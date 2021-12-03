Во время торговой сессии в четверг, 2 декабря, нефтяные фьючерсы продемонстрироваливолатильную сессию. Поводом к этому стали результаты ключевого события недели — заседанияОПЕК+, итоги которогоне удовлетворили инвесторов.

Иван Шилов ИА REGNUM Добыча нефти

Представители альянса приняли решениесохранитьдействующую производственную политику, увеличивдобычунефтив январена 400 тыс. баррелей в сутки, в результате чегонефтяные контракты подверглись распродаже.

Впрочем, длилась она недолго, и при достижении нефтяных котировок ниже$66 за баррельBrent, инвесторы вновь перешли к активным покупкам, а ближе к закрытию торгов цены на нефть завершили сессию ростом.

Сегодня с утра, в пятницу, 3 декабря, нефтяные котировки продолжили рост, достигнув, таким образом, уже отметки в$70за баррель. Впрочем, говорить об устойчивости растущего тренда не приходится, любые негативные новости для рынка нефти могутбыстро изменить настрой инвесторов.

В целом решение ОПЕК+, которое окажет непосредственное влияние на объемы предложения на рынке, может такжепослужить сигналом для игроково том, что новый штаммкоронавируса «Омикрон» не так страшен, как его «малюют» в большинстведеловых СМИ в мире. ЭкспертыОПЕК+ не исключают вероятность негативного влияния нового штамма на уровень спросана авиатопливо, однако пока не ожидают, чтовобщемировых масштабахпотребления это приведет к существенным потерям. В то же время представители картеля особо подчеркнули, что будут внимательным образом следить за развитием ситуации и в случае необходимости в альянсе будут готовы к проведению внеплановой встречи для корректировки действующего производственного графика. Напомним, что очередная запланированная встреча ОПЕК+ состоится 4 января 2022 года.

Roy Luck Добыча нефти

В конце этой недели, помимореакции рынка на итоги заседанияОПЕК+, на динамику нефтяных ценможетоказать влияние и американская статистика по рынку труда. После заявления главыФедрезервао том, что до концаэтогогодаФРСрассмотрит возможность ускорения сворачиваниястимулирующих мер (QE), обстановка и отношение инвесторов к рисковым активам стали более напряженными. В то же время очередной ежемесячныйотчет по рынку трудаСШАможетстать триггером для последующих решений американского регулятора, посколькудинамика восстановлениярынка труда (снижение уровня безработицы) являетсяодним изглавных критериев для формирования будущеймонетарной политики. Причем в данном случае логика принятия решения регулятора будет «зеркальной» сложившейся ситуации: чем более сильным окажется отчет по рынку труда, темвыше становится вероятность более быстрого сворачивания стимулирующей программы и тем больше давление на рисковые активы, на цены на сырье — в первую очередь.

На этом фоне пока не приходитсяговорить об устойчивом восстановлениинефтяных котировок. Цены на нефть могут оставатьсяв районе $70 за баррельBrent, однако любая новость может привести к высокой волатильности котировок. На данный момент сильной зоной поддержки могут выступатьуровни в районе$64,5−66 за баррель. При этом верхнейзоной сопротивления может выступить диапазон$72,5−73 за баррельBrent.