из комментирующих.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВМС Украины

«Москитному флоту стало тесно. Некуда складывать старые катера и надувные лодки», — написал Al GL.

«Резиновых лодок на все базы не хватит…» — отметил Vovan N.

«Тока слышу, как чемоданы с деньгами шуршат в сторону офшора», — пошутил Евгений К.

«Дети на берегу моря тоже строят замки из песка, видимо, тут будет так же!» — добавил Сергей С.

«Забыли дописать: для американцев», — добавил Вадим М.

«Чайки» (чайка — беспалубный плоскодонный чёлн запорожских казаков XVI—XVII вв. — О. П.) там казацкие базировать будем? Николаевский завод продали на металлолом», — пишет Вячеслав Викторович Е.

«Для надувных лодок нужны лодочные станции», — смеется Игорь Т.

«А базы тожерезиновые будут?» — шутит Олег Л.

«Очередное громкое кукареку. Денег на проект взяли, а значит, про*рут их. Через год возьмут ещё кредиты уже на саму постройку, но там окажется, что проект не готов и нужны ещё деньги…» — пишет Стас К.

«Хозяева осваивают колонию?» — поинтересовался Кирилл Д.

«Конституцией опять подтерлись», — отметил Сергей Н.

«Не Украина начала, а… [Америка] строит свои базы вокруг России. Для этого им нужен был Крым, но теперь за неимением будут строить где осталось», — подытожила Анастасия С.

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