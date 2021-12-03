Конгрессмен от штата Пенсильвания Джон Джойс зявил, что китайский фентанил проникает через южную границу в США, подпитывая опиоидную пандемию в его собственном штате. Пористая южная граница, по словам политика, усугубляет проблему наркотиков в Штатах. По этой причине конгрессмен призвал координально ужесточить наказания для наркотарговцев и привлечь их к ответственности.

Иван Шилов ИА REGNUM Наркотики

Джойс предупредил, что Китай как производитель фентанила играет важную роль в опиоидной эпидемии Штатов, и страна должна быть привлечена к ответственности.

За последние несколько лет распространение опиоидов в Америке возросло. При этом охрана границы играет ключевую роль в предотвращении попадания фентанила и других опасных наркотиков на черный рынок США. Согласно данным таможенной и пограничной службы, с момента вступления презиеднат США Джо Байдена в должность количество изъятий наркотиков на южной границе сократилось.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Если мы закроем границу, то все равно не сможем повлиять на Китай. Нужно вернуть Трампа», — считает djm0351000.

«Все очень просто: перестаньте употреблять наркотики. Никто не приставлял пистолет к вашей голове и не заставлял вас принимать наркотики. Это ваш личный моральный провал, и не нужно, чтобы правительство защищало вас», — уверен beg4nothing634.

«Проблема заключается в наркотиках, а не в людях, принимающих наркотики», — отвечает Hillvee.

(сс) United States Congress Джон Джойс

«Байдену все равно. Наркотики пойдут его избирателям», — пишет HotRodFordanda$2bill.

«Надеемся, это позволит избавиться от молодых либералов, которые являются основными потребителями элитарных наркотиков», — отмечает Freedom'sGhost.

«Что он собирается делать с этим? Политики просто продолжают выступать и говорить нам, что есть проблема, как будто этого достаточно. Мы все уже знаем, что проблема есть. Вам платят за то, что вы помогаете найти решение, а не рассказываете нам о том, что мы уже знаем», — негодует GaryJB.

«Байден, похоже, не заботится об открытой южной границе. Я больше не хочу платить федеральные налоги», — комментирует OH4Trump.

«Не волнуйтесь, скоро наркоторговцы и другие приезжие должны будут предъявлять свои вакцинные карты», — приободряет dtail1310.

«Дело не в том, что фентанил производится в Китае, а в том, что США с распростертыми объятиями пропускают его через нашу границу», — подчеркивает ConcernedInTN.

«Еще одно умопомрачительное откровение от конгрессмена с опозданием примерно на год. Есть ли какие-нибудь светлые мысли, плавающие в Конгрессе?» — интересуется Hittman777.

«Спасибо Байдену за то, что граница открыта… Нам нужен Трамп», — пишет… john3:16…

(сс) Gage Skidmore Дональд Трамп

«Необходимо положить конец этому потоку людей, незаконно прибывающих в США. Мы — суверенная нация, страна законов, которые должны исполняться с состраданием и справедливостью. Американцам давно пора действовать, чтобы положить конец этой шараде», — призывает HumanEvents.

«Тот, кто думает, что люди пересекают наши границы пешком с этими наркотиками, не прав. Лодки, самолеты, поезда, туннели, подводные лодки, автомобили, грузовики, почта и т. д. Теперь понятно?» — спрашивает GeogryZhukov.

«Просто скажите «НЕТ» наркотикам. Давайте, люди… И вы все можете «стать мужчинами» и позаботиться о себе», — советует jmmul123.

«…И наш президент, и те, кто дергает его за ниточки, ничего с этим не делают. Видимо, демократы никогда не потребуют обеспечить безопасность границ», — разочарован sidneyisagirl.

«Источник не имеет значения. Американцы создают рынок, потребляя», — размышляет winger88.

Напомним, что таможенная и пограничная служба США (CBP) раскрыла информацию об огромных количеств метамфетамина, обнаруженных полицейскими, патрулирующими южную границу Штатов. Количество арестованного наркотика постоянно растет.

Пограничная служба США

Тем временем директор полиции города Ларедо, штат Техас, Рэнди Хау рассказал, как его агенты обнаружили метамфетамин на сумму $1,9 млн в машине 29-летнего мужчины, возвращавшегося в штат. Он пытался въехать в США на автомобиле Nissan 2014 года выпуска и вез два пластиковых контейнера с почти 45 кг метамфетамина. В релизе CBP говорится, что контейнеры были обнаружены с помощью кинологического подразделения.

Ранее, 7 июля, полиция, работавшая около международного моста Идальго в Техасе, перехватили кокаин и метамфетамин на сумму $739 800 за один день.