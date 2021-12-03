



Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

В четверг, 2 декабря, день, когда самолет с папой Римским Франциском приземлился в аэропорту Никосии, президент непризнанной Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсин Татар обратился к понтифику с открытым письмом, в котором призвал его не ограничиваться лишь посещением признанной международным сообществом Республики Кипр. «В письменном заявлении Татар сообщил, что администрация греков-киприотов использует визит папы Римского в политических целях против Турции и ТРСК», — пишет турецкая газета Daily Sabah. Как отметил президент, «на Кипре есть два разных народа, на Кипре живут не только греки-христиане, но и турки-мусульмане», и «киприоты-турки не должны быть исключены или дискриминированы, потому что они верят в Аллаха и являются мусульманами», добавил он, выразив надежду, что Франциск ответит на его приглашение.

Ход интересный и в чем-то неожиданный. Многие годы греческая и турецкая общины никак не могут договориться о решении проблемы статуса острова. Если Афины и Никосия выступают за создание единого федеративного государства, то Анкара и Лефкоша настаивают на принципе сосуществования «двух государств». Переговоры на эту тему идут под эгидой ООН. Вместе с тем кое-что делается по межрелигиозной линии. Христианские и мусульманские лидеры встречаются под эгидой посольства Швеции в рамках мирной инициативы «Религиозный трек кипрского мирного процесса» (RTCYPP) с целью «внести конструктивный вклад в разрешение кипрского конфликта». Важно это потому, что, как рассказала австрийскому католическому порталу KATHPRESS глава офиса RTCYPP Сальпи Эскиджян Вайдеруд, что во время референдума в апреле 2004 года по так называемому плану Аннана (заключался в создании нового государства Объединенная Кипрская Республика, разделенного на две автономии) его одобрило только турецкое большинство, а 76% греков отвергли. «Анализ поведения избирателей показал, что неприятие увеличивалось с ростом религиозности», — подчеркнула Вайдеруд.

По ее словам, «в ходе дальнейшего изучения мы обнаружили, что со многими заинтересованными сторонами даже не проводились консультации». Так, в переговорный процесс не были приглашены религиозные лидеры, а ведь «Кипрская православная церковь является влиятельным институтом». Хотя, безусловно, дело было не только в местных реалиях, но и в действиях внешних сил. Как ранее отмечало ИА REGNUM, в 2014 году Турция была готова пойти на проект создания федерации из двух общин, поскольку определенные силы в Анкаре держали в уме возможность разыгрывать «кипрскую карту» с Брюсселем с расчетом получить не только зеленый свет для вступления в ЕС, но и предопределить дальнейший процесс демократизации в Турции. Однако через несколько лет турецкому президенту Реджепу Тайипу Эрдогану дали понять, что переговоры о вступлении его страны в Евросоюз откладываются, а самого главу государства перевели из разряда «прогрессивного реформатора» в стан «авторитарных лидеров», отчего Анкара утеряла мотивацию действовать на кипрском направлении.

Michal Klajban Северный Кипр

Власти Турецкой республики Северного Кипра вынуждены считаться с Турцией, которая остается единственными ее воротами во внешний мир и держит на острове войска. Но ситуация меняется. Турция сегодня переживает серьезный экономический кризис, поддержка правящей Партии справедливости и развития падает, как и рейтинги самого Эрдогана. Не планирует ли в этой ситуации руководство Турецкой республики Северного Кипра снова разыграть карту Объединенной Кипрской Республики без оглядки на Анкару? Только в этот раз начав движение не сверху вниз, а снизу вверх, начав с выстраивания диалога по религиозной линии? Если так, то это могло бы объяснить скорый визит на остров папы Франциска, а также линию Ватикана на сближение с православными греками-киприотами, которую сейчас продемонстрировал понтифик на встрече с предстоятелем Кипрской православной церкви архиепископом Хризостомом II. Если кипрская Церковь покажет намерение поддержать процесс народного примирения между греками и киприотами, это может дать импульс и политическому процессу.

Вместе с тем кое-что способны со своей стороны предпринять и власти ТРСК. Понятно, что сейчас Лефкоша вряд ли пойдет на возвращение греческой собственности, включая православную. Но турки-киприоты могли бы начать с возвращения бежавших маронитов-католиков. Как напомнил в интервью Vatican News представитель общины Нинос Йозефидес, в 1974 году турецкая армия вторглась в северную часть Кипра, изгнав большую часть маронитов на юг. Сегодня там остались только две деревни, где живут католики-марониты, а доступ в бывшие их поселения, где сейчас расквартирована армия, сильно ограничен. «Статистика неумолима, если марониты не вернутся на север, община не сможет выжить, — заявляет Йозефидес. — Сейчас у нас довольно много смешанных браков между маронитами и православными, конечно, я не критикую это, любовь есть любовь, мы все христиане. Я просто подчеркиваю это лишь для того, чтобы показать реальную ситуацию в общине. Мы работаем вместе с латинскими католиками, мы близки, мы — одна Церковь. Но, как я уже сказал, если ничего не изменится и мы не вернемся на север, демографию не обманешь, мы продолжим исчезать по экспоненте».

(сс) Xxlstier Церковь Святого Георгия (христиане-марониты) в деревне Коручам. Кормакитис, Северный Кипр

Разрешение маронитам вернуться на север Кипра позволило бы сформировать там и церковные структуры — особый пастырский округ, напрямую подчиняющийся Святому престолу, как это несколько лет назад было сделало в Крыму. Вполне вероятно, что подобный ход стимулировал бы Ватикан усилить активность в деле примирения греческой и турецкой общин острова. Однако готов ли пойти на такой шаг, требующий определенной смелости, президент ТРСК Эрсин Татар? Посмотрим.