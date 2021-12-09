В Чили 21 ноября состоялись всеобщие выборы — президентские, парламентские и региональные. Если в случае с палатами парламента силы распределились примерно поровну, то первый тур выборов президента страны не выявил явного победителя: разница между занявшим первое место 55-летним ультраконсерватором Хосе Антонио Кастом и 35-летним социалистом Габриэлем Боричем составила чуть более 2%.

Флаг Чили

В последние годы Чили всё чаще становится эпицентром различного рода политических волнений. Если в 2019 году серия антиправительственных митингов привела к созданию Учредительного собрания, которое занялось разработкой новой конституции, то в 2021 году грянуло «досье Пандоры», окончательно забившее гвоздь в крышку гроба старых чилийских элит.

Офшорный миллиардер?

Согласно документам, которые опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей, семье президента Себастьяна Пиньеры и близкому к нему бизнесмену Карлосу Делано принадлежало 56% акций горнодобывающей компании Minera Dominga. Долю Пиньеры и других партнёров Делано выкупил в 2010 году. Сделку стоимостью 152 млн долларов провели через офшор на Британских Виргинских Островах.

В администрации президента Чили поспешили опровергнуть причастность главы государства к офшорным схемам и заявить, что в 2017 году Генеральная прокуратура Чили и суды уже расследовали инцидент с компанией, и в итоге прокуратура дала рекомендацию закрыть дело из-за отсутствия состава преступления, соответствия закону и неучастия Пиньеры в незаконных схемах.

Gobierno de Chile Себастьян Пиньера

Несмотря на публикацию «досье Пандоры», попытка объявления импичмента президенту Чили закончилась провалом: вопреки поддержке такого решения палатой депутатов страны, чилийский Сенат проголосовал против импичмента, в результате чего, несмотря на огульную критику, Пиньера усидел в президентском кресле. Правда, это уже ненадолго.

Испано-хорватский «вечный студент»

Габриэль Борич родился в семье хорвата и уроженки Каталонии. Он получил известность как один из лидеров студенческого сообщества и активный участник акций протеста студентов в 2011 году. Спустя три года после митингов Борич вошёл в состав палаты депутатов. На президентских выборах 2021 года политик стал кандидатом в президенты от левой коалиции Apruebo la dignidad.

В своей программе кандидат от левых сил придерживается ряда социальных пунктов. Он предлагает расширить программу бесплатного образования, реформировать её с учётом новых условий и утвердить в качестве социальной гарантии. Также Борич намерен пересмотреть программу трудовых субсидий с акцентом на работу женщин, повысить налог на богатство и усилить ответственность за уклонение от уплаты налогов. Помимо этого, кандидат обещает усилить соблюдение прав человека и пересмотреть программу реабилитации жертв диктатуры периода правления Аугусто Пиночета, наладить диалог с коренным населением Чили, ввести инновации в сельское хозяйство, усилить пропаганду спорта и активизировать план по восстановлению страны после пандемии коронавируса.

Протесты против неолиберализма в 2019 году сыграли на руку нынешнему успеху Борича — но, по мнению ряда экспертов, одновременно и посеяли недоверие к левым силам, которые, по мнению жителей крупных городов, во время акций протеста мародёрствовали и занимались разбоем, пользуясь нестабильной ситуацией. Это привело к тому, что симпатии ряда граждан страны перешли к кандидату, выступающему за порядок в лице Каста.

Габриэль Борич

Согласно результатам первого тура президентских выборов, наибольшую популярность Борич снискал в крупных городах, однако против него играет флёр «нестабильности», идущий от протестов 2019 года.

Ультраконсерватор с романтизацией Пиночета

Чилиец Хосе-Антонио Каст придерживается прямо противоположных Габриэлю Боричу взглядов: нередко его сравнивают по риторике с экс-президентом США Дональдом Трампом и нынешним бразильским лидером Жаиром Болсонару. Это неудивительно: чего стоит одна только фраза Каста о том, что власть Пиночета была лучше, чем правление Даниэля Ортеги в Никарагуа, или заявление о том, что «если бы Пиночет был жив, он проголосовал бы за меня».

Он умело спекулирует на разрыве между двумя электоратами — жителями провинциальных населённых пунктов, желающими «крепкой хозяйственной руки», и молодыми жителями больших городов, интересующимися современной леволиберальной повесткой вроде феминизма и экологии. В частности, Каст предлагает расширить полномочия правоохранительных органов и отменить закон, который позволяет женщине сделать аборт в случае изнасилования, угрозы жизни матери или нежизнеспособности плода. Помимо этого, правоконсервативный политик выступает против однополых браков, а также поддерживает усиление контроля за миграционными потоками и усиление борьбы с преступностью в Араукании, где живёт большой процент коренного населения Чили.

Примечательно также, что отец Каста, Михаэль Каст Шинделе, служил в составе военных отрядов нацистских войск, а в 1950 году переехал в Чили. Сам Каст-младший неоднократно говорил, что его отец не участвовал в военных преступлениях, а в состав гитлеровских войск вступил в силу обязательств по военной службе.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile Хосе Антонио Каст

Кому отойдут голоса неопределившихся?

Второй тур выборов президента Чили назначен на 19 декабря 2021 года. Уже сейчас можно сказать, что большую роль в процессе сыграет «тёмная лошадка» избирательной кампании в лице Франко Париси — чилийского экономиста, сбежавшего в США от судебного наказания за уклонение от уплаты алиментов и проводившего свою избирательную кампанию посредством современных средств коммуникации — в частности, давая эфиры через Zoom. Париси занял в первом туре третье место, набрав 13% голосов избирателей. Сам эмигрант по своим взглядам занимает центристскую позицию с уклоном «вправо», однако он уже заявил, что детально изучит программы Каста и Борича, проведёт с ними переговоры и лишь затем решит, за кого следует призывать голосовать.

Сами кандидаты учли ошибки предвыборных кампаний первого тура и начали над ними работу. Теперь Борич начал делать упор на экономическую составляющую своей программы и на необходимость работы с регионами, а Каст смягчил риторику в отношении прав женщин.

Исход выборов предугадать достаточно сложно, особенно в свете небольшого процентного разрыва между кандидатами. Политологи предполагают, что второй тур выборов в Чили станет «кампанией запугивания»: оба кандидата будут пугать население либо «возможностью возвращения диктатуры и подавления свобод», либо «возможностью хаоса и усугубления экономических проблем».