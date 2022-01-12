Большинство американцев выступают за сохранение исторического решения верховного суда США об абортах по делу «Роу против Уэйда» от 1973 года, согласно данным национального опроса Fox News. Две трети граждан США, принявших участие в национальном опросе Fox News, поддержали закон «Роу против Уэйда», который легализует аборты. Цифра в 65% стала рекордом в истории опросов Fox по данной теме. В прошлом году аборты поддержали 61%, хотя в 2019 году цифра также была высокой — 64%.

Микеланджело да Караваджо. Смерть Марии (фрагмент). 1604–1606

(сс) Лори Шаулль Норма Маккорви (слева, псевдоним- Джейн Роу, 1989).

Другие недавние национальные исследования продемонстрировали схожие результаты. Согласно опросу ABC News и Washington Post, проведенному в прошлом месяце, 60% американцев сказали, что необходимо сохранить закон «Роу против Уэйда», и только 27% посчитали необходимом запретить аборты.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Большинство американцев даже не понимают первоначального закона. Это вопрос штата, а не федеральный вопрос. Так что верховный суд и президент не должны вмешиваться», — считает NoddingHam.

«Возможно, но федеральные суды обладают юрисдикцией, чтобы сказать, что федеральный закон имеет приоритет над законом штата, и пока что они решили вмешаться», — отвечает poser12345.

«Большинство также проголосовало за Байдена. Я думаю, что большинство поддерживает аборты со значительными ограничениями. Но в опросах часто задают вопросы «да» или «нет», и в результате ими можно манипулировать», — отмечает MacWatts.

«Классическое логическое заблуждение. Только потому, что многие люди что-то делают, это не делает это правильным. Отмена закона Роу не означает, что аборты будут объявлены вне закона, просто решение по этому вопросу станет принимать каждый штат отдельно», — объясняет markinthemachine.

«Это ложь. Большинство американцев НЕ выступают за сохранение закона Roe v Wade в первоначальном виде. Да, они поддерживают некоторые права на аборты, но почти все считают, что должны быть некоторые ограничения. И именно этот вопрос стоит сейчас перед судом. Какие ограничения и кто должен их устанавливать — вот в чём вопрос. Согласно Конституции, это должны решать отдельные штаты. НЕ федеральное правительство», — указывает lewmur331.

«Я выступаю за отмену этого закона. Федеральные власти не должны иметь дело c абортами. Согласно 10-й поправке, этим вопросом должны заниматься народ и штат», — комментирует Knucklehead1947.

«Опросы ничего не значат, когда речь идет о конституционности закона. С первого дня закон должен был оставлен на усмотрение штатов. Федеральное правительство превысило свои полномочия. Любой судья, который голосует за сохранение закона, голосует по политическим пристрастиям, а не согласно конституции. У штатов тоже есть права, и люди должны голосовать на местном уровне за то, как они хотят жить, а не подчиняться федералам по каждому вопросу», — уверен Patriot25425.

«Правительство Соединенных Штатов — это определенное правительство, ограниченное конкретными целями. Оно не похоже на правительства штатов, полномочия которых более общие. Благотворительность не входит в законодательные обязанности правительства — Джеймс Мэдисон», — приводит Keeperoftheconstitution цитату Джеймся Мэдисона.

«Не понимаю, почему некоторые люди раздувают из этого проблему. Если вы хотите сделать аборт, сделайте его. Если вы не хотите делать аборт, не делайте его. Есть много способов избежать ситуации, в которой вам придется принимать то или иное решение, поэтому проявите здравый смысл и будьте ответственны перед собой и своей семьей. Убедитесь, что вы понимаете последствия того или иного решения, и идите своей дорогой. Правительство не должно иметь права голоса в этом вопросе, как и в случае с вакциной COVID», — размышляет jocag379.

Почтовая открытка начала XX века изображает проблему незапланированной беременности. Надпись: «И злодей (аист с ребёнком) всё преследует её»

Напомним, тема абортов заняла видное место в повестке дня суда США в 2021 году после того, как судьи согласились рассмотреть иск о запрете абортов в штате Миссисипи. Адвокаты штата обратились в суд с просьбой отменить закон Roe v. Wade от 1973 года, который дает конституционное право на прерывание беременности.

Закон об абортах был принят в Техасе в сентябре, но позже его попытались оспорить представители медицинских клиник. Они подали иск в Верховный суд, который впоследствии был отклонен. Позже был отправлен новый иск и сам президент США Джо Байден призвал Верховный суд отменить техасский закон.

Напомним, что данный закон запрещает аборты после обнаружения сердечной деятельности, обычно это происходит на сроке около шести недель и до того, как некоторые женщины узнают о своей беременности.

С тех пор, как закон вступил в силу в начале сентября, техасские женщины начали обращаться в клиники в соседних штатах. Среди них есть пациентки в возрасте 12 лет. Отметим, что закон не делает исключений в случаях изнасилования или инцеста.