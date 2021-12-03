Население Украины к концу века сократится до 22 миллионов человек. Об этом, как сообщает ИА Красная Весна, 2 декабря заявил член-корреспондент Национальной академии наук (НАН) Украины Александр Гладун в интервью украинским телеканалам ICTV и «7 канал».

Алексей Саврасов. Сельское кладбище в лунную ночь. 1887

«По нашим прогнозам, к концу XXI века население Украины сократится до 22 миллионов. И мы пока не видим путей остановки этого процесса. Он присущ большинству стран Европы, которые решают проблему за счет мигрантов. Скорее всего, так будет и у нас. Украина будет интересовать мигрантов из азиатских стран, Кавказа, бывших республик Советского Союза. И за счет этого, возможно, удастся стабилизировать численность населения. Пока нет предпосылок, чтобы сделать это за счет природного фактора», — сказал он.

Прогноз НАН Украины обсудили в социальной сети Facebook на странице издания «Страна.UA», а также в телеграм-канале интернет-журнала «Новое Издание». Многие отметили, что прогноз выглядит оптимистичным.

«Член-корреспондент НАН Украины Александр Гладун похвалился успехами колониальной администрации», — отреагировал Сергей Д.

«К концу века? Оптимизм украинских учёных, вероятно, основывается на глубоком научном подходе, а не на нынешних лозунгах?» — спросил Oleg Petrovich T.

«Если исходить из количества учащихся в школах (4 млн), то сейчас у нас 30 млн человек», — предположила Олександра Р.

«Ну если считать по количеству покупаемого хлеба, то конец века у нас уже практически наступил», — добавила Людмила Ч.

«К концу века. Украина. Смелое заявление однако», — пишет Евгений П.

«Так уже 24−23 млн, по данным экономической экспертизы, работаем в турборежиме…» — с сарказмом написал «Джон Смит».

«Ура, товарищи. Идём по ранее утвержденному плану США и Грэйт Брытан (Великобритании — М. Р.)», — отреагировал stas.

(сс) AMY. Wikimedia Commons Национальная академия наук Украины

«Сейчас уже 30 миллионов нет. К концу века Украины как государства давно уже не будет», — добавил «Kіевлянинъ».

»Поднять уровень жизни? Да нет, бред какой-то! Мигранты? Да, это гениально!» — иронизирует Артур.

«Диаспорам по всему миру раздадут паспорта, внутри останутся только поля», — пишет Светлана.

«К концу века?! Мне кажется, что это очень оптимистично! Думаю, это произойдёт намного раньше», — предположил НТС.

«Не думаю, что человечество дотянет до конца века», — считает Vitaly K.

«Население Украины сократится до 300 депутатов», — смеется Антон.

«К 2040 управятся. С опережением графика идут», — написал Павел С.

«Это очень оптимистично. До конца века осталось 79 лет. А за 30 лет независимости уже дошли с 52 млн до менее, чем 30», — заметил Bearwood.

«С таким уровнем жизни беженцы будут обходить Украину. Пешком…» — добавил Виталий Б.

President.gov.ua Украинцы

«К концу века все забудут, что такая страна была», — предположил Mihail.

«Оптимистичный прогноз. С такими темпами, я думаю, уже к концу десятилетия этот план по сокращению населения выполнят», — отметил Сергей.

«Какая же это проблема, если все похоже на то, что это и есть цель. Глобальная общемировая проблема одна — мягко говоря, странных людей наделили властью», — подытожила Оксана.

Читайте также: «А в ООН оптимисты!» — Сеть о прогнозе ООН о численности населения Украины