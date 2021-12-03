Во время совещания по ЧП на шахте «Листвяжная» в Кузбассе после рассказа о системе оплаты труда шахтёров президент России Владимир Путин ударил по столу. Также он раскритиковал доклад главы Минтруда РФ Антона Котякова, отметив, что не увидел в нём глубокого анализа. О том, как обстоят дела с системой оплаты труда горняков, рассказал Генпрокурор РФ Игорь Краснов, который отметил, что нужно её пересмотреть. ИА REGNUM попыталось проанализировать ситуацию с условиями труда на шахте.

Ako.ru Погибшие на шахте «Листвяжная»

Аko.ru Штаб у шахты «Листвяжная»

2 декабря 2021 года Владимир Путин провёл совещание, на котором была рассмотрена ситуация на шахте «Листвяжная» со всех сторон — от помощи семьям погибших и пострадавших до нарушений и оплаты труда шахтёров в целом.

Вопрос оплаты труда шахтёров именно на этом совещании возник неспроста. Ранее в комментариях СМИ работники шахты рассказывали о том, почему они молчали о нарушениях.

Слова шахтёра привела «Лента.ру»: «Не так просто поменять работу, не потеряв в размере оклада. Податься-то некуда». Он также добавил, что «каждый боится за свое место и лишний раз ничего не скажет».

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Страх за рабочее место, за доход и будущее семьи гнал шахтёров в опасную шахту, и только бенефициары, которые получали многомиллиардные дивиденды, как бы ничего не знали?

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Президент холдинга «СДС» Михаил Федяев, входящий в список «200 богатейших бизнесменов России — 2020» за номером 177, на замечание Владимира Путина о том, что следит ли как-то совет директоров «за тем, что происходит в сфере безопасности, или только деньги считает?», отреагировал довольно странно.

Его заявление сводилось к тому, что он считал, что система работает, но «человеческий фактор всё это перечеркнул». На это заявление достаточно просто открыть ФГИС «Единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий». Это открытая база, доступная всем, даже олигарху Федяеву. Даже из этой базы видно, что на шахте нарушали нормы безопасности и нарушали давно! Взять хотя бы результаты проверки Ростехнадзора полгода назад. Только в рамках неё было выявлено 139 нарушений и наказано несколько десятков должностных лиц.

Достаточно открыть результаты хотя бы этой проверки, посмотреть внимательно на то, что было выявлено, чтобы сделать выводы. Так что можно не знать, а можно не хотеть знать.

Аko.ru Люди несут цветы к стихийному мемориалу в память о погибших на шахте «Листвяжная»

Об оплате труда шахтёров

Генпрокурор РФ Игорь Краснов, выступая на вчерашнем совещании, отметил, что нужно вместе с профсоюзами проанализировать тарифно-отраслевое соглашение и пересмотреть систему оплаты труда шахтёров. Задача — обеспечить безопасность и высокий доход даже в случае приостановки работ в шахте при повышении концентрации метана.

В тарифном соглашении прописывалась следующая схема: 70 на 30, то есть 70% — условно-постоянная часть оплаты, а 30% уже зависит от выработки. На совещании возник вопрос — какова структура тех 70%. Министр труда Антон Котяков сообщил, что в первую часть входят оплата труда по тарифным ставкам, по сдельным расценкам, по нормативному времени передвижения в шахте от ствола до места забоя. К условно-переменной части относят также ежемесячные премии за соблюдение производственной и технологической дисциплины, периодические премии по итогам, доля оплаты ежегодных учебных и дополнительных отпусков.

Анализ ситуации на рынке оплаты труда шахтёров, выданный Котяковым, президента не устроил.

«Не могу сказать, что Вы предоставили глубокий анализ. Я не удовлетворён Вашим ответом», — отметил Владимир Путин и поручил исключить из состава условно-постоянной составляющей выплаты, зависящие от выработки.

Остановимся подробнее на оплате труда.

Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук на совещании раскрыл некоторые цифры в угольной отрасли: средняя заработная плата административно-управленческого персонала — 127 830 рублей, инженерно-технического персонала — 82 421 рубль, рабочих — 60 тысяч.

По данным органов статистики, в Кемеровской области по итогам 2020 года среднемесячная номинальная начисленная зарплата была 43 435 рублей. При этом показатель по сфере добычи полезных ископаемых, к которым относится и угольная промышленность, в отчетных документах был 60 831 рубль.

Теперь обратимся к открытым базам вакансий и сравним ту зарплату, что предлагают рабочим на шахтах, с тем, что фигурирует в отчётах.

На сайте jobfilter.ru в объявлении от 6 ноября 2021 года есть вакансия горнорабочего в ООО «Шахта «Листвяжная». Предлагается зарплата от 31 393 рублей. Там же есть вакансии горнорабочего с зарплатой от 42 414 рублей, монтёра пути — от 29 743 рублей, начальника ремонтно-строительного участка — от 50 783 рублей, ведущий инженер — от 47 586 рублей.

То есть вот эта условно-постоянная составляющая оплаты труда из объявлений, которая ниже даже средней по региону, не говоря уже об отрасли, — база, а остальное от выработки?

Стоит отметить, что Государственная инспекция труда в Кемеровской области неоднократно проверяла шахту «Листвяжная». Так, в мае 2021 года было выявлено нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. Детали не сообщались. Или вот вторая проверка примерно в тот же период и вовсе прошла на основании обращения и касалась «обеспечения соблюдения и защиты трудовых прав и свобод граждан, включая право на безопасные условия труда». Были проверки и в 2019 году. Часть из них также после обращений граждан.

Как мы видим, далеко не всё было гладко и в оплате труда горняков «Листвяжной», и в достойных условиях работы. А владельцы этого не видели и сейчас у них во всём виноват «человеческий фактор»?