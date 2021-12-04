В Испании зафиксировали уже пять случаев заражения разновидностью коронавируса «Омикрон», которая, как предполагается, изначально сформировалась на территории ЮАР. По сообщениям испанских СМИ, один из случаев заражения «Омикроном» зафиксирован у 62-летнего мужчины, не имевшего контактов с приехавшими из Африки испанцами.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

При этом правительство Испании заверяет, что паниковать пока что рано и страна на сегодняшний день является безопасным туристическим направлением в условиях пандемии коронавируса. Одновременно власти из-за возможности распространения штамма «Омикрон» ввели двухнедельный карантин для путешественников из Ботсваны, Эсватини, Лесото, Мозамбика, Намибии, ЮАР и и Зимбабве.

Премьер-министр Испании Педро Санчес в ноябре 2021 года сделал заявление, что грядущее Рождество в эпидемиологическом плане пройдёт в Испании спокойнее, чем Рождество 2020 года.

Испанские пользователи соцсетей бурно отреагировали на появление штамма «Омикрон» в стране.

(сс) Palmira Escobar Martos. FSA-PSOE Педро Санчес

«Этот «Омикрон» существует уже давно, только сейчас он был обнаружен», — уверена пользователь Facebook Mireya Serrano.

«Пусть продолжается цирк», — пишет Diego Martinez.

«Вот так и распространился COVID-19! И все поверили, что это ложь», — напоминает Carolina Montero.

«Любовь моя, это тот же коронавирус, но разница в том, что они изменили название, чтобы напугать людей, и эта болезнь уже поразила меня и почти всех остальных», — спорит с ней Jose Sevilla.

«Любовь моя, а когда я сказала, что это что-то другое? Я очень хорошо информирована. Думаю, вы знаете, что этот новый штамм невосприимчив к вакцинам? Согласно проведенным исследованиям! Также вы, наверное, читали, что симптомы бывают разные? Заметьте, что лично я не испытываю страха, но я очень уважаю это [болезнь — прим. ИА REGNUM]! Мне жаль тех, кто считает это ложью и не заботится о себе, не получает информацию и, что еще хуже, заражает слабейших!» — отвечает комментатору Carolina Montero.

«Это [заражение пожилого мужчины без контактов с заражёнными «Омикроном» — прим. ИА REGNUM] означает, что для этого вируса не существует границ, как он уже доказал в прошлом году. Этот вариант уже свободно циркулирует», — подчёркивает Marina García Gavilanes.

(сс) Jordiventura96 Врачи в защитных костюмах. Испания

«Медийный терроризм пытается сказать, что передача этого варианта уже происходит на уровне автономного сообщества и поэтому опасность (по их словам) уже установлена, и поэтому надо бежать делать вакцину или третью дозу и ждать, пока они скажут, работает она или нет, а если не работает, то через 100 дней они уже подготовят новую вакцину (эффективную для «Омикрона»), которая также будет настоятельно рекомендована (я бы скорее назвал это принудительной добровольностью). Но, конечно, снова появится другой вариант, который будет устойчив к новой вакцине, и, конечно, придется перестраиваться и прививаться заново, и так далее… Как порочный круг… И когда люди устанут от этого, все предыдущие прививки окажутся бесполезными, потому что паспорт не будет обновлен, и они будут иметь (после стольких жертв) тот же статус, что и невакцинированный человек. Я не понимаю, кого это может забавлять… Ведь если они идут против кого-то, завтра они пойдут против них», — размышляет Tita Borboleta.

«У них закончились мыши, и они используют людей», — негодует Antonio Rubio Vela.

«В Южной Африке зафиксировано самое низкое число смертей от COVID-19 с июня прошлого года… Введите в Google «coronavirus South Africa», нажмите на «deaths», и появится график… Затем вчера эксперт из Южной Африки, тот, кто открыл этот вариант, вышел и сказал, что он кажется более мягким, чем другие варианты… Будем надеяться… Я не понимаю этого страха, особенно когда был обнаружен вариант «Дельта» и случаи смертей в Индии были ужасны, чего на данный момент там не наблюдается. Пусть каждый сделает свои собственные выводы», — рассуждает José M. Morales Camón-Aznar.

«Знаете ли вы, почему они изменили название с «индийского варианта» на вариант «Дельта»? Потому что один индийский министр пожаловался, что в Индии нет такого варианта, а ВОЗ, вместо того чтобы сказать правду, изменила название», — отвечает ему Alex Garcia.

«Они сведут нас с ума. Психиатрические больницы Испании не смогут справиться с этой проблемой», — считает Marisol Hernández.

«Сначала это африканский вариант, а теперь, без всяких объяснений, он появляется на территории Каталонии и у человека, который ни с кем не контактировал. Что это за шутка? Есть еще люди, которые верят этим людям и их манипуляциям? Они только вселяют страх, ведь напуганные люди управляемы. В то время как они меняют мир, переводя все в цифровой формат (даже если уязвимые слои населения окажутся в проигрыше) и повышают цены на всё, люди просто боятся думать об информации. Хватит, мы должны выйти на улицы», — призывает Libertad Garcia Garcia.

«В Мадриде с таким количеством людей не разберешься: может, он зашел за угол и в толпу без маски, а там был бессимптомный человек с вирусом», — отмечает Penelope Mk.

(сс) Àvia Hospital Clínic de Barcelona Испанские медики в защитных костюмах

«Эти новости только заставляют людей бояться, снижают их защиту и вызывают определенные болезни, о которых они даже не подозревали… Давайте не терять бдительность и продолжать заботиться о себе. Вашим обязательством будет постоянное использование маски», — успокаивает всех Cecilia Elizabeth Velásquez.