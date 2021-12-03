Более 94 тыс. военнослужащих может задействовать Россия для «эскалации» ситуации вблизи украинской границы. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил 3 декабря в Верховной раде.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

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Заявление главы оборонного ведомства Украины обсудили читатели украинского телеграм-канала «Наглый». В связи с тем, что заявление Резникова — это одно из многих подобных заявлений, заметно участившихся в последнее время, комментирующие выразили усталость от подобных заявлений, а также раскритиковали несогласованность заявлений украинских политиков, в частности, различные данные о численности «российских войск у украинских границ».

«Пора по закону отвечать за свои слова», — отреагировал Александр.

«Вон при Порошенко 250 000 было, мельчаем мы», — иронизирует «Сир Эртур Дейн 84».

«Они там (украинские политики — М. Р.) каждый свое кино крутит? Они что, не общаются?» — не понимает Pampam.

«Я даже слушать не буду. Они скоро выпросят. Походу», — пишет John Wick.

«Все… [плохо] с выполнением бюджета за год, значит, стоит в очередной раз ждать нападения Путина. Впрочем, ничего нового», — отметил Jmenya.

President.gov.ua Верховная рада Украины

«Анархия есть анархия, не власть, а махновщина», — добавил один из комментирующих.

«Так, а… [чего] орать с трибуны, пусть этот чинушный сброд выступит к границам живым патриотичным щитом!» — написал Алексей.

«Как можно накопить 100… [тысяч солдат]? Это что, дрова — сложил, и они лежат? А жить где, госпитали, бани, пункт приёма пищи, ремонтные базы, боеприпасы, ГСМ?» — задался вопросами «Тиг».

"Если Россия проведет учения на границе с Китаем, то Украина скажет, что они прошли у наших границ, страна-шизофрения», — пишет Dima D.

«Украина как государство доказала, что она существовать самостоятельно не может. Все, что сейчас происходит, и то, что делает власть, — это предсмертная агония этого государства», — добавил Янко.

«Ну по факту, если представить, что Россия действительно нападёт, то максимум дня через 4 над ВР (Верховной радой — М. Р.) будет висеть триколор», — считает Andrey.

«Интересно, что можно завоевать и удерживать 94 тысячами? Одну область и ту с трудом», — отметил L. Maks.

«Да чего там 93 тысячи. 93миллиона! Бегите, уже пора», — смеется 63 112.

«Мне нравится, что его никто не слушает, каждый занят своим делом, как бы он рассказывает не про «Путин вот-вот нападёт», а рецепт засолки сала», — заметила Oksana.

«От частоты повторения и выражения лиц политиков создается впечатление — это не предостережение, а приглашение… России напасть и оккупировать Украину, только Россия никак не принимает его», — отреагировал Илья.

Mil.ru Российская армия

«Я тут задумался и понял, что мы от этой самой России отстали уже лет на 20…» — добавил Александр.

«Если и будет операция, то, ИМХО, Путин сделает так красиво, что однажды утром нужные регионы проснутся, а над ОГА (областными государственными администрациями — М. Р.) уже висят триколоры», — отметил Denis P.

«Когда собака долго тявкает и хватает за штанину, у неё есть огромные шансы рано или поздно получить тапком по… [морде]», — подытожил 82.

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Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о том, что Россия способна начать военную операцию «в мгновение ока», поскольку у украинских границ якобы сосредоточено «более 40 батальонных тактических групп», а численность личного состава насчитывает 115 тыс. человек.