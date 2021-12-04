Расследование ЦРУ о причине так называемого гаванского синдрома — хронического недомогания, на которое жаловались сотрудники разведки и дипломаты — не увенчалось успехом. Причины загадочного синдрома остаются неизвестными, как и год назад. Нет разведданных, указывающих на шпионскую игру противника. Нет микроволн или других энергетических импульсов, которые могли стать причиной недомогания. Однако вопреки зашедшей в тупик проверке Запад продолжает подозревать Россию.

Иван Шилов ИА REGNUM ЦРУ

Некоторые американские чиновники говорят, что они по-прежнему убеждены в причастности России. А директор ЦРУ Уильям Бернс во время своей поездки в Москву в ноябре предупредил, что Россию ожидают последствия, если будет доказана ее вина.

(сс) East Asia and Pacific Media Hub U.S. Department of State Уильям Бернс

Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Возможно, здесь есть какая-то серьезная проблема. Очень трудно поверить, что США, являющиеся лидерами в науке, игравшие на Луне, начавшие войну с астероидами, не могут собрать это воедино. Теории заговора взрываются…» — пишет @henryease.

«Трудно поверить, что мы проработали год, но ничего не получили. Это слишком сложная тема или мы просто год протупили?» — задается вопросом @ObiVcl.

«Этого синдрома просто не существует», — объясняет @xrsvlt.

«Нельзя найти то, чего нет», — указывает @brutapologist.

«У меня был студент с «гаванским синдромом», так что я верю в это», — делится @ms_MariaB.

«Он просто соврал тебе, чтобы не писать контрольную с похмелья», — отвечает @MiamiMoleMan.

«Друзья, я как-то читал престижный научный журнал, где эксперт заявил, что причиной гаванского синдрома является блюдо, продающееся на гаванском мокром рынке на 24-й улице, сделанное из советских насекомых и генетически модифицированных сверчков», — рассказывает @jmichaelseyfert.

«А когда ЦРУ создает хаос и провоцирует военные перевороты в других странах, ничего у этих дипломатов не болит?» — интересуется @FuriaMaxima.

«Почему никто не говорит о том, что депрессия и тревога могут привести к потере памяти», — недоумевает @VolcelFry.

«Если бы это была Россия или Китай, ЦРУ бы громко об этом сообщило. Я подозреваю, что это внутренняя операция», — пишет @DannyBoon30.

«Я думаю, что это делает суринамское правительство», — имеет в виду @CodecMendoza небольшую страну на северо-восточном побережье Южной Америки.

«Ой, ну могли бы уже и подтасовать доказательства», — отмечает @dgoldtech.

Ранее директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс сделал предупреждение российским коллегам относительно инцидентов, которые вызывают так называемый гаванский синдром.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Русский след»

«Он (Бернс) сказал им, что заставлять американских дипломатов и членов их семей страдать от серьезного повреждения мозга и других болезненных состояний — это выходит за рамки приемлемого поведения для профессиональных разведслужб», — сообщила газета The Washington Post.

При этом Бернс не стал напрямую обвинять в инцидентах российскую сторону — спустя четыре года расследований в США так и не выявили возможных причин появления необычного синдрома.

Напомним, в США расследуют последствия акустической атаки, которая якобы произошла в Гаване пять лет назад. Позже выяснилось, что «гаванский синдром» наблюдается у некоторых американцев и в других странах.