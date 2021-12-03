На совещании по развитию угольной отрасли в Кузбассе, поводом для которого послужила авария и гибель шахтёров на шахте «Листвяжная», Владимир Путин призвал не злоупотреблять мужеством шахтеров, защитить их жизни и здоровье. Были им сделаны и другие резонансные заявления, которые я приведу позже, а в ходе совещания, как мы узнали и увидели, даже ударил кулаком по столу.

Иван Шилов ИА REGNUM Шахтеры

Очередная авария, очередные жертвы на очередной шахте, основная причина которых в возрастающей жажде наживы, — это не только горько, это вызывает негодование. Но разве только на шахтах у нас жажда наживы, свойственная современному российскому правящему классу, ведёт к трагедии?

То, что сейчас происходит в нашей стране вокруг ковида, вернее под его предлогом, — точно подпадает под диагноз, который Владимир Путин дал причинам трагедии на «Листвяжной»: «Трагедия произошла из-за отсутствия контроля за ходом работ со стороны руководства и фальсификации показаний датчиков».

Пресс-служба правительства Кузбасса Бурильная установка. Шахта «Листвяжная»

Народ возмущён. Страну трясёт. Объективные данные о самой этой новой коронавирусной инфекции и оценки авторитетных и, главное, честных отечественных и зарубежных экспертов говорят о том, что то, что в борьбе с ней делается и у нас, и в мире в целом, делается неправильно. Что это несёт вред людям… Но руководство нашей страны этого как бы не видит и не слышит. Кампания по принудительной вакцинации препаратом, полный цикл испытаний которого должен закончиться только в конце 2022 года, продолжается, её распространяют уже на беременных и детей! Прививки, как и всю борьбу с новой инфекцией, подло увязали с насаждением тотального цифрового контроля за гражданами, которого они, естественно, не приемлют… Народным терпением явно злоупотребляют. Это ли не безумие?

Судя по всему, некоторым в правительстве желание подтвердить лояльность западным институтам, продвигающим новый инструмент глобального управления, совсем затмило разум!

Или всё же точнее наше нынешнее положение передаёт другая фраза президента, сказанная на том же совещании по «Листвяжной»: «А совет директоров как-то следит за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?»

Sledcom.ru Следователи на месте трагедии на шахте «Листвяжная»

Владимир Путин призвал защищать жизни и здоровье шахтеров. Граждане России по всей стране призывают его защитить жизнь и здоровье всех жителей нашей страны. Пора положить конец действиям тех, кто довёл и общий уровень здоровья российских граждан, и собственно наше здравоохранение до печального состояния, а теперь в условиях возрастающей внешней угрозы, прикрывая свои ошибки и подсчитывая прибыли, ведёт страну к тяжелейшему внутриполитическому кризису. Потом поздно будет разбираться, «что привело к аварии». Следственному комитету и Генеральной прокуратуре надо заняться этим уже сейчас. Я бы в данном случае ещё и ФСБ подключил!

Думаю, что когда состоится разбор последствий коронавирусной истерии, карантинных мер и прививочной кампании, кулака мало будет.