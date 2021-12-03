Становится ли кемализм гражданским?

Иван Шилов ИА REGNUM Ататюрк

В Турции на протяжении определенного времени стали использоваться в речи такие выражения, как «становление кемализма гражданским» или проживание гражданского кемализма. Таким образом стремятся показать, что кемализм перестал быть идеологией узкой группы солдат, чиновников и интеллектуалов, как это было раньше, и начал приобретать широкую прослойку в обществе. Между тем считается, что подъему кемализма в значительной степени способствовали ссылки ПСР на Ататюрка для легитимизации своего правления. Тем временем стали появляться результаты опросов общественного мнения, поддерживающие тезис о «становлении кемализма гражданским». В исследовании под названием «Пульс Турции в ноябре», проведенном исследовательской компанией Metropoll, на вопрос «Испытываете ли вы чувство благодарности Мустафе Кемалю Ататюрку за то, что он сделал для этой страны?» 92% респондентов ответили утвердительно.

Проживание гражданского кемализма также стало предметом обсуждения в социальных сетях.

Член парламентской группы от РНП д-р Айлин Яман публикует следующий комментарий:

@aylinyaman_: На этой земле был взращен мировой лидер. Лидер из народа, здравомыслящий, обладающий видением, миролюбивый, храбрый, решительный и вдохновляющий… Мы в долгу перед Мустафой Кемалем Ататюрком, его товарищами по оружию и теми, кто погиб в то время…

Заместитель регионального председателя «Хорошей партии» от Эскишехира Экрем Коджа публикует следующий комментарий, прилагая видеозаписи:

@EkremKocaEsk: Короткие видеозарисовки из поездок по стране Великого #Ататюрка: он не окружен армией телохранителей, какую вы можете наблюдать в наши дни… Вот это пример «Лидера» из народа, которого действительно любит народ…

Ататюрк в Измирской средней школе. 1931

Историк и писатель Умит Доган делится следующей информацией, прилагая документы из архивов:

@tsumut71: Такого лидера не было за всю историю. Посмотрите на скорбь людей! Вот стихи и письма, которые отправляли граждане для трансляции по радио, чтобы разделить боль утраты в связи со смертью Ататюрка.

Владелец издательства периодических изданий Угур Юмук публикует следующий комментарий:

@ugur_yumuk_: У нас не было более важной повестки дня, чем основатель и лидер Турецкой Республики Гази Мустафа Кемаль АТАТЮРК и соблюдение его принципов. Мы не побоимся противостоять беззаконию в нашей стране и тем, кто эксплуатирует государство. Да здравствует борьба народа!

Пользователь по имени Шенгюль отвечает на этот комментарий следующим образом:

@gul_fid: Сегодня право людей избирать и быть избранным узурпировано. В муниципалитеты были назначены попечители. Взгляните на эти места, где были назначены попечители, муниципалитеты погрязли в долги. Ататюрк — основатель и бессменный Лидер этой страны. Игнорировать его — значит изменить стране. Главная проблема сегодня в том, что они в грош не ставят волю народа. Это очень важная тема, заставляющая задуматься.

Студентка университета Гюль Эсер отвечает на это сообщение следующим комментарием:

@essengul6735751: Тот, кто проел 128 миллиардов долларов, принадлежащих народу, не станет мировым лидером. А кто же тогда лидер? Мустафа Кемаль Ататюрк, бессмертный лидер, который никогда не умирал!

David Stanley Мавзолей Ататюрка

Пользователь Айше Дениз публикует следующий комментарий, прилагая фотографию:

@aysecandeniz:Без армии телохранителей он просто с друзьями пьет чай в каком-то скромном месте. Потому что Ататюрк — народный лидер!

Пользователь с ником Ülke IRMAK публикует следующий комментарий в поддержку предыдущего комментатора:

@UlkeIrmak: Он просто гений! Использование своей гениальности на благо народа сделало его бессмертным. Он не вырос за спиной своего народа, он взрастил свой народ на своей спине! Вот почему он стал Ататюрком! Вот почему он стал вечным лидером этого народа! #Ататюрк

Адвокат Мустафа Кючюктыглы публикует следующий комментарий:

@mkucuktigli: АТАТЮРК — мировой лидер! Это человек, в честь которого было возведено самое большое число монументальных статуй и бюстов в мире, и его первая статуя — это статуя, сделанная людьми на свои деньги в стамбульском районе Сарайбурну. #АТАТЮРК