Украинская сторона серьезно рассматривает сценарий вторжения на Украину с территории Белоруссии и не исключает такой возможности. Об этом в интервью для латышского новостного портала Sargs. lv заявил глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Иван Шилов ИА REGNUM Белорусские военные

«Мы рассматриваем этот сценарий на очень серьезном уровне. Мы не исключаем такой возможности», — сказал глава украинской дипломатии.

Кулеба также добавил, что Киев пока не видит признаков подготовки белорусской армии к операциям против Украины.

«Пока мы не видим, что белорусская армия готовится к операциям против Украины или что белорусское руководство может позволить России использовать свою территорию для организации вторжения», — добавил он.

Заявление главы внешнеполитического ведомства Украины обсудили в украинском телеграм-канале «Новое Издание». Многие не восприняли слова Дмитрия Кулебы серьезно.

«А из космоса??? А из-под земли?» — иронизирует Галина.

«Ага, уже напала Беларусь, начала забрасывать своими кВт…» — смеется Тюна.

«Кулеба и о вторжении с Марса заявить может», — добавил «Скиф».

Mfa.gov.ua Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

"Интересно, сколько Киев потратит наших денег из-за этого «серьёзно»?» — задался вопросом Владимир.

«Восемь лет шла война… Рожи… уже не влезают в телевизор у ваших героических руководителей… Опухли, наверное, от недосыпа и голода… Последние защитники европейских ценностей от русских варваров… Твари. Жили же вместе, и неплохо жили», — посетовал Sergey.

«Мания преследования?» — задался вопросом Влад В.

«Кому вы нужны? Страна — банкрот, с нищим населением, разваленными заводами, фабриками, гнилой и ржавой газовой трубой и проданной землёй. Слушаешь этого министра упоротого — и кажется, что он живёт в вымышленном мире», — написал «Kіевлянинъ».

"Ну и?.. А где линия обороны на белорусской границе, если там нападать будут?.. [Надоели] уже этим дебилизмом», — пишет Pampam.

dpsu.gov.ua Белорусско-украинская граница

«С переворотом не вышло, давай теперь обратно агрессию раскручивать! Прикиньте, никто переворота не испугался. Боюсь, что скоро будем рады российской агрессии, так свои достали!» — отметила Olga Z.

«У них мания величия или мания преследования? То госпереворот, то Россия нападет, теперь Беларусь. Или им не о чем больше говорить?» — не понимает «К».

"Все подобное… нытье на протяжении 8 лет направлено только на выклянчивание денег», — считает Виктор.

«А потом говорят: «Отношения окончательно испортились»… Лицемеры!» — отреагировал Ihor.

«Выкраивают белый флаг или учатся руки поднимать?» — иронизирует Mark C.

«Ну там же пацаны серьезные, вот серьёзно и рассматривают. Двойную ограду сделают, два раза… [украдут]. Это что, шутки? Конечно, серьезно!» — с сарказмом отреагировал Евгений В.

Марина Захарова ИА REGNUM Киев

«А если и белорусы не придут на войну, кто следующий будет «готовиться напасть»?» — задался вопросом Andrey A.

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