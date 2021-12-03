2 декабря в комплексе зданий военного ведомства Германии состоялась церемония проводов и.о. канцлера ФРГ Ангелы Меркель с поста главы правительства. Транслировали церемонию немецкие телеканалы.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

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Церемонию проводов Ангелы Меркель обсудили в телеграм-канале украинского журналиста Максима Назарова («Наглый»). Многие сравнили Меркель с украинскими политиками. Сравнение было явно не в пользу политиков Украины.

«Меркель ушла. Красиво, традиционно и даже величественно. У нас же каждого президента провожают лишь привычными «геть, ганьба и зрада» («вон, позор и предательство» — О. П)…», — написал Максим Назаров.

«Что посеешь, то пожнёшь», — отреагировал Вячеслав С.

«Слила свою партию и ушла «величественно». Ну да», — добавил Eugen.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

«Не слила она никого, просто демократия!» — ответил ему Эдуард П.

«Из-за политики Меркель по отношению к мигрантам из Африки мои родственники и их соседи вынуждены были вешать решётки на окна», — пишет «Н».

«Завидуем молча, нам бы такого уровня руководителя!» — отреагировала Olga.

«Без факелов вот никак», — прокомментировал церемонию Семен С.

«Ну за мигрантов вряд ли ее немцы поблагодарить хотят», — отметил «Просто Имя».

«Мощная тетка, тяжко без нее будет», — пишет Pavel.

«Войдёт в историю», — считает Яна.

«Как-то напрягает видео из Германии, где ночью перед канцлером в черной одежде стоят солдаты в черных касках и серых шинелях на фоне факелов», — добавил Brbrse.

«У нас так никогда не будет, потому что наши так рогами и копытами за корыто уцепились, что они не уходят, их или выносят, или сносят…» — прокомментировала Татьяна.

«Как уходят, так и провожают. Да и не все в любом случае в восторге от нее. Но как бы там ни было, ушла эпоха», — написала Ольга.

Ангела Меркель в Европейском парламенте

«Если бы в Германии, как у нас, у власти были бы прикормленные нацисты, ей бы тоже кричали «зрада» («предательство» — О. П.). В Германии в основном адекватные политики. А у нас?! Сколько неадекватов «вещают» со всевозможных информационных площадок?..» — отреагировала Ольга Ж.

«Нужно немного подождать, и мы узнаем много интересного и про Меркель, я так думаю», — считает Александр.

«Человек заслужил [церемонию проводов], так как честно и с полной самоотдачей работал на благо своей страны!» — подытожила Таисия.

Напомним, Ангела Меркель занимала должность федерального канцлера Германии 16 лет. После избрания преемника Меркель намерена уйти из политики.