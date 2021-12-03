Администрация президента США Джо Байдена начала переход к более прочной национальной космической стратегии, усиливая свои возможности в выявлении и отражении агрессивных действий в космосе. В среду, 1 декабря, Белый дом опубликовал «программу космических приоритетов», которая описала планы администрации Байдена по укрепелнию гражданской, коммерческой и национальной космической отрасли.

Иван Шилов ИА REGNUM США

При этом не указывалось, какие страны несут потенциальную угрозу американской деятельности в космосе. Однако ранее представители администрации предупреждали о Китае, России, Иране и Северной Корее.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Угрозы

Администрация Байдена поставила вопрос космической деятельности в приоритет, попросив Конгресс выделить $17,4 трлн космическим силам в 2022 году, чем увеличила траты на отрасль на $2 млрд по сравнению с прошлым годом.

Напомним, что космические силы США — это шестой вид вооруженных сил США, предназначенный для осуществления военных операций в космическом пространстве. Отделение было создано в 2019 году при экс-президенте США Дональде Трампе.

Американские интернет-пользователи обсудили новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Теперь можно с уверенностью сказать, что президент Трамп, как обычно, снова оказался прав», — пишет NJFishHead192.

«А помните, как демократы и СМИ (тут я повторяюсь) высмеивали Дональда Трампа за создание Космических сил? Оказывается, это было одно из лучших решений его администрации», — вспоминает WestCoastIndependent9345.

«Джо просто следует примеру Трампа, что он также должен сделать в отношении иммиграции, внешней политики, энергетической независимости, уголовного правосудия, экономики и практически всего остального», — указывает Bennys5149.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трамп

«Байден явно пытается подражать идеям Трампа, выдавая их за свои собственные. Какой неудачник. На самом деле неудачниками являются его кураторы, потому что Байден явно неспособен принять какое-либо решение самостоятельно», — комментирует fastjohnny2.

«Байден перекачивает все деньги в социальные программы, чтобы купить голоса, если что-то останется, это может пойти на космическую инициативу. Тем временем у Китая есть ракеты, которые могут огибать Землю со скоростью в 5 раз выше скорости звука, и ядерный потенциал. Страна в опасности. Если радикальным левым удастся промыть мозги целому поколению, Америка не выживет», — беспокоится lssconservative.

«Напоминает мне об инициативе Рейгана и о том, как она провалилась из-за того, что Россия смогла обойти наши системы обороны, разработав современные ракеты и противоспутниковые системы», — вспоминает MrIGotNews4U.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Космическая сила

«Байден не может справиться с пространством между ушами. Не уверен, как он собирается управлять чуть большими просторами космоса, но дадим ему шанс», — пишет michaelkj.

«Более прочная стратегия. Китай и Россия трясутся в ужасе», — иронизирует diktheduk.

При этом часть пользователей осталась недовольна тем, что Белый дом задумался о защите космоса на фоне миграционного кризиса в собственной стране. С тех пор, как администрация президента США Джо Байдена вступила в должность, Штаты столкнулись со всплеском миграции, который достиг максимума в 200 тыс. человек за месяц в июле и августе.

«Байден и его администрация не могут даже защитить наши границы. Мы должны доверить им контроль над действиями в космосе?» — негодует Sweet.

«Байден собирается охранять космическое пространство, оставляя южную границу широко открытой?» — негодует Truthhurts999.

«Как насчет того, чтобы навести порядок на южной границе и в южной части Чикаго, прежде чем браться за Вселенную?» — задает риторический вопрос isthiswhatyouvoted4.

«Хотя нам действительно нужно иметь возможность наблюдать в космосе за странами с враждебными намерениями, может быть, нам стоит этим заняться ПОСЛЕ того, как мы разберемся с южной границей… Наши враги уже знают, что им не нужно лететь в космос — достаточно перепрыгнуть через южную границу!!!» — восклицает Stupidshouldbepainful.

«Нет-нет, нам нужен план Байдена по отправке политиков в космос в поисках любых враждебных проявлений расизма», — отвечает dembfoolish.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал директиву, утверждающую приоритет американских национальных интересов в космической сфере и первостепенную значимость космоса для национальной безопасности.