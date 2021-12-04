



Иван Шилов ИА REGNUM Ливия

В Ливии происходят события интригующего свойства, которые могут повлиять на будущее этой страны. Апелляционный суд города Себха отменил решение первой инстанции и постановил восстановить сына Каддафи Саифа аль-Ислама в списках кандидатов на предстоящих 24 декабря президентских и парламентских выборах. 49-летний Саиф аль-Ислам зарегистрировался на юге страны, в городе Сабха, рассчитывая на поддержку племени Каддафи, из которого происходил его отец. Но 24 ноября было заявлено об исключении избиркомом страны 25 из 98 претендентов, в том числе сына бывшего лидера. Осведомленные источники сообщали, что препятствия на пути Саифа аль-Ислама выстраивали военный прокурор и глава Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар, также метящий в президентское кресло. Он даже отдал приказ своим боевикам блокировать суд в Себхе. Но потом Хафтар отступил, объясняя происходящее «отсутствием взаимопонимания». Согласно некоторым данным, ему дали понять, что при ином ходе событий «последует отказ от признания выборов его партнерами за рубежом».

Magharebia Халифа Хафтар

Напомним, что в Ливии несколько лет параллельно существовали два органа исполнительной власти: Правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет на востоке, пользовавшийся поддержкой парламента и Ливийской национальной армии Халифы Хафтара. В феврале Форум ливийского политического диалога избрал в Швейцарии нового премьера Правительства национального единства Абдель Хамида Дбейбу и трех членов Президентского совета. Оба органа власти были приведены к присяге 15 марта и приступили к исполнению своих обязанностей в Триполи с целью объединения разрозненных властных структур по всей стране, а также подготовки и проведения президентских и парламентских выборов 24 декабря. С этими выборами многие внутренние и внешние силы связывают ожидания о перезапуске политического процесса в Ливии. Но борьба предстоит нешуточная, так как в стране много рвущихся к власти игроков, за которыми стоят отдельные племенные и военно-политические группы.

Brigitte N. Brantley Фаиз Сарадж

В Ливии идет целое десятилетие гражданская война, в которую вовлечены самые разные силы: боевики-националисты, исламисты, туареги-кочевники, местные племена, иностранные наемники. Еще более запутанной ситуация становится от того, что две главные противоборствующие группировки получают поддержку самых разных стран, что делает конфликт международным и геополитическим. В их число входят Турция, Египет, Россия, Объединенные Арабские Эмираты и Катар. Хафтар пользуется поддержкой России, Египта и ОАЭ. Но Саиф аль-Ислам также стремится заручиться поддержкой Москвы. В 2018 году он обращался к российским властям с просьбой поддержать его президентские амбиции в Ливии. Более того, российские власти уже провели с ним переговоры. В начале октября 2018 года Саиф аль-Ислам встречался с заместителем главы российского МИД Михаилом Богдановым. Кстати, издающееся в США издание Al-Hurra связывает нашумевшую историю с арестом в 2019 году российского социолога, проводившего исследования в Ливии, Максима Шугалея с тем, что он изучал общественное мнение, чтобы оценить шансы на победу сына Каддафи, если тот решит баллотироваться на пост президента страны.

С именем Саифа аль-Ислама также связан еще один крупный политический скандал в Европе. Именно он сообщил, что Муаммар Каддафи был главным спонсором избирательной кампании Николя Саркози, победившего в 2007 году на президентских выборах во Франции. Сам же Саиф аль-Ислам, исчезнувший шесть лет назад и считавшийся казненным, заявил о своем намерении вернуться в большую политику только недавно. «Я восстановлю справедливость и единство ливийского народа», — заявил он The New York Times. Саиф аль-Ислам имеет прекрасное английское образование, в свое время руководил ливийским инвестиционным управлением. В прошлом, напоминает ВВС, он входил в ближайший круг своего отца, занимаясь, главным образом отношениями с общественностью и дипломатией. При этом Саиф аль-Ислам публично отверг предложение отца занять официальный пост, хотя фактически выполнял функции премьер-министра. Но после развала Джамахирии сына обвинили в присвоении десяти миллиардов евро. В ходе военного вторжения американо-европейского альянса в пределы Ливии в 2011 году, убийства Муаммара Каддафи и расправы с его семьей, Саифа аль-Ислама приговорили к расстрелу. Он содержался в тюрьме городка Эз-Зинтан в ста милях юго-западнее Триполи. Затем о нем как бы вовсе забыли.

Agência Brasil Николя Саркози

Со стороны может показаться политической экзотикой то, что член семьи Каддафи может вернуться в политику. Но многие эксперты полагают, что у Саифа аль-Ислама есть шанс выиграть выборы. Выборочные опросы показывают, что до 57 процентов ливийцев в некоторых регионах страны доверяют сыну Каддафи. Но победит ли он? Выдвижение Саифа аль-Ислама привело к замешательству всех региональных и международных игроков, которые стали усматривать в происходящем «возвращение политической тени диктатора Каддафи». «Я думаю, появление кандидатуры сына окажет огромное влияние на политический ландшафт, и альянсы сильно изменятся», — считает Мохамед Омар Дорда, один из соучредителей коммерческой консалтинговой компании Libya Des. По его словам, «это заставит всех мыслить по-новому, особенно партии, сформированные вокруг одного лидера». Но ситуация в Ливии только осложняется. Борьба ведется в полном соответствии с местными традициями, когда вооруженные группировки захватывают «неугодные» избирательные комиссии, блокируют суды.

Так что несложно представить, как дальше могут протекать противостояния между различными кандидатами и стоящими за ними группами. Все может вновь скатиться к гражданской войне, если ни у одного из победителей на выборах не будет достаточно сил, чтобы закрепить их итоги.