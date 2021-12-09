Выборы президента Чили: кампания запугивания народа
В Чили 21 ноября состоялись всеобщие выборы — президентские, парламентские и региональные. Если в случае с палатами парламента силы распределились примерно поровну, то первый тур выборов президента страны не выявил явного победителя: разница между занявшим первое место 55-летним ультраконсерватором Хосе Антонио Кастом и 35-летним социалистом Габриэлем Боричем составила чуть более 2%.
В последние годы Чили всё чаще становится эпицентром различного рода политических волнений. Если в 2019 году серия антиправительственных митингов привела к созданию Учредительного собрания, которое занялось разработкой новой конституции, то в 2021 году грянуло «досье Пандоры», окончательно забившее гвоздь в крышку гроба старых чилийских элит.
Офшорный миллиардер?
Согласно документам, которые опубликовал Международный консорциум журналистов-расследователей, семье президента Себастьяна Пиньеры и близкому к нему бизнесмену Карлосу Делано принадлежало 56% акций горнодобывающей компании Minera Dominga. Долю Пиньеры и других партнёров Делано выкупил в 2010 году. Сделку стоимостью 152 млн долларов провели через офшор на Британских Виргинских Островах.
В администрации президента Чили поспешили опровергнуть причастность главы государства к офшорным схемам и заявить, что в 2017 году Генеральная прокуратура Чили и суды уже расследовали инцидент с компанией, и в итоге прокуратура дала рекомендацию закрыть дело из-за отсутствия состава преступления, соответствия закону и неучастия Пиньеры в незаконных схемах.
Несмотря на публикацию «досье Пандоры», попытка объявления импичмента президенту Чили закончилась провалом: вопреки поддержке такого решения палатой депутатов страны, чилийский Сенат проголосовал против импичмента, в результате чего, несмотря на огульную критику, Пиньера усидел в президентском кресле. Правда, это уже ненадолго.
Испано-хорватский «вечный студент»
Габриэль Борич родился в семье хорвата и уроженки Каталонии. Он получил известность как один из лидеров студенческого сообщества и активный участник акций протеста студентов в 2011 году. Спустя три года после митингов Борич вошёл в состав палаты депутатов. На президентских выборах 2021 года политик стал кандидатом в президенты от левой коалиции Apruebo la dignidad.
В своей программе кандидат от левых сил придерживается ряда социальных пунктов. Он предлагает расширить программу бесплатного образования, реформировать её с учётом новых условий и утвердить в качестве социальной гарантии. Также Борич намерен пересмотреть программу трудовых субсидий с акцентом на работу женщин, повысить налог на богатство и усилить ответственность за уклонение от уплаты налогов. Помимо этого, кандидат обещает усилить соблюдение прав человека и пересмотреть программу реабилитации жертв диктатуры периода правления Аугусто Пиночета, наладить диалог с коренным населением Чили, ввести инновации в сельское хозяйство, усилить пропаганду спорта и активизировать план по восстановлению страны после пандемии коронавируса.
Протесты против неолиберализма в 2019 году сыграли на руку нынешнему успеху Борича — но, по мнению ряда экспертов, одновременно и посеяли недоверие к левым силам, которые, по мнению жителей крупных городов, во время акций протеста мародёрствовали и занимались разбоем, пользуясь нестабильной ситуацией. Это привело к тому, что симпатии ряда граждан страны перешли к кандидату, выступающему за порядок в лице Каста.
Согласно результатам первого тура президентских выборов, наибольшую популярность Борич снискал в крупных городах, однако против него играет флёр «нестабильности», идущий от протестов 2019 года.
Ультраконсерватор с романтизацией Пиночета
Чилиец Хосе-Антонио Каст придерживается прямо противоположных Габриэлю Боричу взглядов: нередко его сравнивают по риторике с экс-президентом США Дональдом Трампом и нынешним бразильским лидером Жаиром Болсонару. Это неудивительно: чего стоит одна только фраза Каста о том, что власть Пиночета была лучше, чем правление Даниэля Ортеги в Никарагуа, или заявление о том, что «если бы Пиночет был жив, он проголосовал бы за меня».
Он умело спекулирует на разрыве между двумя электоратами — жителями провинциальных населённых пунктов, желающими «крепкой хозяйственной руки», и молодыми жителями больших городов, интересующимися современной леволиберальной повесткой вроде феминизма и экологии. В частности, Каст предлагает расширить полномочия правоохранительных органов и отменить закон, который позволяет женщине сделать аборт в случае изнасилования, угрозы жизни матери или нежизнеспособности плода. Помимо этого, правоконсервативный политик выступает против однополых браков, а также поддерживает усиление контроля за миграционными потоками и усиление борьбы с преступностью в Араукании, где живёт большой процент коренного населения Чили.
Примечательно также, что отец Каста, Михаэль Каст Шинделе, служил в составе военных отрядов нацистских войск, а в 1950 году переехал в Чили. Сам Каст-младший неоднократно говорил, что его отец не участвовал в военных преступлениях, а в состав гитлеровских войск вступил в силу обязательств по военной службе.
Кому отойдут голоса неопределившихся?
Второй тур выборов президента Чили назначен на 19 декабря 2021 года. Уже сейчас можно сказать, что большую роль в процессе сыграет «тёмная лошадка» избирательной кампании в лице Франко Париси — чилийского экономиста, сбежавшего в США от судебного наказания за уклонение от уплаты алиментов и проводившего свою избирательную кампанию посредством современных средств коммуникации — в частности, давая эфиры через Zoom. Париси занял в первом туре третье место, набрав 13% голосов избирателей. Сам эмигрант по своим взглядам занимает центристскую позицию с уклоном «вправо», однако он уже заявил, что детально изучит программы Каста и Борича, проведёт с ними переговоры и лишь затем решит, за кого следует призывать голосовать.
Сами кандидаты учли ошибки предвыборных кампаний первого тура и начали над ними работу. Теперь Борич начал делать упор на экономическую составляющую своей программы и на необходимость работы с регионами, а Каст смягчил риторику в отношении прав женщин.
Исход выборов предугадать достаточно сложно, особенно в свете небольшого процентного разрыва между кандидатами. Политологи предполагают, что второй тур выборов в Чили станет «кампанией запугивания»: оба кандидата будут пугать население либо «возможностью возвращения диктатуры и подавления свобод», либо «возможностью хаоса и усугубления экономических проблем».